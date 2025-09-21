અમદાવાદમાં પ્રિ-નવરાત્રી ઈવેન્ટનો વધતો ક્રેઝ, Gen Z માટે પ્રિ-નવરાત્રી જાણે ગરબાનો બૂસ્ટર ડોઝ
પ્રિ નવરાત્રીની ઉજવણી નવરાત્રીની અનોખી રંગત ભરી દે છે, અહી તેઓ નવા સ્ટેપ્સ શીખી શકે છે, અને મિત્રો સાથે મન મૂકીને આનંદ માણી શકે છે.
અમદાવાદ: નવરાત્રીનો ઉત્સાહ હવે માત્ર નવ દિવસ પૂરતો સીમિત રહ્યો નથી. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી આયોજકો દ્વારા શહેરમાં પ્રિ-નવરાત્રી ઇવેન્ટ્સનો ક્રેઝ વધ્યો છે, જે યુવાનોને મુખ્ય તહેવાર પહેલાં જ ગરબાના તાલે ઝૂમવાની તક આપે છે.
આ પ્રિ નવરાત્રીની ઉજવણી શહેરના વાતાવરણમાં નવરાત્રીની અનોખી રંગત ભરી દે છે. જે ગરબા પ્રેમીઓ માટે એક ઉત્તમ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે, અહી તેઓ નવા સ્ટેપ્સ શીખી શકે અને મિત્રો સાથે મન મૂકીને આનંદ માણી શકે છે.
આ વર્ષે પણ આવી જ એક પ્રિ-નવરાત્રી ઇવેન્ટ તરીકે અમદાવાદમા રંગત 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેની શરૂઆત 108 દીવાની મહા આરતીથી થઈ, જેણે વાતાવરણમાં આધ્યાત્મિકતા અને પવિત્રતાનો ભાવ ભરી દીધો હતો. આ ગરબામાં થીમ રેડ અને વ્હાઈટ રાખવામાં આવી હતી, અને લોકો લાલ અને સફેદ કલરની ચણિયાચોળી અને કુર્તામાં મન મૂકીને ગરબે ઝૂમ્યા હતા.
આ ગરબામાં નૉનસ્ટોપ ગરબા રાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ડીજેના તાલે ગરબા અને મંડળી ગરબાનો અનોખો મિલાપ જોવા મળ્યો. લાઈવ ઢોલ અને શરણાઈના સૂર અને તાલે ગરબાએ ખેલૈયાઓનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. આ ઉપરાંત, કાર્યક્રમમાં સેલ્ફી સ્પોટ અને લાઈવ ફોટોગ્રાફીની સુવિધા પણ હતી, જેણે લોકોને આ યાદગાર પળોને કાયમ માટે કેદ કરવાની તક આપી.
અહી ગરબા રમવા આવેલા વિવેકભાઈ જણાવે છે કે , હું મારા ગ્રુપ સાથે અહી ગરબા રમવા આવ્યો છું. ગરબા તો મને બારે માસ કહો તો પણ હું રમી શકું. મિત્રો સાથે જ્યારે ગરબા રમવા ના હોય ત્યારે તેની મજાજ કંઈક અલગ હોય છે. હાલમાં Gen Z માટે જે પ્રિ નવરાત્રીનો જે કોન્સેપ્ટ ચાલે છે, તેમાં ખૂબ મજા આવે છે, અને અમારા માટે તે એક બુસ્ટર ડોઝની જેમ કામ કરે છે. બધાને હું કહીશ પેહલા પ્રિ નવરાત્રી માણો, પછી નવરાત્રી , પછી નવરાત્રી અને પછી ફરીથી આવતા વર્ષની પ્રિ નવરાત્રિની તૈયારીમાં લાગી જાઓ.