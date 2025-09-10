ETV Bharat / state

અમલસાડી ચીકુની મીઠાશ પાછળ છુપાયેલ ખેડૂતોની ચિંતા, વરસાદથી ચીકુના પાકને કેવી રીતે બચાવવો ? જાણો

ચીકુના ખેતરમાં ભરાયેલા પાણીનો યોગ્ય નિકાલ ન થતા વૃક્ષોના મૂળને ઓક્સિજન મળતું નથી અને પોષક તત્વો પણ મળતા અટકે છે.

ચીકુની મીઠાશ પાછળ છુપાયેલ ખેડૂતોની ચિંતા
ચીકુની મીઠાશ પાછળ છુપાયેલ ખેડૂતોની ચિંતા (ETV Bharat Gujarat)
Published : September 10, 2025 at 1:06 PM IST

નવસારી : સમગ્ર દેશમાં પ્રખ્યાત નવસારીના અમલસાડી ચીકુ ખેડૂતો માટે પારસ હતા, પણ હવે તે ચિંતા બન્યા છે. છેલ્લા થોડા વર્ષોમાં ચીકુના ઉત્પાદન ઉપર અસર પડી છે. આ વર્ષે પણ ચીકુમાં સારૂ ફ્લાવરિંગ અને ફળનું બેસાણ થયુ છે, પણ થોડા દિવસોથી વરસી રહેલા વરસાદની સીધી અસર ચીકુના ઉત્પાદન પર થશે. જેના પરિણામે ખેડૂતોને આર્થિક નુકશાન વેઠવાનો વારો આવે તેવી ભીતિ છે.

નવસારીના પ્રખ્યાત અમલસાડી ચીકુ

નવસારી જિલ્લો ગુજરાતના મહત્વના બાગાયતી વિસ્તારોમાં ગણાય છે. ખાસ કરીને અમલસાડી ચીકુ માટે નવસારી સમગ્ર ભારતમાં ઓળખાય છે. અહીંના ચીકુ પોતાના વિશિષ્ટ સ્વાદ, મીઠાશ અને મોટા કદ માટે પ્રખ્યાત છે. દેશના અનેક રાજ્યોમાં આ ચીકુની ભારે માંગ રહે છે. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી હવામાનમાં થયેલ અસ્થિરતા અને ચોમાસાની અનિયમિતતાને કારણે ચીકુના ઉત્પાદન પર ગંભીર અસર પડી રહી છે. 2025 નું વર્ષ પણ આ સમસ્યાથી દૂર રહ્યું નથી.

વરસાદથી ચીકુના પાકને કેવી રીતે બચાવવો ? (ETV Bharat Gujarat)

અનુકૂળ શરૂઆત છતાં ચોમાસાની પ્રતિકૂળ અસર

આ વર્ષે જૂનમાં અમલસાડી ચીકુમાં સારું ફ્લાવરિંગ જોવા મળ્યું હતું, અને ફળનું બેસાણ પણ ઉત્તમ થયેલું. આ સીઝનમાં પણ ખેડૂતોને સારું ઉત્પાદન મળવાની આશા હતી. પરંતુ જુલાઈથી લઈને સપ્ટેમ્બર સુધી સતત વરસેલા ભારે વરસાદે ચીકુના ઉત્પાદનમાં મોટી અડચણ ઊભી કરી છે. ખાસ કરીને જ્યારે ચીકુના વૃક્ષોને ગરમ અને સૂકું વાતાવરણ જોઈએ ત્યારે સતત પડતા વરસાદ અને વધુ પડતા ભેજને કારણે ફૂગજન્ય રોગો અને ખરણ જેવી સમસ્યા ઉભી થઈ છે.

નવસારીના પ્રખ્યાત અમલસાડી ચીકુ
નવસારીના પ્રખ્યાત અમલસાડી ચીકુ (ETV Bharat Gujarat)

પાણી ભરાવાની સમસ્યા અને ફૂગજન્ય રોગનો ભય

ઘણા વિસ્તારમાં એક કે બે કલાકમાં 2-3 ઇંચ જેટલો ભારે વરસાદ નોંધાયો છે. પરિણામે ચીકુના ખેતરમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે. જ્યાં યોગ્ય નિકાલની વ્યવસ્થા નહોતી ત્યાં લાંબા સમય સુધી પાણી ભરાય રહવાથી વૃક્ષોની જડને ઓક્સિજન મળતું નથી અને પોષક તત્વો પણ મળતા અટકે છે. તેથી વૃક્ષોમાં "સુકારાનો રોગ" લાગે છે. આ રોગ ઝાડને ધીમે ધીમે સુકાવા માંડે છે અને છેલ્લે તે સંપૂર્ણ મરી પણ શકે છે. આવું થવાથી કેટલાય વર્ષોની મહેનત અને ખર્ચ એક જ ચોમાસામાં બરબાદ થઈ શકે છે.

