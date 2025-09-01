ETV Bharat / state

નવસારીમાં જમીનને લગતા વિવિધ 5 મુદ્દાઓને લઈ ખેડૂતોએ ઉગ્ર રોષ વ્યક્ત કર્યો, રેલી યોજી વિરોધ નોંધાવ્યો - NAVSARI NEWS

નવસારી અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (NUDA) હેઠળ નવસારી અને જલાલપોર તાલુકાના કુલ 77 ગામોનો સમાવેશ કરાયો છે.

જમીનને લગતા વિવિધ 5 મુદ્દાઓને લઈ ખેડૂતોની રેલી
જમીનને લગતા વિવિધ 5 મુદ્દાઓને લઈ ખેડૂતોની રેલી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2025 at 6:08 PM IST

નવસારી : શહેર અને જિલ્લામાં જમીન સંબંધિત વિવિધ નિર્ણયો સામે ખેડૂતોમાં અસંતોષ વ્યાપી રહ્યો છે. આજ રોજ નવસારીના ઘાંચી પંચની વાડી ખાતે જિલ્લાભરના સેંકડો ખેડૂતો એકઠા થયા હતા, અને ગુજરાત ખેડૂત સમાજ તથા જિલ્લા કક્ષાના ખેડૂત સંગઠનોના માર્ગદર્શન હેઠળ એક વિશાળ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

પાંચ મુખ્ય મુદ્દાઓએ ખેડૂતોએ ઉગ્ર રોષ વ્યક્ત કર્યો : આ સભામાં ખેડૂતો અને હળપતિ સમાજના અનેક અસરગ્રસ્તોએ પોતાના ધરમો ભરેલા અવાજે પડકારો મુકી, જેમાં મુખ્ય પાંચ મુદ્દાઓએ ગંભીર ચર્ચા થઈ હતી.

1. ટાઉન પ્લાનિંગની 60/40 નીતિ સામે વિરોધ : શહેરના વિકાસના નામે ખેડૂતો પાસેથી જમીન લઈ તેનું 60% ભાગ સરકાર તરફથી જપ્ત કરી લેવામાં આવે છે, અને બાકીની જમીનના ફાળામાં લાખો રૂપિયા લેવામાં આવે છે. પ્રશ્ન ઊભો થયો કે જ્યારે જમીન આપી છે, ત્યારે વિકાસના નામે ઉલટા ખેડૂતો પાસેથી રૂપિયા કેમ વસૂલવામાં આવે?

જમીનને લગતા વિવિધ 5 મુદ્દાઓને લઈ ખેડૂતોની રેલી (Etv Bharat Gujarat)

2. NUDA હેઠળ 77 ગામડાઓનો સમાવેશ : નવસારી અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (NUDA) હેઠળ નવસારી અને જલાલપોર તાલુકાના કુલ 77 ગામોનો સમાવેશ કરાયો છે. જેમાં ખેડૂતોની કિંમતી ખેતીલાયક જમીન વિકાસના બહાને 60/40ના રેશિયોમાં લેવામાં આવશે, જે ખેડૂત પરિવારોના જીવનયાપન પર સીધો પ્રહાર છે.

જમીનને લગતા વિવિધ 5 મુદ્દાઓને લઈ ખેડૂતોની રેલી
જમીનને લગતા વિવિધ 5 મુદ્દાઓને લઈ ખેડૂતોની રેલી (Etv Bharat Gujarat)

3. જલાલપોર પાવર ગ્રિડના વળતર મુદ્દે અસંતોષ : જલાલપોર વિસ્તારમાં પાવર ગ્રીડની લાઈનો નાખી દેવામાં આવી છે. ટાવરો ઉભા થઈ ગયા છે અને કેટલીક જગ્યાએ લાઈનો કાર્યરત પણ થઈ ગઈ છે. છતાં આજે સુધી ખેડૂતોને વળતર મળ્યું નથી. વળી વળતર નક્કી પણ થયું નથી, પરિણામે ખેડૂતોએ જમીનમાં પ્રવેશ અટકાવવાનો ઈન્કાર કર્યો છે.

4. ઘરવાડા જમીનને પણ સ્વામિત્વ યોજના હેઠળ સામેલ કરવાની માંગ : સ્વામિત્વ યોજનામાં જે જમીન લોકોને વર્ષોથી રહેઠાણ માટે આપવામાં આવી છે (ઘરવાડા), તે જમીનનો પણ અધિકાર મળવો જોઈએ, એવી ખેડૂતોની સ્પષ્ટ માંગણી રહી છે.

5. જમીન જાય એના ભવિષ્ય પર ઊભા થયેલા પ્રશ્નો : સતત વિકાસના પ્રોજેક્ટોમાં જમીન ગુમાવતા ખેડૂતોના હાથમાં જમીન રહી પણ કે નહીં એનો ભય વધી રહ્યો છે. જે બાળકોને વારસામાં આપવાનું હોય તે ધરતી, હવે પથ્થરોથી બંધાઈ રહી છે.

જમીનને લગતા વિવિધ 5 મુદ્દાઓને લઈ ખેડૂતોની રેલી
જમીનને લગતા વિવિધ 5 મુદ્દાઓને લઈ ખેડૂતોની રેલી (Etv Bharat Gujarat)

સભા બાદ ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચાર સાથે રેલી : સભા બાદ ખેડૂતોએ ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચાર સાથે રેલી કાઢી, કલેક્ટર કચેરી સુધી પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમણે પહેલા નાયબ ચૂંટણી અધિકારીને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું, અને ત્યારબાદ અધિક કલેક્ટર સમક્ષ પોતાની માંગો સાથે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો. ખેડૂતોએ કલેક્ટર સમક્ષ 1 કલાકનો સમય માંગ્યો હતો અને જિલ્લાની સંકલન સમિતિમાં પોતાની રજૂઆત માટે મોકો આપવા માંગ કરી હતી.

જમીનને લગતા વિવિધ 5 મુદ્દાઓને લઈ ખેડૂતોની રેલી
જમીનને લગતા વિવિધ 5 મુદ્દાઓને લઈ ખેડૂતોની રેલી (Etv Bharat Gujarat)

સરકારી જવાબદારી અને કાયદાકીય મુદ્દા : ગુજરાત ખેડૂત સમાજના પ્રમુખે જણાવ્યું કે, ખેડૂતોના હક્કો ભારતીય બંધારણ અને અનેક કાયદાઓ દ્વારા સુરક્ષિત છે. કમિશ્નરને વિકાસનો નકશો તૈયાર કરવાની અને કલેક્ટરને વળતર નક્કી કરવાની સત્તાજ ન હોવાની મહત્વની વાતથી ખેડૂતોને વાકેફ કર્યા હતા, અને ખેડૂતોને અવગણવામાં આવી રહ્યા છે. જેથી ખેડૂતોને એકજૂટ થઈ આ મુદ્દાઓ માટે યોગ્ય લડત આપવી પડશે.

અધિક કલેક્ટર તરફથી જવાબદારીનો આશ્વાસન : આવેદન પ્રાપ્ત કર્યા બાદ અધિક કલેક્ટરે જણાવ્યું કે, ખેડૂતોએ જે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે તેમાં મુખ્ય પાંચ મુદ્દાઓ છે તે રાજ્ય સરકાર માં પહોંચાડીશું.

