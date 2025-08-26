ETV Bharat / state

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી, ખેડૂતો માટે વરદાન - NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ગણદેવી સ્થિત ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી છે, જે ઓછા શ્રમે અને જમીનમાં મજબૂત રીતે ઉગે છે.

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 26, 2025 at 9:46 PM IST

2 Min Read

નવસારી: નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ગણદેવી સ્થિત ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી છે, જે ઓછા શ્રમે અને જમીનમાં મજબૂત રીતે ઉગે છે. આ કલમ ટૂંકા સમયમાં ફળ આપવા સક્ષમ છે, જેનાથી કેરી અને ચીકુના ખેડૂતોમાં નવી આશા જાગી છે.

નવસારી જિલ્લો બાગાયતી પાકોનો નંદનવન છે. જોકે, ગણદેવી તાલુકામાં ચોમાસાના પૂરને કારણે નવી રોપેલી આંબા અને ચીકુની કલમોનું બાળ મરણ થઈ જાય છે. પરંપરાગત ચીપિયા કલમની ઊંચાઈ ઓછી હોવાથી તે પૂરના પાણીમાં ડૂબી જાય છે, જ્યારે ભેટ કલમ પૂરતી મજબૂત નથી હોતી. આ સમસ્યાના નિરાકરણ માટે નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી છે. આ કલમ ઓછા શ્રમે, મજબૂત રીતે ઉગે છે અને ઝડપથી ફળ આપે છે, જે ખેડૂતો માટે લાભદાયક છે.

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી (ETV Bharat Gujarat)
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી (ETV Bharat Gujarat)

નવસારી જિલ્લામાં બાગાયતી પાકોનું મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન થાય છે. ખાસ કરીને, બારેમાસ ઉપલબ્ધ ચીકુ અને ઉનાળામાં આવતી મીઠી કેરીઓએ નવસારીને ભારતભરમાં પ્રખ્યાત બનાવ્યું છે. નવસારીની કેસર કેરી અને અમલસાડી ચીકુની વિદેશોમાં પણ માંગ છે. જોકે, બદલાતા વાતાવરણને કારણે બાગાયતી ખેતીમાં ખેડૂતોની મહેનત વધી ગઈ છે. પરંપરાગત ચીપિયા કલમમાં 4 મહિનાનો ગોટલો લઈને કલમ તૈયાર કરવામાં આવે છે, જે માત્ર 1 થી 1.5 ફૂટ ઊંચી થાય છે. ભારે વરસાદ અને પૂરની સ્થિતિમાં આ કલમો ડૂબી જવાથી મરી જાય છે, જે ખેડૂતો માટે આર્થિક નુકસાનનું કારણ બને છે.

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી (ETV Bharat Gujarat)
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી (ETV Bharat Gujarat)
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી (ETV Bharat Gujarat)

બીજી તરફ, ભેટ કલમમાં દેશી કેરીના ગોટલાને 1.5 વર્ષ રાખ્યા બાદ ઇચ્છિત જાતની ડાળી સાથે ભેટો કરાવી બાંધવામાં આવે છે. આ કલમ 4 થી 5 ફૂટ ઊંચી થાય છે, પરંતુ ગોટલાની ડાળી કાપવામાં ભૂલ થાય તો ખોટી જાતનું ફળ આવે છે. ઉપરાંત, તોફાની પવનો અને પૂરમાં આ કલમ ઢળી પડવાની કે મરી જવાની શક્યતા રહે છે, જે ખેડૂતો માટે નુકસાનકારક છે.

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી (ETV Bharat Gujarat)
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી (ETV Bharat Gujarat)
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી (ETV Bharat Gujarat)

આ તકલીફોના નિરાકરણ માટે નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોએ શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી છે. આ પદ્ધતિમાં 3 થી 4 મહિનાનો ગોટલો લઈ, ઇચ્છિત જાતના ઝાડની ડાળી પર છોલીને ગોટલો બાંધવામાં આવે છે. આ કલમ 8 મહિનામાં તૈયાર થઈ જાય છે અને તેની ઊંચાઈ 3 થી 3.5 ફૂટ હોય છે. આમાં ગોટલાને કાપવાની જરૂર નથી, જેનાથી જમીનમાં રોપાણ પછી મૂળ મજબૂત રીતે સ્થાપિત થાય છે. આ કલમ વાવાઝોડા કે પૂરની સ્થિતિમાં પણ ટકી રહે છે અને ઝડપથી વિકાસ પામે છે. સામાન્ય રીતે નવી કલમ 5 વર્ષે ફળ આપે છે, જ્યારે શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ 3 થી 3.5 વર્ષમાં ફળ આપવા માંડે છે, જે ખેડૂતો માટે ઝડપી ઉત્પાદનનો ફાયદો આપે છે.

નવસારીના આંબા અને ચીકુની ખેતીમાં વાતાવરણની પડકારોનો સામનો કરવા માટે કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોનું આ નવું સંશોધન ખેડૂતો માટે લાભદાયક સાબિત થશે. શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમની મજબૂતાઈ અને વહેલું ઉત્પાદન ખેડૂતોને આર્થિક રીતે સશક્ત બનાવશે.

