આંબલીના ઠાકોર વાસમાં શ્રદ્ધા અને સંસ્કૃતિનો સંગમ, વેશભૂષા સ્પર્ધા બની આકર્ષણનું કેન્દ્ર

અમદાવાદના આંબલીમાં ઠાકોરવાસમાં થતી નવરાત્રી ઉજવણી હાલ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે, જેમાં ખાસ વેશભૂષા સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

આંબલી ઠાકોરવાસના ગરબા
Published : October 1, 2025 at 12:37 PM IST

અમદાવાદ : નવરાત્રી એ શક્તિ અને ભક્તિનો સંગમ છે. આ નવ દિવસ સુધી મા જગદંબાની આરાધના કરવામાં આવે છે. બોપલના આંબલી ગામે પણ આ ઉત્સવને આગવી શૈલીમાં ઉજવવામાં આવે છે. અહીં ઠાકોર વાસમાં ગરબા સાથે વેશભૂષા સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

ગરબા સાથે વેશભૂષા સ્પર્ધા

આંબલી ગામમાં નવરાત્રીની આઠમની રાત્રીનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. આ રાત્રે અહીં માત્ર ગરબા જ નહીં, પરંતુ એક અનોખી સાંસ્કૃતિક સ્પર્ધાનું આયોજન થાય છે. આ ગામના બાળકો અને યુવાનો ભારે ઉત્સાહથી આ સ્પર્ધામાં ભાગ લે છે. જેમાં તેઓ ભારતીય સંસ્કૃતિ, પૌરાણિક કથાઓ અને લોકજીવનને પ્રદર્શિત કરતી અલગ-અલગ વેશભૂષા ધારણ કરે છે.

વેશભૂષા સ્પર્ધા બની આકર્ષણનું કેન્દ્ર
એક તરફ જ્યાં બાળાઓ મા શક્તિના વિવિધ રૂપો જેવા કે અંબા, લક્ષ્મી, સરસ્વતીના પોશાકમાં સજ્જ થાય છે. ત્યાં યુવાનો શ્રી રામ, શ્રી કૃષ્ણ, શિવ-પાર્વતી, દેશભક્ત કે પછી કોઈ સામાજિક સંદેશ આપતા પાત્રોના સ્વરૂપમાં આવીને પોતાની પ્રતિભા દર્શાવે છે.

40 વર્ષથી યોજાતી ઠાકોરવાસની નવરાત્રી

આંબલી ગામના ઠાકોરવાસમાં છેલ્લા 40 વર્ષથી નવરાત્રીનું આયોજન કરવામાં આવે છે. નવરાત્રીના આયોજન દરમિયાન ઠાકોરવાસમાં પાવાગઢના માં ચામુંડાના ડુંગર જેવી પ્રતિકૃતિ બનાવવામાં આવે છે. છેલ્લા બે વર્ષથી ઠાકોરવાસમાં અલગ અલગ વેશભૂષા ધારણ કરવામાં આવે છે. વેશભૂષા ધારણ કરવામાં 200થી વધુ બાળકો, યુવાનો અને વડીલો ભાગ લે છે.

વેશભૂષા સ્પર્ધા બની આકર્ષણનું કેન્દ્ર
આ વર્ષની વેશભૂષાની વાત કરવામાં આવે તો બાળકોએ રામાયણના પાત્રો શ્રી રામજી, સીતાજી અને લક્ષ્મણજીની વેશભૂષા કરી હતી. બીજી તરફ કેટલાક બાળકોએ ભૂતની વેશભૂષા તો વડીલોએ ધોતી અને કુર્તાનો વેશ ધારણ કર્યો હતો. યુવાનો દ્વારા છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ, આદિવાસી સમાજ, યમરાજનો વેશ, સાધુનો વેશ, રામદેવપીર ભગવાનનો વેશ ધારણ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત સ્કિવડ ગેમ, રાવણ અને ભૂતનો વેશ પણ હતો.

વેશભૂષા સ્પર્ધા બની આકર્ષણનું કેન્દ્ર
વેશભૂષા બન્યું આકર્ષણનું કેન્દ્ર

નવરાત્રીના આયોજક દીપકભાઈ ઠાકોરે કહ્યું કે, મેં આજે ઠાકોર સમાજના વડીલો જેવી વેશભૂષા ધારણ કરી છે. મારી દાઢી-મૂંછ સેટ કરવામાં બે થી ત્રણ મહિનાના નીકળી ગયા છે. અમે છેલ્લા 2 વર્ષથી આ નવરાત્રીનું આયોજન કરીએ છીએ.

વેશભૂષા સ્પર્ધા બની આકર્ષણનું કેન્દ્ર
આદિવાસી સમાજની વેશભૂષા ધારણ કરનાર શૈલેષભાઈ ઠાકોરે કહ્યું કે, દેશમાં આદિવાસી સમાજનું માન રાખીને અને તેમનું જે કલ્ચર છે, તે લોકોને ખબર પડે તેમના માટે આ વેશભૂષા ધારણ કરી છે. અમારા જુના વડીલો હતા, તેઓ અલગ વેશભૂષા ધારણ કરતા હતા. આપણી નવી પેઢીને જૂનું રિવાજ કે ટ્રેડીશન છે તેની ખબર પડે તેના માટે, અમે અલગ અલગ વેશભૂષા ધારણ કરી છે.

October 1, 2025

