સોમનાથમાં 850 વર્ષ જુના ચંદ્રભાગા શક્તિપીઠ મંદિરે નવરાત્રીમાં ભારે ભક્તોની ભીડ, મંદિર ભક્તિ, શ્રદ્ધા અને આસ્થાનું કેન્દ્ર

સોમનાથના જ્યોતિર્લિંગની છત્રછાયા હેઠળ ત્રિવેણી સંગમ તટે બિરાજમાન છે. પ્રાચીન સિદ્ધ ચંદ્રભાગા શક્તિપીઠ મહાકાલિ મંદિર.

ચંદ્રભાગા શક્તિપીઠ મંદિર
ચંદ્રભાગા શક્તિપીઠ મંદિર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2025 at 4:16 PM IST

ગીરસોમનાથ : સોમનાથના જ્યોતિર્લિંગની છત્રછાયા હેઠળ ત્રિવેણી સંગમ તટે બિરાજમાન છે, પ્રાચીન સિદ્ધ ચંદ્રભાગા શક્તિપીઠ મહાકાલિ મંદિર. નવરાત્રીના પાવન અવસરે આ મંદિર ભક્તિ, શ્રદ્ધા અને આસ્થાનું કેન્દ્ર બની ગયું છે. શિવપુરાણ અનુસાર માતા સતીના પિતા દક્ષે યજ્ઞમાં ભગવાન શિવનું અપમાન કર્યું હતું. એ અપમાન સહન ન થતાં દેવી સતી યજ્ઞકુંડમાં ઝંપલાવી બલિદાન આપ્યું.

ચંદ્રભાગા શક્તિપીઠ મહાકાલી મંદિર

ક્રોધમાં ભરાયેલા ભગવાન શિવ સતીનું શરીર ઉઠાવીને બ્રહ્માંડમાં તાંડવ કરવા લાગ્યા. ત્યારે પ્રલય ટાળવા માટે ભગવાન વિષ્ણુએ પોતાના સુદર્શન ચક્રથી દેવી સતીના શરીરના અનેક ટુકડા કર્યા, એમ કુલ 51 અંગો અને આભૂષણો ધરતી પર અલગ-અલગ સ્થળે પડ્યાં, અને ત્યાં શક્તિપીઠો અસ્તિત્વમાં આવ્યા. આજ પણ એ તમામ પવિત્ર સ્થાન પર માતાની શક્તિ સાક્ષાત્ રૂપે બિરાજે છે. દરેક શક્તિપીઠની રક્ષા ત્યાંના ભૈરવ કરે છે. એ જ શક્તિપીઠોમાંનું એક પવિત્ર સ્થાન છે. સોમનાથ તીર્થ ખાતેનું સિદ્ધ ચંદ્રભાગા શક્તિપીઠ મહાકાલી મંદિર, જ્યાં નવરાત્રિ દરમિયાન ભક્તિ અને આસ્થાનો અખંડ પ્રવાહ વહેતો રહે છે.

ચંદ્રભાગા શક્તિપીઠ મંદિર (ETV Bharat Gujarat)

સોમનાથ તીર્થધામમાં આવેલું આ મંદિર આશરે 850 વર્ષ જૂનું હોવાનું મહંત હરિનારાયણગીરી જણાવે છે. માન્યતા મુજબ માતાજીના 51 શક્તિપીઠોમાંનું એક આ પવિત્ર સ્થાન છે, જ્યાં માતાજીના ઉદર ભાગનું પ્રતિક બિરાજમાન છે. આ સ્થાન ચંદ્રભાગા શક્તિપીઠ તરીકે ઓળખાય છે.

ચંદ્રભાગા શક્તિપીઠ મંદિર
ચંદ્રભાગા શક્તિપીઠ મંદિર (ETV Bharat Gujarat)

મહંત હરિનારાયણગીરી જણાવે છે કે, "પૂર્વે તેમના ગુરુ તપ્સીબાપુ શાંતાનંદગીરી અહીં 50 વર્ષ સુધી ગાયના દૂધ પર જીવન યાપીને માતાજીની સેવા-પૂજા સાથે તપસ્યા કરતા હતા. પ્રભાસ તીર્થના તીર્થ પુરોહિત જસમીન જાની વર્ષોથી આ શક્તિપીઠ પર પૂજા અર્ચના માટે આવે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ આ પવિત્ર સ્થાને માતાજીનું ઉદર પડેલું હોવાથી તે ચંદ્રભાગા શક્તિપીઠ તરીકે ઓળખાય છે. અહીં માતાજીની મૂર્તિમાં પેટનો ભાગ અંદરની તરફ દેખાય છે."

ચંદ્રભાગા શક્તિપીઠ મંદિર
ચંદ્રભાગા શક્તિપીઠ મંદિર (ETV Bharat Gujarat)

નવરાત્રી દરમિયાન મંદિર પરિસરમાં ખાસ ધાર્મિક કાર્યક્રમોની શ્રેણી શરૂ થાય છે. પ્રથમ નોરતે ઘટસ્થાપન, પાંચમી નોરતીએ ગરભી ગાઈ, સાતમી નોરતાએ કુમારિકાપૂજન, આઠમે ગરબો અને નવમે હવન-હોમ. ભવ્ય ભગવા રંગમાં ઝળહળતું આ મંદિર 24 કલાક યા દેવી સર્વભૂતેુષના કીર્તન અને અખંડ ધૂણાથી ગુંજે છે. અખંડ દીપ પ્રજવલિત રહે છે, અને નવરાત્રીમાં ખાસ અખંડ દીપ માટે એક ધીનો, એક તેલ સચિનનો ઉપયોગ થાય છે. નવ દિવસ દરમ્યાન તીર્થ પુરોહિતો દ્વારા દુર્ગાસપ્તશતીનો પાઠ થાય છે.

મંદિર પરિસરમાં ગુરુગાદી, દુર્ગેશ્વર મહાદેવ, દત્તાત્રેય મહારાજ, વકતુંડ ભૈરવ અને ગુરુ સમાધિ જેવા પવિત્ર સ્થળો ભક્તોને આધ્યાત્મિક અનુભવ કરાવે છે.

ચંદ્રભાગા શક્તિપીઠ મંદિર
ચંદ્રભાગા શક્તિપીઠ મંદિર (ETV Bharat Gujarat)

હૈદરાબાદથી આવેલા નિરંજન યાદવના પરિવારે માતાજીના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી. નવરાત્રીની પવિત્ર પળોમાં, સોમનાથના જ્યોતિર્લિંગની છત્રછાયા હેઠળ સિદ્ધ ચંદ્રભાગા શક્તિપીઠ ભક્તો માટે આસ્થા, શ્રદ્ધા અને ભક્તિનો અનોખો સંગમ સાબિત થઈ રહ્યું છે.
