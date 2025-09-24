નવરાત્રી 2025: યુવાઓમાં વધ્યો ટેમ્પરરી ટેટૂનો ક્રેઝ, ટ્રેડિશનલ ગરબા સાથે સોશિયલ મેસેજનો ટ્રેન્ડ
આ વર્ષે ગરબાના પરંપરાગત પોષાક અને ટ્રેડિશનલ લુકની સાથે યુવાઓમાં ટેમ્પરરી ટેટૂનો ક્રેઝ પણ ખૂબ જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : September 24, 2025 at 1:43 PM IST
અમદાવાદ: નવરાત્રીનો માહોલ જામી રહ્યો છે, અને ખેલૈયાઓ ગરબાની તૈયારીઓમાં લાગી ગયા છે. આ વર્ષે ગરબાના પરંપરાગત પોષાક અને ટ્રેડિશનલ લુકની સાથે યુવાઓમાં ટેમ્પરરી ટેટૂનો ક્રેઝ પણ ખૂબ જોવા મળી રહ્યો છે. પહેલાના સમયમાં શરીર પર મહેંદી કે ચિત્રકામ કરાવવાનો રિવાજ હતો, જ્યારે હવે લોકો આધુનિકતાના રંગમાં રંગાઈને ટેટૂ તરફ વળ્યા છે. ખાસ કરીને અમદાવાદમાં ટેટૂ આર્ટિસ્ટના સ્ટૂડિયોમાં નવરાત્રીના દિવસોમાં ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે.
અમદાવાદના સિંધુ ભવનમાં આવેલી બ્લેક પોઇઝન ટેટૂઝના ટેટૂ આર્ટિસ્ટ રાજુભાઈ જણાવે છે કે, "નવરાત્રીના કારણે ટેમ્પરરી ટેટૂની માંગમાં મોટો વધારો થયો છે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે લોકો માત્ર સજાવટ માટે નહીં, પણ સામાજિક સંદેશ આપવા માટે પણ ટેટૂ કરાવી રહ્યા છે "
હાઈજીન અને પ્રોફેશનલ આર્ટિસ્ટનું મહત્વ
ફાઈન આર્ટ્સનો અભ્યાસ કરી ચુકેલા અને છેલ્લા 18 વર્ષથી આ ક્ષેત્રમાં સક્રીય રાજુભાઈ જણાવે છે કે, ટેટૂ કરાવતી વખતે હાઈજીનનું પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખવું અત્યંત જરૂરી છે. તેઓ ઉમેરે છે કે, "ચામડીને કોઈ નુકસા ન થાય તે માટે હંમેશા પ્રોફેશનલ ટેટૂ આર્ટિસ્ટનો જ સંપર્ક કરવો જોઈએ."
ટ્રેડિશનલ ગરબા અને મોર્ડન ટેટૂનું કોમ્બિનેશન
આ વર્ષે લોકોમાં ફરીથી મંડળી ગરબાનું ચલણ વધ્યું છે, અને તેની સાથે જ ટ્રેડિશનલ કલ્ચરનો પ્રભાવ જોવા મળે છે. આથી, ઘણા લોકો ટ્રેડિશનલ ડિઝાઇનના ટેટૂ કરાવી રહ્યા છે. જોકે, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI), પર્યાવરણના મુદ્દાઓ અને તાજેતરની ઘટનાઓ જેવી કે પ્લેન ક્રેશ વગેરેને લઈને પણ લોકો ટેટૂ દ્વારા પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
ટેટૂના ભાવ ₹100 થી લઈને ₹18,000 સુધીના હોય છે, જે ટેટૂની સાઈઝ અને જટિલતા પર આધાર રાખે છે. નવરાત્રીના આ માહોલમાં, ટેમ્પરરી ટેટૂ એ ફેશન સ્ટેટમેન્ટની સાથે સાથે વ્યક્તિગત ઓળખ અને સામાજિક અભિવ્યક્તિનું માધ્યમ પણ બની રહ્યું છે.\