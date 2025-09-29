નવસારી જિલ્લામાં ચક્રવાતનો ત્રાટક, વાંસદા તાલુકાના સીણધઈ ગામમાં ભારે તારાજી
Published : September 29, 2025 at 5:36 PM IST
નવસારી : ગઈ કાલે રાત્રે નવસારી જિલ્લામાં આવેલા ચક્રવાતે ખાસ કરીને વાંસદા તાલુકાના સીણધઈ ગામમાં ભારે વિનાશ સર્જ્યો હતો. તોફાની પવન સાથે વરસેલા વરસાદે સમગ્ર ગામને અસર કરી હતી. ચક્રવાત દરમિયાન 150થી વધુ ગરીબોના ઘરોના પતરા ઉડી જતા અનેક પરિવારો ઘરવિહોણા બન્યા હતા. ગામમાં વીજળીના થાંભલા ધરાશાયી થયા હતા.
150થી વધુ ઘરોને નુકસાન
ચક્રવાત દરમિયાન 150થી વધુ ગરીબોના ઘરોના પતરા ઉડી જતા અનેક પરિવારો ઘરવિહોણા બન્યા હતા. ગામમાં વીજળીના થાંભલા ધરાશાયી થતા અંધકાર છવાઈ ગયો હતો. પાણીની પણ અછત ઉભી થઈ હતી. આ વાવાઝોડામાં મોટા ઝાડ પડી જતા ઘરોની દિવાલો તૂટી પડી હતી. વરસાદના કારણે અનાજ અને ઢોરના ચારા સહિતની ચીજવસ્તુઓને પણ નુકસાન થયુ હતું.
વહીવટી તંત્ર અને સંસ્થાઓ દ્વારા રાહત કાર્ય
ઘટના બાદ વહેલી સવારથી વહીવટી તંત્ર, સ્થાનિક આગેવાનો અને સમાજસેવી સંસ્થાઓ રાહત માટે આગળ આવી છે. પ્રાથમિક તબક્કે લોકોને તાડપત્રી અને પ્લાસ્ટિકની ચાદરો આપવામાં આવી છે. જેથી તેઓ ઘરનાં છાપરા ઢાંકી શકે. ફૂડ પેકેટ્સ અને જરૂરિયાતની કિટ્સ પણ વહેંચાઈ રહી છે.
સાંસદ અને અધિકારીઓની મુલાકાત
વલસાડના સાંસદ ધવલ પટેલે સીણધઈ ગામની મુલાકાત લઈ પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી. તેમણે અધિકારીઓને યુદ્ધના ધોરણે વીજળી પુનઃસ્થાપિત કરવા અને પ્રાથમિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા સૂચના આપી. આરોગ્ય વિભાગની ટીમ પણ ગામમાં ઘરઘર જઈ આરોગ્ય સેવા પૂરી પાડી રહી છે.
માર્ગ-મકાન વિભાગનું કામ
વાવાઝોડા બાદની સ્થિતિની જાણ થતા જ જિલ્લા પંચાયત હસ્તકના વાંસદા માર્ગ મકાન વિભાગના નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર ગૌરાંગ પટેલ પણ તેમની ટીમ સાથે સતત કાર્યરત છે વાંસદા માર્ગ-મકાન વિભાગની ટીમ દ્વારા પડેલા વૃક્ષો હટાવવાનો અને રસ્તાઓ ખુલ્લા કરવાનો કાર્ય રાત્રે જ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. વરસાદ અને અંધકાર વચ્ચે મુશ્કેલીઓ હોવા છતાં સવારે સુધીમાં તમામ મુખ્ય રસ્તાઓ કાર્યરત કરવામાં આવ્યા હતા.
