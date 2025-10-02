ETV Bharat / state

નવસારી: આરટીઓ ઈ-ચલણની APK ફાઇલ દ્વારા સાયબર છેતરપિંડી કરનારી ટોળકી ઝડપાઈ

ફાઇલ ડાઉનલોડ કરતાં જ વ્યક્તિનો મોબાઇલ હેક થયો, અને સાયબર ઠગોએ તેના બેંક ખાતામાંથી ત્રણ હપ્તામાં કુલ 1.5 લાખ રૂપિયા ઉપાડી લીધા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2025 at 9:31 PM IST

નવસારી: નવસારીમાં આરટીઓના ઈ-ચલણની આડમાં સાયબર છેતરપિંડી કરનારી ટોળકીના ચાર આરોપીઓને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે. આ ટોળકીએ ગણદેવીના એક વ્યક્તિના મોબાઇલ પર વોટ્સએપ દ્વારા e-rtochallan.apk નામની ફાઇલ મોકલી હતી. આ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરતાં જ વ્યક્તિનો મોબાઇલ હેક થયો, અને સાયબર ઠગોએ તેના બેંક ખાતામાંથી ત્રણ હપ્તામાં કુલ 1.5 લાખ રૂપિયા ઉપાડી લીધા.

ફરિયાદના આધારે નવસારી સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી અને વાપીથી ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી. ઝડપાયેલા આરોપીઓમાં પ્રકાશ તિવારી (27, વાપી), સચિન સિંઘ (23, બલીઠા, વાપી), રમેશ મંડળ (31, બલીઠા, વાપી) અને સોમોકુમાર શર્મા (24, મોરાઈ, વાપી)નો સમાવેશ થાય છે. પોલીસે આરોપીઓના મુખ્ય સૂત્રધાર અને APK ફાઇલના મૂળ સ્ત્રોત સુધી પહોંચવા તપાસ તેજ કરી છે.

આ ગેંગ ટ્રાફિક નિયમોના ભંગના નામે e-rtochallan.apk ફાઇલ મોકલીને લોકોના મોબાઇલ હેક કરી, તેમના બેંક ખાતામાંથી લાખો રૂપિયા ઉપાડતી હતી. પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓ નાની રકમની લાલચ આપી જરૂરિયાતમંદ લોકોના બેંક ખાતાં ભાડે લઈ અથવા નવાં ખાતાં ખોલાવી છેતરપિંડી કરતા હતા. પ્રકાશ તિવારી ખાતાધારક હતો, જ્યારે અન્ય ત્રણ આરોપીઓ દલાલ તરીકે કામ કરતા હતા.

નવસારી સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે આ ચારેય આરોપીઓને વાપીથી ઝડપી લીધા છે અને APK ફાઇલના સ્ત્રોત અને મુખ્ય સૂત્રધાર સુધી પહોંચવા માટે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

