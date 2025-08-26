નવસારી: નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ગણદેવી સ્થિત ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી છે, જે ઓછા શ્રમે અને જમીનમાં મજબૂત રીતે ઉગે છે. આ કલમ ટૂંકા સમયમાં ફળ આપવા સક્ષમ છે, જેનાથી કેરી અને ચીકુના ખેડૂતોમાં નવી આશા જાગી છે.
નવસારી જિલ્લો બાગાયતી પાકોનો નંદનવન છે. જોકે, ગણદેવી તાલુકામાં ચોમાસાના પૂરને કારણે નવી રોપેલી આંબા અને ચીકુની કલમોનું બાળ મરણ થઈ જાય છે. પરંપરાગત ચીપિયા કલમની ઊંચાઈ ઓછી હોવાથી તે પૂરના પાણીમાં ડૂબી જાય છે, જ્યારે ભેટ કલમ પૂરતી મજબૂત નથી હોતી. આ સમસ્યાના નિરાકરણ માટે નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી છે. આ કલમ ઓછા શ્રમે, મજબૂત રીતે ઉગે છે અને ઝડપથી ફળ આપે છે, જે ખેડૂતો માટે લાભદાયક છે.
નવસારી જિલ્લામાં બાગાયતી પાકોનું મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન થાય છે. ખાસ કરીને, બારેમાસ ઉપલબ્ધ ચીકુ અને ઉનાળામાં આવતી મીઠી કેરીઓએ નવસારીને ભારતભરમાં પ્રખ્યાત બનાવ્યું છે. નવસારીની કેસર કેરી અને અમલસાડી ચીકુની વિદેશોમાં પણ માંગ છે. જોકે, બદલાતા વાતાવરણને કારણે બાગાયતી ખેતીમાં ખેડૂતોની મહેનત વધી ગઈ છે. પરંપરાગત ચીપિયા કલમમાં 4 મહિનાનો ગોટલો લઈને કલમ તૈયાર કરવામાં આવે છે, જે માત્ર 1 થી 1.5 ફૂટ ઊંચી થાય છે. ભારે વરસાદ અને પૂરની સ્થિતિમાં આ કલમો ડૂબી જવાથી મરી જાય છે, જે ખેડૂતો માટે આર્થિક નુકસાનનું કારણ બને છે.
બીજી તરફ, ભેટ કલમમાં દેશી કેરીના ગોટલાને 1.5 વર્ષ રાખ્યા બાદ ઇચ્છિત જાતની ડાળી સાથે ભેટો કરાવી બાંધવામાં આવે છે. આ કલમ 4 થી 5 ફૂટ ઊંચી થાય છે, પરંતુ ગોટલાની ડાળી કાપવામાં ભૂલ થાય તો ખોટી જાતનું ફળ આવે છે. ઉપરાંત, તોફાની પવનો અને પૂરમાં આ કલમ ઢળી પડવાની કે મરી જવાની શક્યતા રહે છે, જે ખેડૂતો માટે નુકસાનકારક છે.
આ તકલીફોના નિરાકરણ માટે નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોએ શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી છે. આ પદ્ધતિમાં 3 થી 4 મહિનાનો ગોટલો લઈ, ઇચ્છિત જાતના ઝાડની ડાળી પર છોલીને ગોટલો બાંધવામાં આવે છે. આ કલમ 8 મહિનામાં તૈયાર થઈ જાય છે અને તેની ઊંચાઈ 3 થી 3.5 ફૂટ હોય છે. આમાં ગોટલાને કાપવાની જરૂર નથી, જેનાથી જમીનમાં રોપાણ પછી મૂળ મજબૂત રીતે સ્થાપિત થાય છે. આ કલમ વાવાઝોડા કે પૂરની સ્થિતિમાં પણ ટકી રહે છે અને ઝડપથી વિકાસ પામે છે. સામાન્ય રીતે નવી કલમ 5 વર્ષે ફળ આપે છે, જ્યારે શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ 3 થી 3.5 વર્ષમાં ફળ આપવા માંડે છે, જે ખેડૂતો માટે ઝડપી ઉત્પાદનનો ફાયદો આપે છે.
નવસારીના આંબા અને ચીકુની ખેતીમાં વાતાવરણની પડકારોનો સામનો કરવા માટે કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોનું આ નવું સંશોધન ખેડૂતો માટે લાભદાયક સાબિત થશે. શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમની મજબૂતાઈ અને વહેલું ઉત્પાદન ખેડૂતોને આર્થિક રીતે સશક્ત બનાવશે.
