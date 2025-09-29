ETV Bharat / state

નવસારીમાં વાવાઝોડાએ સર્જી તારાજી, વાંસદા અને ચીખલીની શાળાઓમાં 25 લાખનું નુકસાન

વાવાઝોડાની ઝપેટમાં ચીખલી અને વાંસદા તાલુકાની શાળાઓમાં નુકસાન થયુ. વાંસદા અને ચીખલી તાલુકામાં કુલ 11 શાળાઓના પતરા ઉડ્યા છે.

વાવાઝોડાએ ભારે તારાજી સર્જી
વાવાઝોડાએ ભારે તારાજી સર્જી (ETV Bharat Gujarat)
Published : September 29, 2025 at 1:41 PM IST

નવસારી : વાવાઝોડાની ઝપેટમાં ચીખલી અને વાંસદા તાલુકાની શાળાઓમાં નુકશાન થયુ છે. વાંસદા અને ચીખલી તાલુકામાં કુલ 11 શાળાઓના પતરા ઉડ્યા છે. તાલુકામાં અનેક જગ્યાએ વૃક્ષો ધરાશય અને લોકોના ઘરના પતરા ઉડવાની ઘટના સામે આવી છે. જેને લઇ ગરીબ મધ્યમ વર્ગના લોકોની હાલત કફોડી થઈ છે, અને તેઓ ઘરવિહોણા બન્યા છે.

શાળાઓ આજે રાબેતા મુજબ ચાલુ રહેશે

વિદ્યાર્થીઓને અન્ય વર્ગમાં બેસાડી રાબેતા મુજબ શિક્ષણ કાર્ય ચાલુ રાખવામાં આવશે. છેલ્લા 2 દિવસ અગાઉ રાત્રી દરમિયાન નવસારી જિલ્લાના ચીખલી અને વાંસદા તાલુકામાં ભારે વરસાદ સાથે વાવાઝોડું ત્રાટક્યું હતું. વાવાઝોડાના કારણે ચીખલી તાલુકામાં અનેક જગ્યાએ વૃક્ષો ધરાશય થતા લોકોના ઘરના પતરા ઉડવાની ઘટના સામે આવી હતી.

જેને લઇ ગરીબ મધ્યમ વર્ગના લોકોની હાલત કફોડી થઈ હતી, અને તેઓ ઘરવિહોણા બન્યા હતા. ગરબાના આયોજનને વેરવિખેર કરી નાખ્યું હતું. જેને લઇ ગરબાના આયોજકને નુકસાની તેમજ ખેલૈયાઓના થનગનાટ પર બ્રેક લાગી હતી, અનેક જગ્યાએ નુકસાનીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા. વાવાઝોડાના કારણે ખેતીને પણ મોટું નુકસાન થયું છે.

વાંસદા અને ચીખલીની શાળાઓમાં 25 લાખનું નુકશાન

ભારે પવન સાથે વરસેલા વરસાદના કારણે નવસારી જિલ્લાની શાળાઓ પણ ઝપેટમાં આવી હતી. જિલ્લાની 11 જેટલી પ્રાથમિક શાળાના પતરા ઉડ્યા હતા. જેમાં ચીખલી ખાતે આવેલી ઇટાલીયા કન્યા શાળામાં મોટી નુકસાની થઈ હતી. જેમાં સાતથી આઠ લાખ રૂપિયાની નુકસાની સામે આવી છે. વાવાઝોડાના કારણે વાંસદા અને ચીખલીની શાળાઓમાં થયેલા નુકસાનનો આંકડો અંદાજિત 25 લાખ રૂપિયાનો સામે આવ્યો છે, હાલ તો શાળાઓ વિદ્યાર્થીઓને અન્ય ક્લાસરૂમમાં શિફ્ટ શાળાઓ ફરી રાબેતા મુજબ કાર્યરત કરી દેવામાં આવી છે.

નવસારી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી અરુણ અગ્રવાલે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, "વાંસદા અને ચીખલી તાલુકામાં વાવાઝોડાના કારણે 11 જેટલી શાળાઓને વધારે નુકસાન થયું છે. છતના પતરા ઉડયા છે, જે અંદાજિત 25 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન સામે આવ્યું છે. હાલ તો વિદ્યાર્થીઓનું શિક્ષણ ના બગડે તે માટે અન્ય વર્ગોમાં શિક્ષણ આપવા માટેની સુવિધાઓ પૂરી પાડી શિક્ષણની કામગીરીને આગળ ધપાવી છે."

