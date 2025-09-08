ETV Bharat / state

નવસારીમાં દાંડી દરિયા કિનારે કેમિકલ ભરેલું શંકાસ્પદ ટેન્કર તણાઈ આવ્યું, પોલીસ ઊંડી તપાસ ધરી

જલાલપોર પોલીસ સહિત વિવિધ સરકારી વિભાગો દાંડી બીચ પર દોડી આવ્યા હતા, અને તકેદારીના પગલાં રૂપે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

દાંડી દરિયા કિનારે કેમિકલ ભરેલું સંદિગ્ધ ટેન્કર તણાઈ આવ્યું
દાંડી દરિયા કિનારે કેમિકલ ભરેલું સંદિગ્ધ ટેન્કર તણાઈ આવ્યું (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 7:04 PM IST

નવસારી : જિલ્લાના ઐતિહાસિક દાંડીના દરિયા કિનારે આજે વહેલી સવારે એક કેમિકલ ભરેલ ટેન્કર તણાઈ આવ્યું હોવાની ઘટના સામે આવી છે. ઘટનાની જાણ થતાં જલાલપોર પોલીસ સહિત વિવિધ સરકારી વિભાગો દાંડી બીચ પર દોડી આવ્યા હતા, અને તકેદારીના પગલાં રૂપે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

હોમગાર્ડના જવાનો સવારે પેટ્રોલિંગ પર હતા, ત્યારે દાંડી બીચથી આશરે એક કિલોમીટર દૂર દરિયામાં તણાયેલું આ ટેન્કર નજરે પડ્યું હતું. તરત જ તંત્રને જાણ કરવામાં આવતા જલાલપોર પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી.ડી. લાડુમોર તેમની ટીમ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. આ સાથે જલાલપોર મામલતદાર દ્વારા પણ સંબંધિત વિભાગોને જાણ કરી આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી.

દાંડી દરિયા કિનારે કેમિકલ ભરેલું સંદિગ્ધ ટેન્કર તણાઈ આવ્યું (Etv Bharat Gujarat)

પ્રાથમિક તપાસમાં જણાયું છે કે, ટેન્કરમાં રંગવિહીન, ગ્લિસરીન જેવા દેખાતું પ્રવાહી ભરેલું હતું. FSL (ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી) ટીમે સ્થળ પર પહોંચી ટેસ્ટિંગ કરતાં જાણ થયું કે આ કેમિકલ જ્વલનશીલ નથી, પરંતુ તે કોસ્મેટિક ઉદ્યોગમાં ઉપયોગી એવી કિમિયાગિરિની સામગ્રી છે. સાવધાનીના પગલાં રૂપે નવસારી ફાયર બ્રિગેડને પણ દાંડી બોલાવી લેવાઈ હતી.

કેમિકલ ભરેલું સંદિગ્ધ ટેન્કર તણાઈ આવ્યું (Etv Bharat Gujarat)

મામલતદારે જણાવ્યું : જલાલપુર મામલતદાર મૃણાલ દાન ગઢવીએ માહિતી આપતા જણાવ્યું છે કે, "છેલ્લાં કેટલાક મહિનાઓથી ગુજરાતના દરિયા કાંઠે ટેન્કર મળવાની ઘટનાઓમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. આ પહેલા દ્વારકા, પોરબંદર અને કચ્છમાં પણ આવી જ રીતે ટેન્કરો તણાઈ આવ્યા હતા. ઓમાનના દરિયામાં થોડાં મહિના અગાઉ ડૂબેલા એક માલવાહક જહાજના ટેન્કરો હોવાનો શંકાસ્પદ તારણ અહીં પણ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. દાંડી પાસે મળેલું આ તાજેતરનું ટેન્કર પણ કદાચ એ જ જહાજનો ભાગ હોવાનું અનુમાન છે."

પોલીસ ઊંડી તપાસ ધરી (Etv Bharat Gujarat)

હાલમાં જલાલપોર પોલીસ તથા અન્ય અધિકારીઓ દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની ઊંડી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. કસ્ટમ વિભાગને ટેન્કર સોંપવા માટેની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી રહી છે, જેથી વધુ ઔપચારિક તપાસ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ જરૂરી માહિતી મેળવવા માટેની કાર્યવાહી શક્ય બને.

કેમિકલ ભરેલું સંદિગ્ધ ટેન્કર તણાઈ આવ્યું (Etv Bharat Gujarat)

આ ઘટનાથી દરિયાઈ સુરક્ષા અને કેમિકલ સામગ્રીની અણધારી હિલચાલ અંગે ચિંતાઓ ઊભી થઈ છે. તંત્રએ સ્થિતિ પર નજર રાખી વધુ કોઈ ખતરો ન ઉભો થાય તે માટે જરૂરી તમામ પગલાં ભરવાનું શરૂ કર્યું છે.

દાંડી દરિયા કિનારે કેમિકલ ભરેલું સંદિગ્ધ ટેન્કર તણાઈ આવ્યું (Etv Bharat Gujarat)

