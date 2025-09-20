ETV Bharat / state

નવરાત્રીમાં રેઇનકોટ તૈયાર રાખો, ભારે વરસાદની આગાહી: સૂર્ય ગ્રહણની થશે વિપરીત અસર

દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ નવરાત્રી દરમિયાન ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે, વાંચો...

આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજા
આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજા (ETV Bharat Gujarat)
જૂનાગઢ : આગામી 22 સપ્ટેમ્બર, સોમવારથી નવરાત્રી શરૂ થઈ રહી છે. આ વર્ષે નવરાત્રિમાં નવની જગ્યા પર 10 દિવસ છે. પરંતુ આ સમય દરમિયાન મેઘરાજા મન મૂકીને વરસે તેવું પૂર્વાનુમાન દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કર્યું છે. વધુમાં 21 તારીખે આવી વહેલા સૂર્યગ્રહણને કારણે પણ કુદરતી તોફાન કે કોઈ રાજકીય અનિશ્ચિતતા ભર્યા સમયમાંથી પસાર થવું પડે એવી સ્થિતિનું નિર્માણ થઈ શકે છે.

નવરાત્રીમાં રેઇનકોટ અને છત્રી રાખજો તૈયાર

આગામી 22 સપ્ટેમ્બર, સોમવારથી શારદીય નવરાત્રી શરૂ થઈ રહી છે. નવરાત્રીના આ દિવસો દરમિયાન ગ્રહ નક્ષત્રના આધારે મંડાણી વરસાદ થવાની શક્યતા દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કરી છે. આ દિવસો દરમિયાન નક્ષત્ર બદલાતું હોવાને કારણે હાથીયા નક્ષત્રમાં બપોર બાદ મંડાણી વરસાદ પડી શકે છે. જેથી ગરબે રમવા માગતા ખેલૈયાઓએ રેઇનકોટ અને છત્રી સાથે ગરબા રમવાની તૈયારી કરવી પડે તેમ છે. આગામી 20 સપ્ટેમ્બરથી 25 સપ્ટેમ્બર સુધી મંડાણી એટલે કે બપોરના સમય બાદ બે થી પાંચ ઈંચ વરસાદ પડશે તેવું અનુમાન છે.

નવરાત્રીમાં રેઇનકોટ તૈયાર રાખો, ભારે વરસાદની આગાહી (ETV Bharat Gujarat)

27 સપ્ટેમ્બરથી હાથીયા નક્ષત્ર

ગ્રહ નક્ષત્રમાં હાથીયા નક્ષત્રને વરસાદ માટે મહત્વનું માનવામાં આવે છે. ખગોળ વિદ્યા અને ગ્રહ નક્ષત્રોને આધારે જો હાથીયા નક્ષત્રમાં વરસાદ ન પડે તો આવનાર વર્ષમાં ખૂબ ઓછો વરસાદ પડે એવી સ્થિતિ બની શકે છે.

27 સપ્ટેમ્બર, શનિવારથી હાથીયા નક્ષત્ર બેસી રહ્યું છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન ગાજવીજ સાથે એક થી ચાર ઈંચ વરસાદ પડવાની શક્યતા પણ રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કરી છે. વધુમાં એવી આગાહી પણ કરી છે કે, આગામી 26, 27 અને 28 સપ્ટેમ્બરે વિછુડો આવતો હોવાથી અતિ ભારે ગરમી પડશે અને બપોર બાદ મંડાણી વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં એક-બે ઈંચ અને કેટલાક વિસ્તારમાં અતિભારે આઠ-દસ ઈંચ સુધી વરસાદ વરસી શકે છે. જેને કારણે ચોમાસુ ખેતી પાકને નુકસાન થવાની સંભાવના પણ છે.

સૂર્ય ગ્રહણની વિપરીત અસરો

21 સપ્ટેમ્બર, રવિવારના દિવસે સૂર્યગ્રહણ પણ છે. જેના કારણે કુદરતી આફત અને કોઈ રાજકીય અનિશ્ચિતતા ભર્યા વાતાવરણનું સર્જન થાય તેવી શક્યતા પણ છે. આ વર્ષે બે સૂર્ય ગ્રહણ અને બે ચંદ્ર ગ્રહણ હોવાના કારણે તેની વિપરીત અસર દુનિયાના કોઈપણ સ્થળે જોવા મળી શકે છે.

