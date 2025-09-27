નવસારીના ગણદેવીમાં પ્રાચીન દોરી રાસ ગરબા, કુંભારવાડામાં 100થી વધુ વર્ષથી રમાતા રાસને યુવાનોએ જીવંત રાખ્યો
ગણદેવીના કુંભરવાડમાં સવાસો વર્ષથી ચાલતા લુપ્ત થતા દોરી રાસના વારસાને યુવાનો સાચવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
Published : September 27, 2025 at 6:34 AM IST
નવસારી : આસોના નોરતામાં ખેલૈયાઓમાં ગરબાનો ખુમાર ચડી રહ્યો છે, ત્યારે ગણદેવીના કુંભરવાડમાં સવાસો વર્ષથી ચાલતા લુપ્ત થતા દોરી રાસના વારસાને યુવાનો સાચવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. ગણદેવીના કુંભરવાડમાં સવાસો વર્ષથી ચાલતી દોરી રાસની પરંપરાને યુવાનો જીવંત રાખી રહ્યા છે.
દોરી રાસની પરંપરા
શરદના પ્રારંભે નવરાત્રીમાં માં અંબાની આરાધનામાં સમગ્ર દેશમાં ભક્તિ ભાવનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં ડીજેના તાલે ડોમે-પાર્ટી પ્લોટમાં નવા ગરબાની ધૂમ હોય, ત્યારે નવસારી જિલ્લાના ગણદેવી ગામના કુંભરવાડ વિસ્તારમાં હજુ પણ પરંપરાગત “દોરી રાસ”ના ઘૂમતા દાંડીયાનો કલાત્મક નાદ સાંભળવા મળે છે.
કુંભરવાડમાં આવેલું 300 વર્ષ જૂનું હનુમાનજી મંદિર માત્ર ભક્તિનો નહીં સંસ્કૃતિનો પણ કેન્દ્ર બની રહ્યું છે. અહીં દોરી રાસની પરંપરા સવાસો વર્ષથી અવિરત ચાલુ રહી છે. ખાસ વાત એ છે કે, આ રાસ કેવળ નૃત્ય નહીં પરંતુ એક આધ્યાત્મિક અનુભવ છે, જ્યાં હનુમાનજીની ભક્તિ અને કૃષ્ણની રાસલિલાનું પ્રતિબિંબ જોવા મળે છે.
દોરી રાસની વિશેષતા
દોરી રાસની વિશેષતા એ છે કે, ખેલૈયાઓ દોરી વડે ઘૂમતાં ઘૂમતાં એક દિશામાં દોરીને ગૂંથી એક અદભૂત ગૂંથણ બનાવે છે અને પછી રાસ રમતા રમતા જ એ ગૂંથણને ઉકેલી લે છે. એમાં કંઇક એવી કળા અને સામૂહિક સમન્વય હોય છે, જે આજના યુવાનોને ટેકનોલોજી અને મ્યુઝિકની દુનિયામાંથી બહાર ખેંચી પરંપરા તરફ લઈ આવે છે.
આ દોરી રાસમાં કોઈ ખાસ વસ્ત્ર પરિધાનની શરત નથી, જેથી દરેક વર્ગ અને વયના લોકો સહજ રીતે ભાગ લઈ શકે છે. વારસાગત આ કળાને આજે પ્રજાપતિ સમાજના યુવાનો અને યુવતીઓ નવ દિવસ માટે માતાજીના નોરતા દરમ્યાન ઉત્સાહપૂર્વક જીવંત રાખી રહ્યા છે.
હનુમાનજી મંદિરે જોડાયેલી દંતકથા
કુંભરવાડના હનુમાનજી મંદિરે જોડાયેલી દંતકથા પણ આ દોરી રાસને વિશેષ અર્થ આપે છે. કહેવાય છે કે અહીં વર્ષો પહેલાં કુંભાર પરિવારનો એક યુવાન તળાવમાં ડૂબી ગયો હતો, પણ ઘણા દિવસો સુધી તેના મૃતદેહનો પતો ના લાગ્યો. ગામના દેસાઈને સ્વપ્ન આવ્યું કે તે યુવક હનુમાનજીની મૂર્તિ લઈને ઊભો છે, ત્યારબાદ અહીં હનુમાનજીનું મંદિર સ્થાપાયું અને સાથે દોરી રાસની પરંપરા શરૂ થઈ.
આજની પેઢી જ્યાં આધુનિક ગરબા અને ડીજેના સંગીતમાં રમી રહી છે, ત્યારે ગણદેવીના કુંભરવાડમાં દોરી રાસ રમતા યુવાનો સમાજ અને સંસ્કૃતિ માટે આશાની કિરણ સમાન છે. તેઓ માત્ર એક કળા નહીં, પણ સદીઓ જૂની સાંસ્કૃતિક ઓળખને જીવંત રાખવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. આધુનિક સંગીતમાં યુવા હૈયાઓ પાર્ટી પ્લોટ કે ડોમ કલ્ચરના ગરબા પાછળ ઘેલા છે, ત્યારે ગણદેવીના પ્રજાપતિ યુવાનો પરંપરાગત દોરી રાસના વારસાને જીવંત રાખવા હૈયું રેળી રહ્યા છે.
