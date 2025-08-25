ETV Bharat / state

નવસારી: મીંઢોળા નદીના પટમાં ફસાયા ત્રણ લોકો, ફાયર વિભાગે કર્યું સફળ રેસ્ક્યુ - NAVSARI RAINFALL

નવસારીના જલાલપુર તાલુકાના આણસા ગામમાં નદીના પાણીમાં ત્રણ લોકો ફસાયા હતા. નવસારી ફાયર વિભાગે તમામનું સફળ રેસ્ક્યુ કર્યું છે.

મીંઢોળા નદીના પટમાં ફસાયા ત્રણ લોકો
મીંઢોળા નદીના પટમાં ફસાયા ત્રણ લોકો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2025 at 12:07 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 12:36 PM IST

નવસારી : જલાલપુર તાલુકાના આણસા ગામમાં મીંઢોળા નદી કિનારે આવેલા ઈંટના ભઠ્ઠા પાસે બે મહિલા અને એક પુરુષ રોજની જેમ લાકડા અને ઘાસચારો કાપવા માટે ગયા હતા. પોતાના કામમાં વ્યસ્ત બનેલા મજૂરોને સપનામાં પણ ખ્યાલ ન હતો કે તેઓ અણધારી આફતમાં ફસાવવા જઈ રહ્યા છે.

બે દિવસથી નદીના પાણીમાં ફસાયેલા મજૂરો : મીંઢોળા નદીમાં પાણીનું જળસ્તર વધતા મજૂરોને ફસાવવાની નોબત આવી હતી. મજૂરો છેલ્લા બે દિવસથી ત્યાં ફસાતા ભગવાન ભરોસે બન્યા હતા. ત્રણ લોકો ફસાયાની માહિતી સરપંચ તથા ગ્રામજનોને થતા તેઓની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. સમગ્ર ઘટનાની જાણ મરોલી પોલીસને પણ કરવામાં આવી હતી. મજૂરોને શોધવા માટે પ્રથમ ડ્રોન કેમેરો ઉડાવ્યો, જેમાં ત્રણેય વ્યક્તિ સુરક્ષિત હોવાની માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હતી.

મીંઢોળા નદીના પટમાં ફસાયેલા લોકોનું સફળ રેસ્ક્યુ (ETV Bharat Gujarat)

નવસારી ફાયર વિભાગે કર્યું સફળ રેસ્ક્યુ : ત્રણેય લોકોને રેસ્ક્યુ કરવા માટે નવસારી મહાનગરપાલિકાની ફાયર વિભાગની ટીમને જાણ કરવામાં આવી હતી. ફાયર વિભાગની ટીમે બોટલ લઈને નદીમાં ઉતરી અને એક કલાકની મહેનત બાદ ત્રણેય વ્યક્તિને સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ કરી લેવામાં આવ્યા હતા. ફાયર વિભાગની ટીમ દ્વારા ત્રણેય વ્યક્તિનો સફળતાપૂર્વક બચાવ કરી લેવામાં આવતા ગ્રામજનોએ હાશકારો લીધો હતો.

ડ્રોન કેમેરાથી કરી હતી શોધખોળ : આણસા ગામના અઝરુદ્દીન કાપડિયા જણાવ્યું હતું કે, અમારા ગામના હળપતિ વાસમાં રહેતા ત્રણ લોકો કોઈ કામસર ગામના સીમાડે ગયા હતા. તેઓ લાંબા સમય સુધી ઘરે ન આવતા તેઓની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. ગામના જાગૃત નાગરિકે ડ્રોન કેમેરાનો ઉપયોગ કરી શોધખોળ હાથ ધરી હતી. સાથે જ પોલીસ વિભાગ, જલાલપુર તાલુકા મામલતદાર અને તાલુકા વિકાસ અધિકારીને પણ જાણ કરવામાં આવી હતી. નવસારી ફાયર વિભાગની ટીમ ટીમ દ્વારા ત્રણેય લોકોને સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ કરી લેવામાં આવ્યા છે.

નવસારી ફાયર વિભાગના કર્મચારી નંદલાલ ટંડેલે જણાવ્યું હતું કે, બપોરે 12:00 વાગ્યાની આસપાસ કંટ્રોલરૂમમાં કોલ મળ્યો હતો કે, આણસા ગામમાં ત્રણ લોકો બે દિવસથી ફસાયા છે. જેથી આઠ ફાયરમેન અને એક ડ્રાઈવર સહિતની ટીમ રેસ્ક્યુ બોટ સાથે ઘટનાસ્થળે જવા રવાના થઈ હતી. મજૂરો ઈંટના ભથ્થામાં કામ કરી રહ્યા હતા અને નદીનું જળસ્તર વધી જતા ફસાયા હતા.

