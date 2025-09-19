DJના ઘોંઘાટમાં પરંપરાગત વાજિંત્રોનો અવાજ ઘૂંટાયો, સુરેન્દ્રનગરના ડબગર પરિવારોની કફોડી હાલત
સુરેન્દ્રનગર અને વઢવાણ ખાતે અંદાજે 50થી વધુ ડબગર પરિવારો દ્વારા વર્ષોથી પરંપરાગત વાજીંત્રો બનાવવામાં આવે છે.
Published : September 19, 2025 at 1:11 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : નવરાત્રી પર્વ આડે હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગર ખાતે ગરબા મંડળ અને નવરાત્રી આયોજકો દ્વારા પરંપરાગત રીતે ઉપયોગમાં લેવાતાં વાજિંત્રોની ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ ધીરે ધીરે શેરી ગરબા અને પાર્ટી પ્લોટમાં ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો અને DJ વપરાશ વધતાં વાજિંત્રોની ખરીદીમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જેના કારણે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ડબગર પરિવારોની હાલત કફોડી બની છે.
સૌરાષ્ટ્રમાં શેરી ગરબાની જમાવટ યથાવત : મા જગદંબાની આરાધનાના પર્વ એવા નવરાત્રી આડે હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે. સુરેન્દ્રનગર શહેર તેમજ જિલ્લામાં નવરાત્રીની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવે છે. માતાજીની આરાધના કરવાના આ મહાપર્વમાં સુરેન્દ્રનગર અને વઢવાણ શહેરી વિસ્તારો તેમજ જિલ્લામાં અનેક જગ્યાએ શેરી ગરબાની જમાવટ હોય છે. નાની બાળાથી લઈ યુવતીઓ અને મહિલાઓ મન મૂકીને ગરબે ઘૂમે છે.
પરંપરાગત વાજિંત્રોના ઉદ્યોગમાં મંદી : શેરી ગરબામાં સૂર-મધુર તાલ પૂરા પાડતા પરંપરાગત વાજિંત્રોનું સ્થાન હવે ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોએ લઈ લીધું છે. જેને લઇને જૂના વાજીંત્રો બનાવવાના અને વેચવાના ઉદ્યોગમાં મંદી જોવા મળી રહી છે. સુરેન્દ્રનગર અને વઢવાણ ખાતે અંદાજે 50થી વધુ ડબગર પરિવારો દ્વારા વર્ષોથી પરંપરાગત વાજીંત્રો બનાવવામાં આવે છે. જેમાં ઢોલક, તબલા, નાના-મોટા મંજીરા, ડ્રમ, ડાક સહિતના સાધનો બનાવવામાં આવે છે.
ડબગર પરિવારોની કફોડી હાલત : વર્તમાન સમયમાં DJ સહીતના ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ વધતા પરંપરાગત વાજીંત્રોનો ઉપયોગ ઘટ્યો છે. દિવસેને દિવસે જૂના વાંજીત્રોનો ઉપયોગ ઘટતા પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવામાં પણ મુશ્કેલી પડી રહી છે. વર્ષોથી વાજિંત્રોનું વેચાણ કરતા વેપારીઓ, આ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા કારીગરો તેમજ તેમના પરિવારજનોની હાલત કફોડી બની છે. સરકાર દ્વારા આ વ્યવસાયને જીવંત રાખવા પરિવારોને સહાય આપવા અથવા ખાસ યોજના બહાર પાડવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠવા પામી છે.
આ પણ વાંચો...