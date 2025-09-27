ETV Bharat / state

151 કિલો ઘીમાંથી નિર્મિત શ્રી વારાહી માતાની મૂર્તિ, ભંડેરી પોળમાં થાય છે નવરાત્રીની અનોખી ઉજવણી

શ્રી વારાહી માતા મિત્ર મંડળ દ્વારા અમદાવાદની ભંડેરી પોળમાં નવરાત્રીની અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવે છે, જે છેલ્લા 32 વર્ષથી યથાવત છે.

ઘીમાંથી નિર્મિત શ્રી વારાહી માતાની મૂર્તિ
ઘીમાંથી નિર્મિત શ્રી વારાહી માતાની મૂર્તિ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2025 at 11:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : નવરાત્રીના પાવન પર્વમાં શહેરની પ્રાચીન ભંડેરી પોળ સ્થિત શ્રી વારાહી માતા મિત્ર મંડળ દ્વારા એક અજોડ પરંપરાનું પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. છેલ્લા 32 વર્ષોથી અહીં 151 કિલોગ્રામ શુદ્ધ ઘીમાંથી બનેલી મા શક્તિની ભવ્ય મૂર્તિનું સ્થાપન કરીને નવરાત્રિની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. શ્રાવણ મહિનામાં હનુમાનજી મંદિર પાસે બરફમાંથી મહાદેવની મૂર્તિ બનાવવાની પ્રથા પરથી આ મંડળને પ્રેરણા મળી, જેને સમય જતાં ઘીની મૂર્તિ બનાવવાની પરંપરામાં પરિવર્તિત કરવામાં આવી.

નવ દિવસનું તપ: ઘીની મૂર્તિનું જતન

માતાજીની આ ઘીની મૂર્તિને નવરાત્રીના પ્રથમ દિવસ (એકમ) થી પૂનમ સુધી અખંડ રાખવા માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. મૂર્તિનું તાપમાન જાળવવા માટે દરરોજ 600 કિલો બરફ રાખવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, મૂર્તિને થર્મોકોલના સ્ટેજ પર સ્થાપિત કરવામાં આવી છે, જેથી તાપમાન જાળવી શકાય. આ વર્ષે મૂર્તિને આકાર આપવાનું કાર્ય આણંદના મોગરી ગામના કારીગર ગોપાલભાઈ તડવીએ કર્યું હતું, જેમણે 48 કલાકની સખત મહેનત પછી આ દિવ્ય સ્વરૂપ તૈયાર કર્યું. મંડળના 17 જેટલા યુવાનો 15 દિવસ અગાઉથી જ તૈયારીમાં જોડાઈ જાય છે.

151 કિલો ઘીમાંથી નિર્મિત શ્રી વારાહી માતાની મૂર્તિ (ETV Bharat Gujarat)

ઇકો-ફ્રેન્ડલી વિસર્જન: માછલીઓને પ્રસાદ

આ મંડળની સૌથી પ્રશંસનીય પરંપરા તેનું વિસર્જન છે, જે પર્યાવરણ પ્રત્યેની સભાનતા દર્શાવે છે. નવ દિવસની પૂજા બાદ, ઘીની મૂર્તિને સીધી નદીમાં વિસર્જન કરવાને બદલે, તેને 200 કિલો ઘઉંના લોટમાં મિશ્રિત કરવામાં આવે છે. આ લોટમાંથી લાડુ બનાવીને ગલતેશ્વર ખાતે નદીમાં વિસર્જિત કરવામાં આવે છે, જે જળચર જીવો (માછલી) માટે આહાર બની રહે છે.

ઘીમાંથી નિર્મિત શ્રી વારાહી માતાની મૂર્તિ
ઘીમાંથી નિર્મિત શ્રી વારાહી માતાની મૂર્તિ (ETV Bharat Gujarat)

600 વર્ષ જૂના મંદિરનો ભવ્ય ઇતિહાસ

આ ઉજવણી ભંડેરી પોળમાં સ્થિત શ્રી વારાહી માતા મંદિર પાસે થાય છે, જેનો ઇતિહાસ અંદાજે 600 વર્ષ જૂનો છે. સ્થાનિકોના મતે, આ મંદિર સુબાના રાજના સમયનું છે. મંદિરના પરિસરમાં આવેલું વડનું વૃક્ષ પણ 600 વર્ષ જૂનું હોવાનું માનવામાં આવે છે. માતાજી અહીં એક ગોખમાં બિરાજમાન છે, લોકવાયકા મુજબ મંદિરની નીચે એક વાવ (પગથિયા કૂવો) પણ આવેલી છે.

શ્રી વારાહી માતા મિત્ર મંડળના ધાર્મિક કાર્યો

આ વર્ષે સજાવટની થીમ ધાર્મિક વસ્તુઓ પર આધારિત છે, જેમાં વેલ અને થાપા જેવા ધાર્મિક ચિહ્નોની સાથે સાથિયા અને ત્રિશૂળ જેવા પ્રતીકોને પણ ડેકોરેશનમાં ઉમેરવામાં આવ્યા છે. શ્રી વારાહી માતા મિત્ર મંડળ આખું વર્ષ સક્રિય રહે છે અને નવરાત્રિ ઉપરાંત મહાશિવરાત્રી, રામ નવમી, જન્માષ્ટમી, રથયાત્રા, ગુરુ પૂર્ણિમા અને ગણેશ ઉત્સવ જેવા અનેક ધાર્મિક કાર્યોનું આયોજન કરીને સમુદાય અને સંસ્કૃતિના જતનનું કાર્ય કરે છે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

VARAHI MATA IDOL MADE FROM GHEEBHANDERI POL AHMEDABADSHRI VARAHI MATA MITRA MANDALઘીમાંથી નિર્મિત શ્રી વારાહી માતાNAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.