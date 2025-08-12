ETV Bharat / state

પોલીસે જાહેર માર્ગ પરથી સુરેશભાઈ ભગુભાઈ હળપતિ નામના શખ્સને શંકાસ્પદ સ્થિતિમાં ઝડપી પાડ્યો. આરોપી પાસેથી એક પિસ્તોલ, ત્રણ મેગેઝિન, 34 જીવતાં કારતૂસ મળી આવ્યાં.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2025 at 8:20 PM IST

નવસારી: ચીખલી તાલુકામાં ચીખલી પોલીસ સ્ટેશનની સર્વેલન્સ ટીમે ગુપ્ત માહિતીના આધારે મજીગામ વિસ્તારમાં મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. નીલકંઠ ફાર્મ સામે જાહેર માર્ગ પરથી સુરેશભાઈ ભગુભાઈ હળપતિ (ઉંમર 38) નામના શખ્સને શંકાસ્પદ સ્થિતિમાં ઝડપી પાડ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન આરોપી પાસેથી એક પિસ્તોલ, ત્રણ મેગેઝિન, 34 જીવતાં કારતૂસ, એક ખાલી કારતૂસ, બે થેલીઓ, એક મોબાઇલ ફોન અને હોન્ડા ડ્રીમ યુગા મોટરસાઇકલ મળી આવ્યાં, જેની કુલ કિંમત ₹39,900 છે. આ મુદ્દામાલ પોલીસે જપ્ત કર્યો છે.

પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીએ જણાવ્યું કે આ હથિયારો તેને દિલીપ નટુભાઈ રાજપૂત દ્વારા આપવામાં આવ્યા હતા. હાલ દિલીપ રાજપૂત ફરાર છે અને પોલીસે તેને વોન્ટેડ જાહેર કરી તેની શોધખોળ શરૂ કરી છે. દિલીપ રાજપૂત સામે વલસાડ જિલ્લામાં પણ એક ગુનો નોંધાયેલો છે, જેમાં તે વોન્ટેડ છે.

ચીખલી પોલીસે આ મામલે આર્મ્સ એક્ટ અને ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ હેઠળ ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. નવસારી જિલ્લા પોલીસ વડા સુશીલ અગ્રવાલે જણાવ્યું કે, આરોપી સુરેશભાઈ હળપતિ અને તેના મિત્ર દિલીપ રાજપૂત સાથે મળીને આ હથિયારોની દેખરેખ કરતા હતા. હથિયારોનો સ્ત્રોત અને તેનો ઉપયોગ કયા હેતુથી કરવાનો હતો તે દિશામાં તપાસ ચાલુ છે.

પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીએ જણાવ્યું કે આ હથિયારો તેને દિલીપ નટુભાઈ રાજપૂત દ્વારા આપવામાં આવ્યા હતા. હાલ દિલીપ રાજપૂત ફરાર છે અને પોલીસે તેને વોન્ટેડ જાહેર કરી તેની શોધખોળ શરૂ કરી છે. દિલીપ રાજપૂત સામે વલસાડ જિલ્લામાં પણ એક ગુનો નોંધાયેલો છે, જેમાં તે વોન્ટેડ છે.

ચીખલી પોલીસે આ મામલે આર્મ્સ એક્ટ અને ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ હેઠળ ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. નવસારી જિલ્લા પોલીસ વડા સુશીલ અગ્રવાલે જણાવ્યું કે, આરોપી સુરેશભાઈ હળપતિ અને તેના મિત્ર દિલીપ રાજપૂત સાથે મળીને આ હથિયારોની દેખરેખ કરતા હતા. હથિયારોનો સ્ત્રોત અને તેનો ઉપયોગ કયા હેતુથી કરવાનો હતો તે દિશામાં તપાસ ચાલુ છે.

