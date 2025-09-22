નવરાત્રીના પ્રથમ નોરતે બહુચરાજી બહુચર માતાના જયઘોષથી ગુંજી ઉઠ્યું, વિધિ સાથે ઘટસ્થાપન કરાયું
Published : September 22, 2025 at 5:16 PM IST
મહેસાણા: સમગ્ર ગુજરાત અને ભારતભરમાં નવરાત્રીનો પાવન પર્વ શરુ થઈ ગયો છે. માઈ ભક્તોમાં ઉત્સાહનો માહોલ છવાયો છે, અને ઠેર-ઠેર ગરબા અને માતાજીની આરતીના કાર્યક્રમોનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલા આદ્યશક્તિ મા બહુચરના પવિત્ર ધામ બહુચરાજી મંદિરમાં પણ નવરાત્રીની શરૂઆત ભક્તિમય વાતાવરણમાં થઈ છે. આસો નવરાત્રીના પ્રથમ નોરતે ઘટસ્થાપન વિધિ સાથે પર્વનો પ્રારંભ થયો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ હાજરી આપીને માતાજીના દર્શનનો લાભ લીધો.
પૌરાણિક પરંપરા મુજબ ઘટસ્થાપન
બહુચરાજી મંદિરે ઘટસ્થાપન વિધિનું વિશેષ મહત્વ છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ મુજબ ઘટસ્થાપન કરવામાં આવ્યું હતું. પૂજારીઓએ મંત્રોચ્ચાર સાથે વિધિ પૂર્ણ કરી અને ત્યારબાદ માતાજીની આરતી ઉતારવામાં આવી હતી. આ અવસરે મંદિર પરિસર જય બહુચર માતાના જયઘોષથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. ભક્તોએ હાથમાં ધજા-પતાકા લઈ માતાજીની જય બોલાવી હતી, જેનાથી વાતાવરણ વધુ ભક્તિમય બન્યું હતું.
ભક્તોની ભારે ભીડ
નવરાત્રીના પ્રથમ દિવસે જ વહેલી સવારથી મા બહુચરના દર્શન કરવા માટે ભક્તોની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી. ગુજરાતભરમાંથી અને આસપાસના રાજ્યોમાંથી પણ હજારોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ બહુચરાજી પહોંચ્યા હતા. ભક્તોએ માતાજીના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી અને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા હતા. મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા પણ ભક્તોની સુવિધા માટે વિશેષ વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવામાં આવી હતી. ભીડને નિયંત્રિત કરવા અને શ્રદ્ધાળુઓને સુરક્ષા પૂરી પાડવા માટે પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવવામાં આવ્યો હતો.
આસો નવરાત્રીનું વિશેષ મહત્વ
મા બહુચરનું ધામ શક્તિપીઠ તરીકે ઓળખાય છે, અને આસો નવરાત્રીનું અહીં વિશેષ મહત્વ છે. આ નવ દિવસો દરમિયાન ભક્તો દૂર-દૂરથી ચાલીને પણ માતાજીના દર્શન કરવા આવતા હોય છે. નવરાત્રીના પ્રત્યેક નોરતે અહીં માતાજીની વિશેષ પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવે છે. આ દિવસોમાં બહુચરાજી મંદિરનો મહિમા અનેકગણો વધી જાય છે અને સમગ્ર વિસ્તારમાં આધ્યાત્મિક ઉર્જાનો અનુભવ થાય છે.
ભક્તોની આસ્થા અને શ્રદ્ધા
મંદિરના પૂજારી તુષાર ભટ્ટે જણાવ્યું કે, "મા બહુચર પ્રત્યે ભક્તોની અસીમ શ્રદ્ધા છે. નવરાત્રીના પ્રથમ દિવસે જ જે રીતે ભક્તોનો પ્રવાહ જોવા મળ્યો છે, તે તેમની આસ્થાનું પ્રતીક છે. કોરોનાકાળ બાદ આ વર્ષે ભક્તોનો ઉત્સાહ અનેરો છે. અમે આશા રાખીએ છીએ કે આ નવ દિવસ માતાજી સૌ ભક્તો પર કૃપા વરસાવશે અને સૌનું કલ્યાણ કરશે." મા બહુચરના સાનિધ્યમાં નવરાત્રીનો પ્રારંભ થતા જ આખા પંથકમાં ભક્તિમય માહોલ છવાઈ ગયો છે. આ નવ દિવસો દરમિયાન વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
