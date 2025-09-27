151 કિલો ઘીમાંથી નિર્મિત શ્રી વારાહી માતાની મૂર્તિ, ભંડેરી પોળમાં થાય છે નવરાત્રીની અનોખી ઉજવણી
શ્રી વારાહી માતા મિત્ર મંડળ દ્વારા અમદાવાદની ભંડેરી પોળમાં નવરાત્રીની અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવે છે, જે છેલ્લા 32 વર્ષથી યથાવત છે.
અમદાવાદ : નવરાત્રીના પાવન પર્વમાં શહેરની પ્રાચીન ભંડેરી પોળ સ્થિત શ્રી વારાહી માતા મિત્ર મંડળ દ્વારા એક અજોડ પરંપરાનું પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. છેલ્લા 32 વર્ષોથી અહીં 151 કિલોગ્રામ શુદ્ધ ઘીમાંથી બનેલી મા શક્તિની ભવ્ય મૂર્તિનું સ્થાપન કરીને નવરાત્રિની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. શ્રાવણ મહિનામાં હનુમાનજી મંદિર પાસે બરફમાંથી મહાદેવની મૂર્તિ બનાવવાની પ્રથા પરથી આ મંડળને પ્રેરણા મળી, જેને સમય જતાં ઘીની મૂર્તિ બનાવવાની પરંપરામાં પરિવર્તિત કરવામાં આવી.
નવ દિવસનું તપ: ઘીની મૂર્તિનું જતન
માતાજીની આ ઘીની મૂર્તિને નવરાત્રીના પ્રથમ દિવસ (એકમ) થી પૂનમ સુધી અખંડ રાખવા માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. મૂર્તિનું તાપમાન જાળવવા માટે દરરોજ 600 કિલો બરફ રાખવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, મૂર્તિને થર્મોકોલના સ્ટેજ પર સ્થાપિત કરવામાં આવી છે, જેથી તાપમાન જાળવી શકાય. આ વર્ષે મૂર્તિને આકાર આપવાનું કાર્ય આણંદના મોગરી ગામના કારીગર ગોપાલભાઈ તડવીએ કર્યું હતું, જેમણે 48 કલાકની સખત મહેનત પછી આ દિવ્ય સ્વરૂપ તૈયાર કર્યું. મંડળના 17 જેટલા યુવાનો 15 દિવસ અગાઉથી જ તૈયારીમાં જોડાઈ જાય છે.
ઇકો-ફ્રેન્ડલી વિસર્જન: માછલીઓને પ્રસાદ
આ મંડળની સૌથી પ્રશંસનીય પરંપરા તેનું વિસર્જન છે, જે પર્યાવરણ પ્રત્યેની સભાનતા દર્શાવે છે. નવ દિવસની પૂજા બાદ, ઘીની મૂર્તિને સીધી નદીમાં વિસર્જન કરવાને બદલે, તેને 200 કિલો ઘઉંના લોટમાં મિશ્રિત કરવામાં આવે છે. આ લોટમાંથી લાડુ બનાવીને ગલતેશ્વર ખાતે નદીમાં વિસર્જિત કરવામાં આવે છે, જે જળચર જીવો (માછલી) માટે આહાર બની રહે છે.
600 વર્ષ જૂના મંદિરનો ભવ્ય ઇતિહાસ
આ ઉજવણી ભંડેરી પોળમાં સ્થિત શ્રી વારાહી માતા મંદિર પાસે થાય છે, જેનો ઇતિહાસ અંદાજે 600 વર્ષ જૂનો છે. સ્થાનિકોના મતે, આ મંદિર સુબાના રાજના સમયનું છે. મંદિરના પરિસરમાં આવેલું વડનું વૃક્ષ પણ 600 વર્ષ જૂનું હોવાનું માનવામાં આવે છે. માતાજી અહીં એક ગોખમાં બિરાજમાન છે, લોકવાયકા મુજબ મંદિરની નીચે એક વાવ (પગથિયા કૂવો) પણ આવેલી છે.
શ્રી વારાહી માતા મિત્ર મંડળના ધાર્મિક કાર્યો
આ વર્ષે સજાવટની થીમ ધાર્મિક વસ્તુઓ પર આધારિત છે, જેમાં વેલ અને થાપા જેવા ધાર્મિક ચિહ્નોની સાથે સાથિયા અને ત્રિશૂળ જેવા પ્રતીકોને પણ ડેકોરેશનમાં ઉમેરવામાં આવ્યા છે. શ્રી વારાહી માતા મિત્ર મંડળ આખું વર્ષ સક્રિય રહે છે અને નવરાત્રિ ઉપરાંત મહાશિવરાત્રી, રામ નવમી, જન્માષ્ટમી, રથયાત્રા, ગુરુ પૂર્ણિમા અને ગણેશ ઉત્સવ જેવા અનેક ધાર્મિક કાર્યોનું આયોજન કરીને સમુદાય અને સંસ્કૃતિના જતનનું કાર્ય કરે છે.
