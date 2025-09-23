સુરતમાં નવરાત્રિનો અનેરો ઉમંગ: પરંપરા અને આધુનિકતાનું અનોખું મિશ્રણ
Published : September 23, 2025 at 4:01 PM IST
સુરત: નવરાત્રિના પાવન પર્વનો સુરત સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં ભક્તિ અને ઉત્સાહ સાથે પ્રારંભ થયો છે. જોકે, પહેલા નોરતે વરસાદ અને ગ્રાઉન્ડ પર ખેલૈયાઓની ઓછી સંખ્યા જેવી પરિસ્થિતિ જોવા મળી હતી, તેમ છતાં શહેરમાં પરંપરા, આધુનિકતા અને નવા પ્રયોગો સાથે ગરબાનો રંગ જામ્યો છે. બાળકોના સ્કેટિંગ અને હૂલા હૂપ ગરબાએ સૌને આકર્ષિત કર્યા, જ્યારે ‘સાયબર ગરબા’ જેવી નવીન પહેલ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે.
સ્કેટિંગ અને હૂલા હૂપ ગરબાનું આકર્ષણ
મીના મોદી ક્લાસીસ ખાતે 5 થી 18 વર્ષના બાળકોએ સ્કેટિંગ પર ગરબા કરીને એક અનોખી છાપ છોડી. આ પ્રયોગ માત્ર મનોરંજન પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ બાળકોની સંતુલન ક્ષમતા અને કો-ઓર્ડિનેશન સુધારવામાં પણ મદદરૂપ સાબિત થઈ રહ્યો છે. આ ઉપરાંત, શહેરના અન્ય વિસ્તારોમાં બાળકો દ્વારા હૂલા હૂપ સાથે કરવામાં આવેલા ગરબાએ પણ સૌને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા.
ભક્તિ અને દેશભક્તિનો રંગ
નવરાત્રિના આયોજનોમાં ભક્તિની સાથે દેશભક્તિનો રંગ પણ જોવા મળ્યો. ‘ઓપરેશન સિંદૂર’ની ઝાંખીએ ખેલૈયાઓમાં નવી ઊર્જાનો સંચાર કર્યો. ઉમિયાધામ મંદિરમાં મહિલાઓએ માથે ગરબા મૂકીને માતાજીની પરંપરાગત આરાધના કરી, જે શ્રદ્ધા અને સંસ્કૃતિનું અદ્ભુત સંમિશ્રણ દર્શાવે છે.
પોલીસ અને મનપાની અનોખી પહેલ
સુરત પોલીસે પોલીસ કમ્યુનિટી હોલમાં ગરબાનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોત પણ પોતાની પત્ની સાથે ગરબા રમતા જોવા મળ્યા. આ ઉપરાંત, સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલે નાગરિકોમાં સાયબર સુરક્ષાની જાગૃતિ લાવવા માટે ‘સાયબર ગરબો’ લોન્ચ કર્યો. આ પહેલથી ગરબાના માધ્યમથી સમાજને એક મહત્વપૂર્ણ સંદેશ આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ, સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા કૃષ્ણકુંજ પાર્ટી પ્લોટ ખાતે 82 ફૂડ સ્ટોલ સાથે ફૂડ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે ગરબા સાથે ખાણી-પીણીનો આનંદ પણ આપે છે.
બજરંગ દળ અને 'વિધર્મી મુક્ત નવરાત્રિ'નો મુદ્દો
આ તમામ ઉમંગની વચ્ચે એક વિવાદાસ્પદ ઘટના પણ સામે આવી. ‘સુવર્ણ નવરાત્રિ’ના પંડાલમાં ઢોલ વગાડતા કલાકારો અન્ય ધર્મના હોવાનું માલૂમ પડતાં બજરંગ દળના કાર્યકર્તાઓએ તેમને મંચ પરથી ઉતારી દીધા. કાર્યકર્તાઓએ આયોજકોને ‘વિધર્મી મુક્ત નવરાત્રિ’માં સહયોગ આપવા જણાવી, ભવિષ્યમાં આવી ભૂલ ન કરવા માટે ચેતવણી આપી. આયોજકોએ તાત્કાલિક માફી માગી અને લેખિતમાં બાંહેધરી આપી કે ભવિષ્યમાં આવા કાર્યક્રમોમાં કોઈ અન્ય ધર્મના વ્યક્તિને સામેલ કરવામાં આવશે નહીં. આ ઘટનાના પગલે થોડા સમય માટે ગરબા બંધ રહ્યા હતા, પરંતુ પોલીસના હસ્તક્ષેપ બાદ પરિસ્થિતિ પર નિયંત્રણ મેળવી લેવામાં આવ્યું.
