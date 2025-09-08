આવ્યો અવસર થનગનાટનો, જુનાગઢમાં યુવા ખેલૈયાઓ સાથે વરિષ્ઠ ખેલૈયાઓ પણ 'થનગનવા' લાગ્યા
જુનાગઢમાં ન માત્ર બાળકો અને યુવાનો પરંતુ વયોવૃદ્ધ વડિલો પણ નવલા નોરતામાં રમઝટ બોલાવવા માટે થનગની રહ્યાં છે, અને તેના માટે તૈયારીઓ પણ શરૂ છે.
Published : September 8, 2025 at 10:31 AM IST|
Updated : September 8, 2025 at 12:34 PM IST
જુનાગઢ: આદ્યશક્તિની આરધનાનો અવસર એટલે નવરાત્રી, નવલા નોરતાના હવે માત્ર ગણતરી દિવસો જ બાકી રહ્યા છે, ત્યારે આ વર્ષે નવરાત્રીના ગરબાને લઈને ખેલૈયાઓમાં એક અનોખો થનગનાટ જોવા મળી રહ્યો છે. તમામ વય જૂથના ખેલૈયાઓ દ્વારા આ વખતે પોતાનો એક અલગ મોભો ઉભો થાય તે માટે ગરબાના અવનવા સ્ટેપ શીખી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે નવરાત્રીને યુવાનોના તહેવાર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, પરંતુ જૂનાગઢમાં બાળકોથી લઈને 50 વર્ષ વટાવી ચૂકેલા વડિલ વયના મહિલા અને પુરુષો પણ ગરબાના તાલે રમવા માટે આકરી મહેનત કરીને આધુનિક સમયના અવનવા તાલ શીખી રહ્યા છે.
ખેલૈયાઓએ ફરી શરૂ કરી તાલીમ
નવરાત્રીનો તહેવાર આમ તો કોઈ પણ ખેલૈયાના વયજૂથ માટે નિર્ધારિત હોતો નથી. માત્ર ગરબા રમવાનો ઉત્સાહ અને ગરબા કરવાનો જુસ્સો કોઈ પણ વ્યક્તિને એક ખેલૈયા તરીકે નવરાત્રિના દિવસોમાં પ્રસ્થાપિત કરતો હોય છે. ત્યારે 50 વર્ષ વટાવી ચૂકેલા વરિષ્ઠ વયના ખેલૈયાઓ પણ ઘણા વર્ષો પછી ફરી એક વખત નવરાત્રીના નવ દિવસો દરમિયાન યુવાન ખેલૈયાઓને આકરી ટક્કર આપી શકે તે માટે પણ અવનવા અને આધુનિક સમયના સ્ટેપ શીખી રહ્યા છે.
વર્ષો પૂર્વે ગરબા પંડાલમાં સાંસ્કૃતિક અને ધાર્મિક રીતે થતા ગરબામાં ભાગ લીધો હતો પરંતુ હવે આજે આધુનિક સ્તરે અને વિવિધ વેશભૂષાની સાથે અવનવા સ્ટેપ સાથે ગરબામાં સામેલ થવા માટે પણ થનગની રહ્યા છે.
નવરાત્રિના તાલે ગરબા રમવા ખેલૈયાઓની તૈયારી
બસ હવે ગણતરીના દિવસોમાં જ નવરાત્રીનો પાવન તહેવાર આવી રહ્યો છે, ગરબા અને નવરાત્રીમાં આ યુવાનો સાથે જોડાયેલો ભારતનો સૌથી લાંબો ઉત્સવ છે. જેમાં ખેલૈયાઓ દ્વારા નવરાત્રીના નવ દિવસો દરમિયાન અવનવા સ્ટેપ સાથે ગરબા કરીને સૌ કોઈને આકર્ષિત કરતા હોય છે.
ગરબામાં સારું પ્રદર્શન થઈ શકે, અવનવા સ્ટેપ સાથે અન્ય ખેલૈયાઓને ગરબામાં હકારાત્મક રીતે પાછળ રાખી શકાય તે માટે જૂનાગઢમાં બાળકોથી લઈને 50 વર્ષની વય વટાવી ચૂકેલા ખેલૈયાઓ પર ગરબાના તાલે રમઝટ બોલાવવા માટે આકરી મહેનત કરી રહ્યા છે, અને આધુનિક સમયમાં ગરબામાં જે સ્ટેપને મહત્વ આપવામાં આવે છે. તે સ્ટેપ અંગે આખરી માર્ગદર્શન મેળવીને તેને તાલબદ્ધ કરી રહ્યા છે.