35 લોકોને રૂ. 15,000ની સરકારી સહાયની લાલચ આપી, પશુપાલન લોનના નામે રૂ. 55,85,000ની છેતરપિંડી આચરી હતી.

Published : October 11, 2025 at 3:48 PM IST

નવસારી: નવસારીમાં સરકારી સહાયના બહાને મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. નવસારી ટાઉન પોલીસે એક ગેંગના બે સભ્યોની ધરપકડ કરી છે, જેમણે 35 લોકોને રૂ. 15,000ની સરકારી સહાયની લાલચ આપી, પશુપાલન લોનના નામે રૂ. 55,85,000ની છેતરપિંડી આચરી હતી.

નવસારીના દશેરા ટેકરી વિસ્તારના જય રમણભાઈ પટેલે નોંધાવેલી ફરિયાદ મુજબ, દિનેશ રવજીભાઈ પટેલ, પ્રકાશ ઠાકોરભાઈ રાઠોડ, અલ્પેશ ધાની અને અશ્વિન નામના ચાર શખ્સોએ આ ગુનાહિત કાવતરું રચ્યું હતું. આરોપીઓએ ફરિયાદી અને અન્ય 35 લોકો પાસેથી આધારકાર્ડ, પાનકાર્ડ અને ફોટા જેવી અંગત વિગતો મેળવી, બેંક ઓફ બરોડાની લુન્સીકૂઈ, કોથમડી, વિજલપોર, ખત્રીવાડ, કબીલપુર અને મરોલી બજાર શાખાઓમાં ખાતાં ખોલાવ્યાં હતાં.

નવસારીમાં સરકારી સહાયના નામે રૂ. 55.85 લાખનું કૌભાંડ: બે આરોપીની ધરપકડ, બે ફરાર (ETV Bharat Gujarat)

આરોપીઓએ પાસબુક, ચેકબુક અને અન્ય દસ્તાવેજો પોતાની પાસે રાખી, ભોગ બનનારની જાણ બહાર પશુપાલન લોનના ફોર્મ પર સહીઓ લઈ, લાખો રૂપિયાની લોન મંજૂર કરાવી. લોનની રૂ. 55,85,000ની રકમ ખાતામાં જમા થતાં જ આરોપીઓએ તેને પોતાના અને અન્ય ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરી ઉપાડી લીધી, જેનાથી ભોગ બનનાર પર લોનનો બોજો પડ્યો.

નવસારી ટાઉન પોલીસે IPC કલમ 420 (છેતરપિંડી) હેઠળ ગુનો નોંધી, પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર એ.એસ. સરવૈયાની ટીમે દિનેશ પટેલ અને પ્રકાશ રાઠોડની ધરપકડ કરી. સુરતના અન્ય બે આરોપીઓ અલ્પેશ અને અશ્વિનને પકડવા તપાસ ચાલુ છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચાવી છે.

