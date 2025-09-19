ETV Bharat / state

ખેલૈયાઓની ખુશીમાં વધારો: ગ્રહ નક્ષત્રોમાં પરિવર્તન અને ત્રિપદાને કારણે આ વખતે 10 દિવસની નવરાત્રી

આ વર્ષે ઘણા બધા સંયોગ અને ત્રિપદાને કારણે નવરાત્રિના 9 દિવસની જગ્યા પર આ વખતે પૂરા 10 દિવસો રહેશે.

માઈ ભક્તોની આરાધનામાં થયો એક દિવસનો વધારો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2025 at 4:31 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 4:54 PM IST

જુનાગઢ : 22 તારીખ, સોમવારથી શારદીય નવરાત્રીનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે આ વર્ષે ઘણા બધા સંયોગ અને ત્રિપદાને કારણે નવરાત્રિના 9 દિવસની જગ્યા પર આ વખતે પૂરા 10 દિવસો રહેશે. આ દિવસો દરમિયાન યુવાહૈયાઓ ગરબે ઘૂમીને એક દિવસ વધુ નવરાત્રી ની ઉજવણી કરશે, તો બીજી તરફ માઈ ભક્તો પણ શક્તિની આરાધનામાં એક દિવસનો વધારો થતા મા જગદંબા પ્રત્યે પોતાની આસ્થા પણ પ્રગટ કરશે.

ખેલૈયાઓ અને માઈ ભક્તો માટે નવરાત્રી બનશે વિશેષ

આગામી સોમવાર અને 22 તારીખથી નવરાત્રીની શુભ શરૂઆત થવા જઈ રહી છે, ત્યારે આ વખતની નવરાત્રી નવની જગ્યા પર 10 દિવસોની રહેવાનું શાસ્ત્રો અનુસાર માનવામાં આવે છે. ગ્રહ નક્ષત્રોમાં આવેલા પરિવર્તન અને ત્રિપદાને કારણે આ વખતની નવરાત્રી 10 દિવસની થશે. જેમાં યુવાહૈયા ઓ ગરબાના તાલે થનગનીને અનોખી રીતે શારદીય નવરાત્રીની ઉજવણી કરતા જોવા મળશે, તો બીજી તરફ માઈ ભક્તો દ્વારા નવરાત્રિના 8 દસ દિવસો દરમિયાન તેમની શક્તિ અને ભક્તિ અનુસારમાં જગદંબાની આરાધના પૂજા અને અર્ચના કરતા પણ જોવા મળશે. આ વખતની નવરાત્રી ખેલૈયાઓ અને માઈ ભક્તો માટે એક દિવસના વધારા સાથે ખાસ અને વિશેષ બનવા પણ જઈ રહી છે.

10 દિવસો દરમિયાન પાઠ પૂજન અને કન્યાને ભોજનનું મહત્વ

નવરાત્રિના 10 દિવસો દરમિયાન ખેલૈયાઓ તો ગરબે ઘૂમતા જોવા મળશે, પરંતુ ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ પણ નવરાત્રીનું મહત્વ ખૂબ વધી જાય છે. વિક્રમ સંવતના વર્ષમાં 4 નવરાત્રીઓ આવતી હોય છે. જેમાં શારદીય નવરાત્રીને ખેલૈયાઓની નવરાત્રી તરીકે પણ વધારે પ્રસિદ્ધિ મળી છે, પરંતુ આ દિવસો દરમિયાન ચંડી પાઠ દુર્ગાષ્ટમીના પાઠ અથર્વશીર્ષના પાઠ દ્વારા શારદીય નવરાત્રીની ઉજવણી વિવિધ ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર થતી હોય છે.

22 તારીખથી નવરાત્રીની શુભ શરૂઆત
શારદીય નવરાત્રીમાં આહાર પવિત્રતાનું પણ આટલું જ મહત્વ માનવામાં આવે છે. જેથી આ 10 દિવસો દરમિયાન પ્રત્યેક માઇ ભક્ત ઉપવાસની સાથે પવિત્રતાનું ચોક્કસ પાલન કરીને મા જગદંબાની પૂજા કરવાથી પણ શારદીય નવરાત્રી કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે કલ્યાણકારી બની શકે છે. નવરાત્રીના આ દિવસો દરમિયાન કન્યાઓને ભોજન આપવાની પણ એક વિશેષ માન્યતા રહેલી છે. જે અનુસાર કન્યાઓને ખીર હલવો પૂરી અને ચણા જેવું ભોજન આપીને તેને જગદંબાના સ્વરૂપ સમાન ગણી તેની પૂજા અર્ચના કરવાથી પણ જગદંબાની પૂજા કરવાનું પુણ્ય પણ પ્રત્યેક માઈ ભક્તને મળી શકે છે.

માઈ ભક્તો માટે નવરાત્રીના 9ની જગ્યાએ 10 દિવસો
22 તારીખથી નવરાત્રીની શુભ શરૂઆત
