ETV Bharat / state

નવરાત્રીના પાવન પર્વે પાવાગઢ મહાકાળી મંદિરે માઈ ભક્તોની અખંડ જ્યોત યાત્રા

ભક્તો આ અખંડ જ્યોતને પોતાના વતનમાં લઈ જઈ, નવરાત્રીના ગરબા સ્થળે માટલીમાં સ્થાપિત કરી, નવ દિવસ સુધી માતાજીની ઉપાસના કરે છે અને ગરબા રમે છે.

નવરાત્રીના પાવન પર્વે પાવાગઢ મહાકાળી મંદિરે માઈ ભક્તોની અખંડ જ્યોત યાત્રા
નવરાત્રીના પાવન પર્વે પાવાગઢ મહાકાળી મંદિરે માઈ ભક્તોની અખંડ જ્યોત યાત્રા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2025 at 6:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

પંચમહાલ: નવરાત્રીના પવિત્ર પર્વની આજથી શરૂઆત થઈ રહી છે. આ પાવન અવસરે છોટાઉદેપુર અને મધ્યપ્રદેશના માઈ ભક્તો શક્તિપીઠ પાવાગઢ મહાકાળી માતાના મંદિરની અખંડ જ્યોતથી દીવો પ્રગટાવી, તેને ખાસ ફાનસમાં મૂકીને પોતાના વતનમાં પગપાળા લઈ જઈ રહ્યા છે. આ ફાનસ એવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે કે જ્યોત ક્યારેય બુઝાય નહીં. ભક્તો આ અખંડ જ્યોતને પોતાના વતનમાં લઈ જઈ, નવરાત્રીના ગરબા સ્થળે માટલીમાં સ્થાપિત કરી, નવ દિવસ સુધી માતાજીની ઉપાસના કરે છે અને ગરબા રમે છે.

હાલમાં મધ્યપ્રદેશથી મોટી સંખ્યામાં માઈ ભક્તોના સંઘ પાવાગઢ તરફ જઈ રહ્યા છે, જ્યારે કેટલાક સંઘ પાવાગઢથી પોતાના વતન તરફ પરત ફરી રહ્યા છે. આ યાત્રા દરમિયાન ભક્તોને નાહવા, ધોવા, જમવા અને રાત્રિ રોકાણ માટે વિનામૂલ્યે સેવાઓ પૂરી પાડવા ઠેરઠેર ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ભંડારાઓમાં સેવાભાવી લોકો ઉદાર હાથે ફંડનો ફાળો આપી રહ્યા છે.

નવરાત્રીના પાવન પર્વે પાવાગઢ મહાકાળી મંદિરે માઈ ભક્તોની અખંડ જ્યોત યાત્રા (ETV Bharat Gujarat)

નવરાત્રીની શરૂઆત પહેલાં ભાવિક ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. પાવાગઢ માતાજીના દર્શન માટે હજારો ભક્તો પગપાળા યાત્રા માટે રવાના થયા છે. છોટાઉદેપુર જિલ્લા અને મધ્યપ્રદેશના વિવિધ ગામો તથા શહેરોમાંથી ભાવિકો નાના-મોટા જૂથોમાં માતાજીના જયકારા લગાવતા, હાથમાં માતાજીની ધ્વજા અને નગારા સાથે પવિત્ર પાવાગઢની ચડાઈ માટે પ્રયાણ કરી રહ્યા છે.

નવરાત્રીના પાવન પર્વે પાવાગઢ મહાકાળી મંદિરે માઈ ભક્તોની અખંડ જ્યોત યાત્રા
નવરાત્રીના પાવન પર્વે પાવાગઢ મહાકાળી મંદિરે માઈ ભક્તોની અખંડ જ્યોત યાત્રા (ETV Bharat Gujarat)

ગામોમાં રહેલા ભક્તો દ્વારા યાત્રાળુઓનું વિશેષ સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. અલગ-અલગ સ્થળોએ પંડાલો ઊભા કરીને યાત્રાળુઓને વિનામૂલ્યે ભોજન, ચા-પાણી અને રહેવાની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. નવરાત્રી દરમિયાન દર વર્ષે લાખો ભક્તો પાવાગઢ ખાતે માતાજીના દર્શન માટે જાય છે. ખાસ કરીને મધ્યપ્રદેશથી પગપાળા ચાલીને આવતા ભાવિકો છોટાઉદેપુર ખાતે રોકાઈ, પાવાગઢ ખાતે માતાજીના દર્શન કરે છે અને દર્શન પછી પગપાળા પરત ફરે છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

AKHAND JYOTI YATRANAVRATRIMAHAKALI TEMPLEPAVAGADHAKHAND JYOTI YATRA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.