125 વર્ષથી 'વાડી ગામની પોળ'માં થતાં શેરી ગરબાની પરંપરા, અહીં માત્ર બહેનો અને માતાઓ જ રમે છે ગરબા,

અમદાવાદ સ્થિત વાડી ગામની પોળમાં છેલ્લા 125 વર્ષોથી પરંપરાગત શેરી-ગરબાનું આયોજન થાય છે, આ ગરબા રાત્રે 10.30 થી વહેલી સવારે 3 વાગ્યા સુધી ચાલે છે.

125 વર્ષથી 'વાડી ગામની પોળ'માં થતાં શેરી ગરબાની પરંપરા
125 વર્ષથી 'વાડી ગામની પોળ'માં થતાં શેરી ગરબાની પરંપરા (Etv Bharat Gujarat)
Published : September 26, 2025 at 12:12 PM IST

અમદાવાદ: મધ્ય ઝોન સ્થિત વાડી ગામની પોળમાં છેલ્લા 125 વર્ષોથી પરંપરાગત શેરી ગરબા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જે તેની અનોખી પરંપરાઓ માટે જાણીતો છે. આ ગરબાની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે તેમાં ફક્ત બહેનો અને માતાઓ જ ગરબા રમે છે.

700 થી 800 બહેનો લે છે ભાગ, ફિલ્મ ગીતો પર પ્રતિબંધ

વાળીગામની પોળ, જે 18 પોળ અને 6 ખાંચાથી બનેલી છે, ત્યાં આયોજિત 'સમસ્ત વાડી ગામ આયોજિત ગરબા મહોત્સવ' માં દરરોજ રાત્રે 700થી 800 બહેનો અને માતાઓ ઉત્સાહભેર ગરબે ઘૂમે છે. આ ગરબા રાત્રે 10.30 થી વહેલી સવારે 3 વાગ્યા સુધી ચાલે છે. અહીં માત્ર માતાજીના ગરબા જ વગાડવામાં આવે છે અને ફિલ્મી ગીતો પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ છે, જે આ આયોજનને તેની ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક ઓળખ જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે.

શ્રી કૂવાવાળા બહુચર માની સ્વયંભૂ ગોખમાં બિરાજમાન મૂર્તિ

આ ગરબા મહોત્સવનું મુખ્ય આકર્ષણ પોળમાં આવેલા શ્રી કૂવાવાળા બહુચર માનું મંદિર છે. માન્યતા મુજબ, માતાજી કૂવામાંથી પ્રગટ થયાં હતાં અને તેમની સ્વયંભૂ મૂર્તિ ગોખમાં બિરાજમાન છે, જ્યાં દર વર્ષે આ ગરબાનું આયોજન થાય છે. આયોજકો દ્વારા આ શેરી ગરબાને શેરી ગરબામાં પ્રથમ અને દ્વિતીય સ્થાનનું આયોજન ગણાવવામાં આવે છે.

આઠમની રાત્રે વિશેષ મહાપ્રસાદ અને આરતીનું આયોજન

નવરાત્રિના આઠમના દિવસે આ ગરબાનું માહાત્મ્ય અનેકગણું વધી જાય છે. આ દિવસે જે લોકો ગામની બહાર ગયેલા છે તે બધા પણ ખાસ કરીને અહીં ગરબા રમવા અને માતાજીના દર્શન કરવા આવે છે. આઠમની રાત્રે ૧૫૧ દીવાની આરતી કરવામાં આવે છે અને બીજા દિવસે પરોઢિયે ૯ વાગ્યે ફરી આરતી થાય છે. આઠમની રાત્રે આશરે 700 કિલો જેટલા શીરાનો મહાપ્રસાદ તૈયાર કરીને શ્રદ્ધાળુઓમાં વહેંચવામાં આવે છે.

1 મહિના અગાઉથી તૈયારીઓ અને સુરક્ષાનો સઘન બંદોબસ્ત

આ મહોત્સવની તૈયારીઓ એક મહિના પહેલાથી જ શરૂ કરી દેવામાં આવે છે. આ સમગ્ર આયોજનમાં આશરે 250 જેટલા લોકો સેવા આપે છે. આયોજક દેવાંગભાઈ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, શ્રદ્ધાળુઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને ફાયર સેફ્ટી NOCનું પાલન કરવામાં આવે છે અને ૮ ફાયર સેફ્ટી સિલિન્ડર રાખવામાં આવે છે. સુરક્ષા માટે CCTV કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે અને મેડિકલ ઇમરજન્સી માટે તાલીમબદ્ધ લોકોની ટીમ પણ હાજર હોય છે. ગરબા પછી દરરોજ નાસ્તાનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને ગરબા દરમિયાન રોજ લાણી (ભેટ) પણ કરવામાં આવે છે. આમ, વાળીગામની પોળનો આ 125 વર્ષ જૂના શેરી ગરબા, નવરાત્રી મહોત્સવ, ધાર્મિક શ્રદ્ધા, પરંપરા અને સામુદાયિક ભાવનાનું અદ્ભુત ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.

