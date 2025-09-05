ETV Bharat / state

નવસારી: બીલીમોરા ટાવર રાઈડ અકસ્માત મામલે પાંચ લોકો સામે નોંધાયો ગુનો

બીલીમોરાના સોમનાથ મહાદેવ મંદિરના મેદાનમાં શ્રાવણ માસના મેળામાં 18 ઓગસ્ટ, 2025ની રાત્રે લગભગ 10:30 વાગ્યે ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો.

નવસારી: બીલીમોરાના સોમનાથ મહાદેવ મંદિરના મેદાનમાં શ્રાવણ માસના મેળામાં 18 ઓગસ્ટ, 2025ની રાત્રે લગભગ 10:30 વાગ્યે ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો. મેળામાં મૂકવામાં આવેલી 50 ફૂટ ઊંચી ટાવર રાઈડ અચાનક તૂટી પડતાં રાઈડમાં બેઠેલા લોકો જમીન પર પટકાયા હતા. આ દુર્ઘટનામાં એક યુવાનનું મોત થયું હતું, જ્યારે ચાર લોકો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા.

આ ઘટનામાં રાઈડ ઓપરેટર ઋષિકેશ રાઘોજી વાઘમારેને ગંભીર ઇજાઓ થતાં તેને તાત્કાલિક સુરતની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નીપજ્યું હતું. ઇજાગ્રસ્તોમાં દીર્ઘ ટંડેલ (14), જશ ટંડેલ (14), દિશાબેન પટેલ (20) અને રોશનીબેન પટેલ (30)નો સમાવેશ થાય છે, જેમને પીઠ અને મણકાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી. તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

પોલીસ અને FSLની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે રાઈડનું યોગ્ય મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવ્યું ન હતું અને લોગબુક પણ જાળવવામાં આવી ન હતી. આ ગંભીર બેદરકારીને કારણે લોકોના જીવને જોખમ ઊભું થયું હતું. આ ઘટનાના 21 દિવસ બાદ બીલીમોરા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાઈ, જેમાં ગણદેવી મામલતદાર કચેરીના સર્કલ ઓફિસરને ફરિયાદી બનાવવામાં આવ્યા.

આ કેસમાં મેળાની પરવાનગી મેળવનાર શિવમ એજન્સી સહિત પાંચ લોકો સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. આરોપીઓમાં શિવમ એજન્સીના માલિક વિરલભાઈ પીઠવા (સુરેન્દ્રનગર), હાફીઝભાઈ પટેલ (મુંબઈ), ભદ્રેશભાઈ રાણા (બીલીમોરા), હિરેનકુમાર ટંડેલ (બીલીમોરા) અને અંકિતકુમાર પ્રજાપતિ (અમદાવાદ)નો સમાવેશ થાય છે. શિવમ એજન્સીને સાત રાઈડનો કોન્ટ્રેક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો, જેમાંથી ટાવર રાઈડમાં ટેકનિકલ ખામીને કારણે આ અકસ્માત સર્જાયો હતો.

આ ઉપરાંત, "એમ્યુઝમેન્ટ રાઈડ્સ એન્ડ ગેમિંગ ઝોન સેફ્ટી રૂલ્સ, 2024"નો યોગ્ય અમલ ન થવાને કારણે આ દુર્ઘટના ઘટી હોવાનું જણાયું છે. પોલીસે આરોપીઓ વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023ની કલમ 125(એ), 125(બી), 106(1), 212, 54 તથા જી.પી. એક્ટની કલમ 131 હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. હાલમાં વધુ તપાસ ચાલી રહી છે, અને અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે જવાબદાર લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

