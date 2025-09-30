ETV Bharat / state

ગરબાપ્રેમી હતા જુનાગઢના નવાબ, પુરુષ ખેલૈયાઓના ગરબાને પ્રોત્સાહિત કરવા આપ્યો હતો ચાંદીનો ગરબો

આઝાદી પૂર્વે વણઝારી ચોકના પુરુષ ખેલૈયાઓના ગરબાને પ્રોત્સાહિત કરવા જુનાગઢના નવાબે ચાંદીનો ગરબો અર્પિત કર્યો હતો, જે આજે પણ ગરબી મંડળનું ઘરેણું બની ગયું છે.

વણઝારી ચોક યુવક મંડળના પુરુષ ખેલૈયાઓને પ્રોત્સાહિત કરવાનો હેતુ
વણઝારી ચોક યુવક મંડળના પુરુષ ખેલૈયાઓને પ્રોત્સાહિત કરવાનો હેતુ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2025 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જૂનાગઢ: જુનાદઢની વણઝારી ચોક ગરબી મંડળ કે જે આઝાદી પૂર્વેથી ગરબાનું આયોજન કરી રહી છે, નવાબના સમયમાં વણઝારી ચોક યુવક મંડળના પુરુષ ખેલૈયાઓ દ્વારા અદભૂત મશાલ રાસ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી ખૂબ જ આનંદમય બનીને જૂનાગઢના નવાબે વણઝારી ચોક ગરબી મંડળના પુરુષ ખેલૈયાઓને ચાદીનો ગરબો ભેટ સ્વરૂપે આપ્યો હતો. આ ગરબો આજે પણ વણઝારી ચોક ગરબી મંડળ માટે ઘરેણું માનવામાં આવે છે.

નવાબે ગરબી મંડળને આપ્યો હતો ચાંદીનો ગરબો

આઝાદી પૂર્વે જૂનાગઢના વણઝારી ચોક ગરબીમા માત્ર પુરુષો દ્વારા ગરબા કરવામાં આવતા હતા. વણઝારી ચોક ગરબી મંડળના જે તે સમયના પુરુષ ખેલૈયાઓ દ્વારા અદભૂત મશાલ રાસ રજુ કરતા નવાબે ખુશીમાં મસાલ રાસ રજૂ કરતા, ખેલૈયાઓ અને ગરબી મંડળને ચાંદીનો ગરબો ભેટ સ્વરૂપે આપ્યો હતો. આ ગરબો આજે પણ વણઝારી ચોક ગરબી મંડળનું ઘરેણું માનવામાં આવે છે, જ્યારથી નવાબે ચાંદીનો ગરબો ભેટ સ્વરૂપે આપ્યો હતો, ત્યાર થી પ્રત્યેક નવરાત્રીના નવ દિવસો દરમિયાન આ ગરબો જાહેર જનતાના દર્શનાર્થે માતાજીના હાથમાં આપવામાં આવે છે, અને તેની નીચે જ નવ દિવસ ગરબાની રમઝટ બોલતી હોય છે.

પુરુષ ખેલૈયાઓના ગરબાને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે જુનાગઢના નવાબે ચાંદીનો ગરબો આપ્યો હતો (Etv Bharat Gujarat)

વણઝારી ચોક ગરબીની અનોખી પરંપરા

નવાબના સમયમાં વણઝારી ચોકમાં માત્ર પુરુષ ખેલૈયાઓ દ્વારા જ ગરમી કરવામાં આવતી હતી. આઝાદી બાદ ધીમે ધીમે ગરબામાં પણ પરિવર્તન આવ્યું અને આ ગરબી પ્રાચીને ગરબીના રૂપમાં પરિવર્તિત થઈ નવરાત્રીના નવ દિવસો દરમિયાન માત્ર કુમારિકાઓ દ્વારા ગરબા કરવામાં આવે છે, જેમાં ભુવારાસ, સળગતી ઈંઢોણી, પટેલ-પટલાણી, વિછુડો, મહિષાસુર વધ જેવા રાસો કુમારિકાઓ દ્વારા રજૂ કરીને નવ દિવસ સુધી માઇ ભક્તિ કરવામાં આવે છે. આ ગરબીને જોવા માટે જુનાગઢ વાસીઓ પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આવતા હોય છે.

વણઝારી ચોક યુવક મંડળના પુરુષ ખેલૈયાઓને પ્રોત્સાહિત કરવાનો હેતુ
વણઝારી ચોક યુવક મંડળના પુરુષ ખેલૈયાઓને પ્રોત્સાહિત કરવાનો હેતુ (Etv Bharat Gujarat)

પદ્મશ્રી દિવાળીબેન ભીલે પણ ગાયા હતા ગરબા

વણઝારી ચોક ગરબી મંડળ પદ્મશ્રી દિવાળીબેન ભીલને રાષ્ટ્રીય કલાકાર તરીકે સ્થાપિત કરવામાં પણ આટલું જ મહત્વનું યોગદાન આપે છે. જ્યારે દિવાળીબેન જુનાગઢમાં સ્થાનિક વ્યક્તિ તરીકે રહેતા હતા આવા સમયે તેમણે વણઝારી ચોક ગરબી મંડળમાં ગરબા ગાઈને સૌ કોઈને વિચારતા કરી મૂક્યા હતા. દિવાળીબેન ભીલ અને ભીખુદાન ગઢવીની ગરબાની રમઝટથી આજે દિવાળીબેનને પદ્મશ્રી એવોર્ડ સુધી ખ્યાતિ મળી છે, તેની પાછળ પણ વણઝારી ચોક ગરબી મંડળનું યોગદાન ખૂબ મોટું છે. આવા ગરમી મંડળને નવાબે તેના સમયમાં ખૂબ સારા ગરબા કરવા બદલ ચાંદીનો ગરબો આપીને ગરબી મંડળને પ્રોત્સાહિત કરીને તેમનો ઉત્સાહ પણ વધાર્યો હતો.

  1. જુનાગઢના નવાબનું તમામ ધર્મો પ્રત્યે આદરનું અનોખું દૃષ્ટાંત, ખાસ તાળા અને ચાવીનો રોચક ઇતિહાસ
  2. જુનાગઢમાં આજે પણ નવ ઘર મંદિરોમાં થાય છે માં જગદંબાની પૂજા, જાણો આદ્યશક્તિની આરાધનાનો મહિમા

For All Latest Updates

TAGGED:

NAWAB OF JUNAGADHJUNAGADH NAWAB GIFTED SILVER GARBOGARBO TO ENCOURAGE MALE PLAYERSJUNAGADH NAVRATRINAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.