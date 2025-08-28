નવસારી : જિલ્લાના મુનસાડ ગામમાં એક કરુણ અને હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. લગ્નેત્તર સંબંધમાં રહેલા એક યુવકે પોતાના લિવ ઈન પાર્ટનરની હત્યા કરી પોતે પણ જીવન ટૂંકાવ્યું છે. સમગ્ર ઘટનાએ ગામ અને આસપાસના વિસ્તારમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે.
લગ્નેત્તર સંબંધનો કરુણ અંત : મળતી માહિતી મુજબ, મુનસાડ ગામના સીધ્યા ફળિયામાં રહેતી 38 વર્ષીય વિધવા પોતાના પતિના અવસાન બાદ પોતાના પિયરમાં રહેતી હતી. છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી યુવતી ગામના જ રાજુ હળપતિ ઉર્ફે રાજુ પંડિત સાથે લિવ ઈન સંબંધમાં રહી રહી હતી. બંને વચ્ચે પહેલા પ્રેમ સંબંધ હતો, પણ સમય જતા સંબંધમાં મન દુઃખ શરૂ થયું. રાજુ પોતાની પત્ની અને સંગીતાના અન્ય સંબંધોને લઈને શંકા રાખતો હતો, જેને લઈ બંને વચ્ચે વારંવાર તકલીફ સર્જાતી.
આરોપીએ પ્રેમિકાની કરી હત્યા : ઘટનાના દિવસે રાજુ પંડિતે કાવતરું રચ્યું હોય તેમ એક ધારદાર ચાકૂ સાથે લઈ જતા, બપોરના સમયે સંગીતા અને તેના નાના દીકરા સાથે નજીકના જંગલ જેવા વિસ્તારમાં ગયો. ત્યાં કોઈ બહાને દિકરાને પાણી લાવવા મોકલી, રાજુએ તીખા ચાકૂથી યુવતીને 8 થી વધુ ઘા ઝીંકી હત્યા કરી હતી. માતા ઉપર હુમલો થતાં પાછો ફરેલો દિકરો બચાવ માટે ગયો, પરંતુ રાજુએ તેના પર પણ ચાકુથી હુમલો કર્યો.
"પોલીસે હત્યાના કેસમાં રાજુ સામે ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તેમજ રાજુના આપઘાત અંગે અકસ્માત મોતનો ગુનો દાખલ કરી તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે." -- એસ. કે. રાય (DySP, નવસારી)
મહિલાનું મોત, આરોપી ફરાર : દિકરો ઘવાયો પરંતુ ત્યાંથી ભાગી જવામાં સફળ રહ્યો અને ગામના લોકો અને સંબંધીઓને જાણ કરી. ગામના લોકોએ તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી મહિલાને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કરી. પોલીસ અને ગ્રામજનો સાથે સ્થળ પર પહોંચીને તપાસ શરૂ કરી, અને હત્યારા રાજુ પંડિતની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી.
હત્યા કર્યા બાદ આરોપીએ કરી આત્મહત્યા : જંગલના કાદવભર્યા વિસ્તારમાં ડ્રોનની મદદ લેવામાં આવી. સવારે ડ્રોનથી મળેલી માહિતીના આધારે, પોલીસને 200 મીટર દૂર ઝાડની ઓટમાં લાલ શર્ટ પહેરેલો વ્યક્તિ દેખાયો. તપાસ કરતાં જણાયું કે તે રાજુ હતો, જેને ઝાડ પર દોરી સાથે ગળે ફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો હતો.
