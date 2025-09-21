નવરાત્રીમાં મહિલાઓની સુરક્ષા માટે સુરત પોલીસની 'શી-ટીમ' રહેશે ખડેપગે, છેડતી કરનારનું તો આવી જ બન્યું...

ETV Bharat / state

નવરાત્રીમાં મહિલાઓની સુરક્ષા માટે સુરત પોલીસની 'શી-ટીમ'તૈયાર
નવરાત્રીમાં મહિલાઓની સુરક્ષા માટે સુરત પોલીસની 'શી-ટીમ'તૈયાર (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2025 at 11:05 AM IST

સુરત: નવરાત્રીના પાવન પર્વ દરમિયાન મહિલાઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે સુરત પોલીસે એક અનોખી પહેલ કરી છે. પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગહેલોતના માર્ગદર્શન હેઠળ,'શી-ટીમ'ની મહિલા પોલીસકર્મીઓ સાદા કપડાં, એટલે કે ચણિયાચોળી પહેરીને, ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં સામાન્ય ખેલૈયાઓ સાથે ફરશે. આ મહિલાઓ બોડીવોર્ન કેમેરાથી સજ્જ હશે, જે છેડતી કરનારા તત્વોની હરકતોનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાં મોકલશે.

વીડિયો દ્વારા અસામાજિક તત્વોને ચેતવણી

સુરત પોલીસે તાજેતરમાં એક વીડિયો જાહેર કર્યો છે, જેમાં આ અભિયાનની સફળતા દર્શાવવામાં આવી છે. વીડિયોમાં ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં બે યુવકો મહિલાઓની છેડતી કરવાનો પ્રયાસ કરતા નજરે પડે છે. પરંતુ તેમને ખબર નથી કે ચણિયાચોળી પહેરેલી 'શી-ટીમ'ની મહિલા પોલીસકર્મીઓ તેમની દરેક હરકત પર નજર રાખી રહી છે. યોગ્ય સમયે ઈશારો મળતા જ, વર્દીમાં રહેલી પોલીસ ટીમે તરત જ આવીને બંને યુવકોને રંગેહાથ પકડી પાડ્યા હતા.

નવરાત્રીમાં મહિલાઓની સુરક્ષા માટે સુરત પોલીસ દ્વારા વિશેષ આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

આ વીડિયો એવા અસામાજિક તત્વો માટે સ્પષ્ટ સંદેશ છે કે ભલે પોલીસ દેખાય કે ન દેખાય, તેમની દરેક ગતિવિધિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને કોઈ પણ ગુનો કરીને તેઓ કાયદાના સકંજામાંથી બચી શકશે નહીં.

બોડીવોર્ન કેમેરા બનશે પોલીસની 'ત્રીજી આંખ'

'શી-ટીમ'ની દરેક મહિલા પોલીસકર્મીના ડ્રેસ પર એક અત્યાધુનિક બોડીવોર્ન કેમેરો લગાવવામાં આવ્યો છે. આ કેમેરો દરેક શંકાસ્પદ હિલચાલ, દ્રશ્યો અને વાતચીતને ઓડિયો સાથે રેકોર્ડ કરશે અને તેનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ સીધું કંટ્રોલ રૂમમાં મોકલશે. આ ટેકનોલોજીની મદદથી પોલીસ કોઈપણ ગુનાને તાત્કાલિક પકડી પાડવા અને અપરાધીઓ સામે મજબૂત પુરાવા એકત્ર કરવા સક્ષમ બનશે.

રાત્રે મોડી ઘરે જતી મહિલાઓ માટે 'સારથિ' સેવા

સુરક્ષાની સાથે સાથે સુરત પોલીસે સંવેદનશીલતા પણ દર્શાવી છે. નવરાત્રીમાં મોડી રાત્રે ઘરે જતી યુવતીઓની સલામતી માટે 'સારથિ' સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે. જો કોઈ યુવતીને ઘરે જવા માટે વાહન ન મળે અથવા તે અસુરક્ષિત અનુભવે, તો માત્ર એક ફોન કોલ પર પોલીસની પીસીઆર વાન તેને સુરક્ષિત રીતે ઘરે પહોંચાડશે. પોલીસકર્મીઓ ખાતરી કરશે કે યુવતી સુરક્ષિત રીતે તેના ઘરમાં પહોંચી જાય. આ પહેલ દ્વારા સુરત પોલીસે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે આ નવરાત્રિમાં મહિલાઓની સુરક્ષા સર્વોપરી છે અને કોઈપણ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિને ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં.