અન્ય ગામોમાં અસર
ચીખલી અને વાંસદા તાલુકાના આશરે 20 ગામોને પણ આ ચક્રવાતે અસર કરી છે. અંદાજે 1000થી વધુ ઘરોને નાના-મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે. હોર્ટીકલ્ચર, ખેતીવાડી અને પશુપાલન ક્ષેત્રે પણ નુકસાન નોંધાયું છે. સદભાગ્યે આ વાવઝોડામાં મોટી જાનહાની થઈ નથી, પરંતુ અનેક પરિવારોને ઘર અને રોજિંદા જીવનના સાધનોનું ભારે નુકસાન સહન કરવું પડ્યું.
જિલ્લા કલેકટરે જણાવ્યું કે, "સમગ્ર વિસ્તારમાં સર્વે હાથ ધરાયો છે. સરકારની ધારાધોરણ મુજબ પીડિતોને વહેલી તકે સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે. સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત ગામ સીણધઈમાં માર્ગો ઉપર વૃક્ષો પડતા નુકસાન થયું હતું. એડમિનિસ્ટ્રી પોલીસ, અને સેવાભાવી સંસ્થાઓની મદદ લઈ લોકોને પડેલી મુશ્કેલીઓને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે, હાલ તો ગઈકાલ રાતથી જ ઘણા રસ્તાઓ કાર્યરત થયા છે.
વહેલી સવારથી જ પંચાયત હોટીકલ્ચર પશુપાલન અને ખેતીવાડી અધિકારીઓની ટીમો ફિલ્ડ પર છે. ટીમો સર્વે કરી રહી છે, જે પણ નુકસાન થયું છે, તેને સરકારની ધારા ધોરણ મુજબ મદદ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવશે. ચીખલી તાલુકામાં 20 જેટલા ગામોને નુકસાન થયું છે. વાંસદા તાલુકામાં એક ગામ સૌથી વધુ ઇફેક્ટેડ છે અને બીજા બે થી ત્રણ ગામોને સામાન્ય નુકસાન છે. એક અંદાજ મુજબ 20 ગામોના 1000થી વધુ ગામોને સામાન્યથી વધુ નુકસાન છે. આ ચક્રવાતમાં મોટી જાનહાની સામે આવી નથી.
સીણધઈ ગામે વાવાઝોડાનો પ્રકોપ
વાંસદા તાલુકાના સીણધઈ ગામે બે દિવસ અગાઉ મધરાતે અચાનક આવેલા વાવાઝોડાએ ભારે વિનાશ સર્જ્યો હતો. તોફાની પવનો સાથે ઉઠેલા વંટોળે આખા ગામને જંજાળમાં ઝંકૃત કરી દીધું હતું. વાવાઝોડાના કારણે ગામના 150થી વધુ ઘરોના પતરા અને નડિયા ઉડી જતા લોકો ઘરવિહોણા બન્યા હતા. અચાનક આવેલા આ પ્રકોપથી લોકો ગભરાઈને પોતાના ઘરમાં સંતાઈ ગયા હતા, પરંતુ પતરા અને નળિયા ઉડીને નીચે પડતાં કેટલાક લોકો ઘાયલ પણ થયા હતા. થોડી જ મિનિટો સુધી ચાલેલા આ તોફાનમાં કુદરતનો કહેર ગામ પર તૂટી પડ્યો હતો.
ગામના ઓરીમોરા ફળિયામાં મોટાભાગે ઘરોના છાપરા ઉડી ગયા છે, જેના કારણે અનેક પરિવારો રહેવાનું સ્થાન ગુમાવી બેઠાં છે. વાવાઝોડા બાદ ગામમાં તારાજી છવાઈ ગઈ હતી અને લોકો વિકટ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છે.આ અચાનક આવેલા કુદરતી આફતમાં સમાજસેવી યુવાનો તાત્કાલિક મદદરૂપ બન્યા હતા અને ગ્રામજનોને રાહત પહોંચાડવા માટે આગળ આવ્યા હતા. આકાશમાંથી પાડવામાં આવેલા દ્રશ્યો સોશિયલ મીડિયામાં ઝડપથી વાયરલ થયા છે, જેમાં વિનાશની ભયાવહ તસ્વીરો સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે.
