નવસારી: પૂર્ણા નદી કિનારે મળ્યો બાળકીનો મૃતદેહ, એક દિવસ અગાઉ મૃત્યુ થયાની આશંકા

નવસારીમાં પૂર્ણા નદીના કિનારે બાળકીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો, ઘટના અંગે વધુ તપાસ માટે પોલીસે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

પૂર્ણા નદી કિનારે મળ્યો મૃતદેહ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 2, 2025 at 9:22 AM IST

Updated : September 2, 2025 at 12:31 PM IST

નવસારી : હાલમાં જ નવસારી જિલ્લામાં પૂર્ણા નદીના કિનારે આજે સવારે ચકચારી ઘટના સામે આવી છે. નદી કિનારે અંદાજે ત્રણ વર્ષની એક નાનકડી બાળકીનો ડીકમ્પોઝ અવસ્થામાં મૃતદેહ મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે.

નાનકડી બાળકીનો મૃતદેહ મળ્યો : માછીમારને માછીમારી દરમિયાન મૃતદેહ નજરે પડતા તેણે તાત્કાલિક તંત્રને જાણ કરી હતી. ઘટનાની જાણ મળતા ફાયર વિભાગ અને પોલીસની ટીમ તરત જ સ્થળ પર પહોંચી હતી. ફાયર બ્રિગેડે યોગ્ય કાર્યવાહી સાથે મૃતદેહને બહાર કાઢ્યો હતો. ત્યારબાદ પોલીસે મૃતદેહનો કબજો લીધો અને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

એક દિવસ અગાઉ મૃત્યુ થયાની શંકા : ગ્રામ્ય પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જણાવ્યું કે, બાળકીના હાલતને જોતા તેનું મૃત્યુ એક દિવસ અગાઉ થયું હોય તેવી શક્યતા છે. બાળકીની ઓળખ હજુ સુધી થઈ નથી. તંત્રએ નવસારી, સુરત અને તાપી જિલ્લાના આસપાસના ગામોના વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં મૃતક બાળકીનો ફોટો મોકલી ઓળખ માટે વિનંતી કરી છે.

પોલીસ તપાસ અને કાર્યવાહી : હાલમાં પોલીસ તપાસની કામગીરી ચાલી રહી છે. બાળકીનો મૃતદેહ પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યો છે. મૃતદેહ ક્યાંથી આવ્યો અને બાળકીને ક્યાં ઈજા થઈ હતી કે નહીં તે અંગે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ પછી જ સ્પષ્ટતા થશે. તંત્ર દ્વારા શક્ય તમામ દિશામાં તપાસ ચાલી રહી છે. જેથી બાળકીની ઓળખ થઈ શકે અને આગળ કાર્યવાહી આગળ ધપાવી શકાય.

પૂર્ણા નદીના કિનારે અંદાજે સાડા ત્રણ વર્ષની બાળકીનો મૃતદેહ મળતા પોલીસ વિભાગમાં દોડધામ મચી છે. બાળકીનું મૃત્યુ એક દિવસ અગાઉ થયાની પોલીસને આશંકા છે. ઘટનાની જાણ તાત્કાલિક ફાયર વિભાગને કરતા ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી કાર્યવાહી કરી. પોલીસે પણ સ્થળ પર પહોંચી મૃતદેહનો કબજો મેળવ્યો.