ચીકુના ખેતરમાં ભરાયેલા પાણી
ચીકુના ખેતરમાં ભરાયેલા પાણી (ETV Bharat Gujarat)

ફળમાખી તથા જીવાતોનો પણ સંક્રમણનો ખતરો

સતત ભેજના કારણે ફૂગજન્ય રોગો તો વધી રહ્યાં છે, પણ સાથે સાથે ફળમાખી અને જીવાતનો ઉપદ્રવ પણ વધે છે. ખાસ કરીને ડિસેમ્બરથી જાન્યુઆરી દરમિયાન ફળમાખી ચીકુને મોટું નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. આ સ્થિતિ આગળ વધે તો ફેબ્રુઆરીથી એપ્રિલના માસમાં થનારા મુખ્ય ઉત્પાદન પર પણ તેની અસર થશે. જો ઉપજ ઘટશે તો બજારમાં ઉપલબ્ધ ચીકુનો સ્તર પણ ઘટશે, પણ જો ઉપજ પ્રમાણમાં વધુ પણ થશે તો પણ ખેડૂતોને યોગ્ય ભાવ ન મળવાને કારણે નુકશાનીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

ફળમાખી તથા જીવાતોનો પણ સંક્રમણનો ખતરો
ફળમાખી તથા જીવાતોનો પણ સંક્રમણનો ખતરો (ETV Bharat Gujarat)

હવામાનની પેટર્નમાં લાંબા ગાળાની બદલાવ

વિશ્વભરમાં ક્લાયમેટ ચેન્જની અસર ગુજરાતમાં પણ સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે. અગાઉ જે વરસાદ જૂનમાં શરુ થતો હતો તે હવે જુલાઇમાં શરૂ થવાની વિક્રમે છે. તેમજ ઓક્ટોબર સુધી વરસાદ ચાલુ રહે છે. આ બદલાયેલ પદ્ધતિ બાગાયતી ખેતી માટે વિશેષ નુકશાનદાયક સાબિત થઈ રહી છે. ચીકુ જેવો પાક જે વર્ષભર ઉપલબ્ધ રહે છે, તેવા પાક પર પણ આવું હવામાન દબાણ સર્જી રહ્યું છે. વર્ષોથી ખેડૂતોની મહેનત અને સમય સાથે ઉભો થયેલો ચીકુનો બાગ એકજ સીઝનમાં ખતમ થવાની કગાર પર હોય છે.

નવસારીના અમલસાડી ચીકુએ દેશભરમાં નામ મેળવ્યું છે, પણ સતત બદલાતા હવામાન અને અનિયમિત વરસાદના કારણે હવે તેના આગલા ભવિષ્ય ઉપર પ્રશ્નાર્થ ઊભો થયો છે. ખેડૂતો માટે હવે માત્ર મહેનત પૂરતી નથી રહી, તેઓને સાથે સાથે હવામાનની અટકળો અને વૈજ્ઞાનિક ટેકનીક સાથે ખેતી કરવાની જરૂર છે. જો યોગ્ય સમય પર પગલાં ન લેવાય તો આ સમસ્યા હવે માત્ર ચીકુ સુધી મર્યાદિત નહીં રહે, પણ સમગ્ર બાગાયતી વ્યવસાયને અસર કરશે.

નિષ્ણાતોની સલાહ અને ઉપાય

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી સહિતનાં કૃષિ નિષ્ણાતોએ પરિસ્થિતિથી બચવા માટે કેટલીક સલાહ આપી છે. જેમાં વાડીમાંથી તાત્કાલિક પાણી નિકાસ માટે વ્યવસ્થા કરવી. આ ઉપરાંત વધુ ભેજના સમયગાળા દરમિયાન ફૂગજન્ય રોગોથી બચવા માટે યુરિયા સાથે યોગ્ય ફૂગનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો.

