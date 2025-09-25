ETV Bharat / state

હવે અમદાવાદમાં જ કરો સાક્ષાત પાવાગઢ મહાકાળી માતાના દર્શન, વધારે વાંચો...

મહાકાળી માતાનું મંદિર ભક્તોને સાક્ષાત પાવાગઢનો અનુભવ કરાવે છે. જ્યાં દૂરથી આવતા ભક્તો પણ મા જગદંબાના દર્શન અને આશીર્વાદ મેળવી ધન્યતા અનુભવે છે.

પાવાગઢના ડુંગરની પ્રતિકૃતિ
પાવાગઢના ડુંગરની પ્રતિકૃતિ (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ : બોપલ વિસ્તારમાં આવેલું આંબલી ગામ, નવરાત્રીના પાવન પર્વ દરમિયાન એક અનોખી શ્રદ્ધા અને ભક્તિનો સાક્ષી બને છે. અહીં, લોકો દ્વારા પાવાગઢના ડુંગરની પ્રતિકૃતિ બનાવવામાં આવે છે. જે નવરાત્રીના નવ દિવસ દરમિયાન શ્રદ્ધાળુઓ માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર બની રહે છે. ડુંગર પર સ્થાપિત મહાકાળી માતાનું મંદિર ભક્તોને સાક્ષાત પાવાગઢનો અનુભવ કરાવે છે. જ્યાં દૂરથી આવતા ભક્તો પણ મા જગદંબાના દર્શન અને આશીર્વાદ મેળવી ધન્યતા અનુભવે છે.

પાવાગઢના ડુંગરની પ્રતિકૃતિ

આંબલી ગામમાં રહેતા મહાકાલી યુવક મંડળ દ્વારા છેલ્લા 40 વર્ષથી પાવાગઢ ડુંગરની પ્રતિકૃતિ બનાવામાં આવે છે. વર્ષો પેહલા તેઓ માટીથી પાવાગઢનો ડુંગર સાડા ત્રણ ફૂટ જેટલો બનાવતા હતાં, પણ હવે તેઓ સાડા પાંચ ફૂટનો POPથી ભવ્ય ડુંગર બનાવે છે. POPનો ડુંગર બનાવી તેમાં કલર કરે છે. મહાકાલી મંડળના નાના બાળકો, યુવાનો, અને વડીલ લોકો આ ડુંગર સાથે મળીને બનાવે છે. આ પાવાગઢ ના ડુંગર બનાવાની શરૂઆત તેઓ નવરાત્રિના 15 દિવસ પહેલાથી ચાલુ કરે છે.

મહાકાળી માતાના દર્શન કરવા પહોંચી જાવ આંબલી (ETV Bharat Gujarat)

પાવાગઢ ડુંગર પર વિશેષતાની વાત કરીએ તો, સૌપ્રથમ માતાજીના મંદિરનો પ્રવેશ દ્વારા બનાવેલો છે. તેના પછી માતાજીનું મંદિર બનાવ્યું છે. ડુંગરની બાજુમાં ઘર બનાવેલા છે. આ ડુંગર પર વૃક્ષ થી ઘેરાયેલું જંગલ બનાવેલું છે. જંગલ અંદર સિંહ , જેવા પ્રાણીઓની પ્રતિકૃતિ મૂકવામાં આવી છે. તળેટીથી માતાજીના ડુંગર ચડવા માટે જે, રોડ છે, તે બનાવ્યા છે. આ રોડ પર ચાલતા વાહનો બનાવ્યા છે. ડુંગર ઉપર રમતા બાળકો પણ દેખાય છે. થોડા સમય પેહલા આ ડુંગર પર રોપ વે ચાલુ થયું છે. તો તો ડુંગર પર રોપ વે પણ જતા દેખાય છે. આ પાવાગઢ ડુંગરના દર્શન કરવા માટે નવરાત્રીમાં 2000 થી 3000 લોકો આવે છે.

પાવાગઢ ડુંગરની પ્રતિકૃતિ
પાવાગઢ ડુંગરની પ્રતિકૃતિ (ETV Bharat Gujarat)
પાવાગઢ ડુંગરની પ્રતિકૃતિ
પાવાગઢ ડુંગરની પ્રતિકૃતિ (ETV Bharat Gujarat)