આ પણ વાંચો:

નવસારી: નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ગણદેવી સ્થિત ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી છે, જે ઓછા શ્રમે અને જમીનમાં મજબૂત રીતે ઉગે છે. આ કલમ ટૂંકા સમયમાં ફળ આપવા સક્ષમ છે, જેનાથી કેરી અને ચીકુના ખેડૂતોમાં નવી આશા જાગી છે.

નવસારી જિલ્લો બાગાયતી પાકોનો નંદનવન છે. જોકે, ગણદેવી તાલુકામાં ચોમાસાના પૂરને કારણે નવી રોપેલી આંબા અને ચીકુની કલમોનું બાળ મરણ થઈ જાય છે. પરંપરાગત ચીપિયા કલમની ઊંચાઈ ઓછી હોવાથી તે પૂરના પાણીમાં ડૂબી જાય છે, જ્યારે ભેટ કલમ પૂરતી મજબૂત નથી હોતી. આ સમસ્યાના નિરાકરણ માટે નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી છે. આ કલમ ઓછા શ્રમે, મજબૂત રીતે ઉગે છે અને ઝડપથી ફળ આપે છે, જે ખેડૂતો માટે લાભદાયક છે.

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી (ETV Bharat Gujarat)
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી (ETV Bharat Gujarat)

નવસારી જિલ્લામાં બાગાયતી પાકોનું મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન થાય છે. ખાસ કરીને, બારેમાસ ઉપલબ્ધ ચીકુ અને ઉનાળામાં આવતી મીઠી કેરીઓએ નવસારીને ભારતભરમાં પ્રખ્યાત બનાવ્યું છે. નવસારીની કેસર કેરી અને અમલસાડી ચીકુની વિદેશોમાં પણ માંગ છે. જોકે, બદલાતા વાતાવરણને કારણે બાગાયતી ખેતીમાં ખેડૂતોની મહેનત વધી ગઈ છે. પરંપરાગત ચીપિયા કલમમાં 4 મહિનાનો ગોટલો લઈને કલમ તૈયાર કરવામાં આવે છે, જે માત્ર 1 થી 1.5 ફૂટ ઊંચી થાય છે. ભારે વરસાદ અને પૂરની સ્થિતિમાં આ કલમો ડૂબી જવાથી મરી જાય છે, જે ખેડૂતો માટે આર્થિક નુકસાનનું કારણ બને છે.

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી (ETV Bharat Gujarat)
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી (ETV Bharat Gujarat)
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી (ETV Bharat Gujarat)

બીજી તરફ, ભેટ કલમમાં દેશી કેરીના ગોટલાને 1.5 વર્ષ રાખ્યા બાદ ઇચ્છિત જાતની ડાળી સાથે ભેટો કરાવી બાંધવામાં આવે છે. આ કલમ 4 થી 5 ફૂટ ઊંચી થાય છે, પરંતુ ગોટલાની ડાળી કાપવામાં ભૂલ થાય તો ખોટી જાતનું ફળ આવે છે. ઉપરાંત, તોફાની પવનો અને પૂરમાં આ કલમ ઢળી પડવાની કે મરી જવાની શક્યતા રહે છે, જે ખેડૂતો માટે નુકસાનકારક છે.

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી (ETV Bharat Gujarat)
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી (ETV Bharat Gujarat)
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી (ETV Bharat Gujarat)

આ તકલીફોના નિરાકરણ માટે નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોએ શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી છે. આ પદ્ધતિમાં 3 થી 4 મહિનાનો ગોટલો લઈ, ઇચ્છિત જાતના ઝાડની ડાળી પર છોલીને ગોટલો બાંધવામાં આવે છે. આ કલમ 8 મહિનામાં તૈયાર થઈ જાય છે અને તેની ઊંચાઈ 3 થી 3.5 ફૂટ હોય છે. આમાં ગોટલાને કાપવાની જરૂર નથી, જેનાથી જમીનમાં રોપાણ પછી મૂળ મજબૂત રીતે સ્થાપિત થાય છે. આ કલમ વાવાઝોડા કે પૂરની સ્થિતિમાં પણ ટકી રહે છે અને ઝડપથી વિકાસ પામે છે. સામાન્ય રીતે નવી કલમ 5 વર્ષે ફળ આપે છે, જ્યારે શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ 3 થી 3.5 વર્ષમાં ફળ આપવા માંડે છે, જે ખેડૂતો માટે ઝડપી ઉત્પાદનનો ફાયદો આપે છે.

નવસારીના આંબા અને ચીકુની ખેતીમાં વાતાવરણની પડકારોનો સામનો કરવા માટે કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોનું આ નવું સંશોધન ખેડૂતો માટે લાભદાયક સાબિત થશે. શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમની મજબૂતાઈ અને વહેલું ઉત્પાદન ખેડૂતોને આર્થિક રીતે સશક્ત બનાવશે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITYNEW SHADE APPROACH GRAFTINGSHADE APPROACH GRAFTINGFRUIT RESEARCH DEPARTMENTNAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.