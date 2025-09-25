ETV Bharat / state

નવરાત્રીના નવ દિવસ નવ રંગોનું ખાસ મહત્વ: નવદુર્ગાના વિવિધ વસ્ત્રના રંગોનો અર્થ શું, જાણો

નવરાત્રી આ નવ દિવસ દરમિયાન મા નવદુર્ગા સાથે જોડાયેલા વસ્ત્રના રંગોની એક વિશેષ પરંપરા છે, જુઓ આ અહેવાલ...

નવરાત્રીના નવ દિવસ નવ રંગોનું ખાસ મહત્વ
નવરાત્રીના નવ દિવસ નવ રંગોનું ખાસ મહત્વ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2025 at 10:51 AM IST

2 Min Read
જૂનાગઢ : નવરાત્રીનું મહાપર્વ ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે નવરાત્રી આ નવ દિવસ દરમિયાન શક્તિ સ્વરૂપે મા નવદુર્ગાની આરાધના-પૂજા થતી હોય છે. આ ઉપરાંત મા નવદુર્ગા સાથે જોડાયેલા વસ્ત્રના રંગોની પણ એક વિશેષ પરંપરા જોવા મળે છે. આ રંગને એક પ્રતીકરૂપે પણ માનવામાં આવે છે. નવરાત્રીના આ દિવસોમાં વિવિધ રંગના વસ્ત્રોમાં જગદંબાના દર્શન કરીને માઈભક્તો ભારે ધન્યતા પ્રાપ્ત કરતા હોય છે.

નવરાત્રીના નવ દિવસ અને જગદંબાના સ્વરૂપ

નવરાત્રીના નવ દિવસ નવ રંગોનું ખાસ મહત્વ (ETV Bharat Gujarat)

નવરાત્રીના નવ દિવસ દરમિયાન મા જગદંબાના વિવિધ સ્વરૂપનું પૂજન અને દર્શન કરવાની વિશેષ પરંપરા છે. સામાન્ય રીતે શારદીય નવરાત્રીને મા જગદંબાના સૌથી મોટા ઉત્સવ તરીકે જોવા મળે છે. સાથે જ માઈ ઉપાસકો દ્વારા આ નવ દિવસ દરમિયાન વિવિધ વસ્ત્ર પરિધાનમાં શક્તિ સ્વરૂપે મા જગદંબાના દર્શન કરવાનું વિશેષ મહત્વ છે. નવ શક્તિ સાથે અલગ અલગ રંગો પણ તેમના પ્રતિકરૂપે જોડવામાં આવ્યા છ.

નવદુર્ગાના વિવિધ વસ્ત્રના રંગો
નવદુર્ગાના વિવિધ વસ્ત્રના રંગો (ETV Bharat Gujarat)
નવદુર્ગાના વિવિધ વસ્ત્રના રંગો
નવદુર્ગાના વિવિધ વસ્ત્રના રંગો (ETV Bharat Gujarat)

નવરાત્રીના નવ દિવસ અને નવ રંગોનું મહત્વ

  • નવરાત્રીનો પ્રથમ દિવસ મા શૈલપુત્રીને અર્પણ કરવામાં આવે છે, જેમના વસ્ત્રનો રંગ સફેદ હોય છે. જે પવિત્રતા શાંતિ અને નવી શરૂઆતના પ્રતીકરૂપે જોવામાં આવે છે.
  • બીજો દિવસ શક્તિ સ્વરૂપ બ્રહ્મચારીણીને અર્પણ કર્યો છે, જેના વસ્ત્રનો કલર લાલ રાખવામાં આવ્યો છે. જે શક્તિ, ઉત્સાહ દેવી દુર્ગા ઉગ્ર રૂપનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે.
  • ત્રીજું નોરતું મા ચંદ્રઘંટાને અર્પણ કરાયું છે, જેના વસ્ત્રનો રંગ લીલો હોય છે. તેને ઉર્જા અને સ્થિરતાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે.
  • નવરાત્રીનો ચોથો દિવસ કુષ્માન્ડાને અર્પણ થયો છે, માતાના વસ્ત્રનો રંગ પીળો છે. જેને ખુશી, જ્ઞાન અને ઉર્જા સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે.
  • પાંચમું નોરતું સ્કંધમાતાને અર્પણ કરવામાં આવે છે. માતાજીના વસ્ત્રના કલર શાહી લીલો રાખવામાં આવ્યો છે, જે ઊંડાણપૂર્વકનું જ્ઞાન અને વિશ્વાસના પ્રતીકરૂપે જોવામાં આવે છે.
  • છઠ્ઠું નોરતું મા કાત્યાયનીને અર્પણ થયું છે, તેમના વસ્ત્રનો રંગ રીંગણી રાખવામાં આવ્યો છે. જે શક્તિ, સાહસ અને સંતુલનનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે.
  • સાતમો દિવસ મા કાલરાત્રીને અર્પણ થયો છે, જેનો રંગ નારંગી છે. જે ઊર્જા જીવનમાં શક્તિ અને રચનાત્મક કાર્યમાં માઇ ભક્તોને મદદરૂપ બનવાના પ્રતીકરૂપે જોવામાં આવે છે.
  • આઠમું નોરતું મા મહાગૌરીને અર્પણ થયું છે, જેનો રંગ મયુર પંખના લીલા કલરના વસ્ત્રો સાથે જોડીને તેને સુંદરતા શાલીનતા અને સકારાત્મકતાના પ્રતિકરૂપે જોવામાં આવે છે.
  • નવમો અને અંતિમ દિવસ મા સિદ્ધિદાત્રીને અર્પણ છે, જેમના વસ્ત્રનો રંગ ગુલાબી રાખવામાં આવ્યો છે. જે પ્રેમ, સ્નેહ, સદભાવ અને કોઈ પણ માઈભક્તની આંતરિક શાંતિના પ્રતીકરૂપે જોવામાં આવે છે.

જે રીતે યુવાન ખેલૈયાઓ ગરબે ઘૂમીને મા જગદંબાની આરાધના અને પૂજા કરે છે, તેવી જ રીતે માઈ ઉપાસકો નવ મહાવિદ્યાની પૂજા કરીને તેના અલગ અલગ વસ્ત્ર પરિધાન સાથેના દર્શન કરીને ખાસ રીતે શારદીય નવરાત્રીની ઉજવણી કરતા હોય છે.

