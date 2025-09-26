ETV Bharat / state

'મારા નખના પરવાળા જેવી...' નવરાત્રીમાં મેકઅપ અને ડ્રેસિંગની સાથે નેઈલ આર્ટનો વધતો ટ્રેન્ડ

નવરાત્રી દરમિયાન મેકઅપ અને ડ્રેસિંગની સાથે મહિલા ખેલૈયાઓ નખને લઈને પણ એકદમ કેર ફૂલ બને છે, તેથી જ આકર્ષક નેઈલ આર્ટની બોલબાલા વધી છે.

નવરાત્રીમાં મેકઅપ અને ડ્રેસિંગની સાથે નેઈલ આર્ટનો વધતો ટ્રેન્ડ
નવરાત્રીમાં મેકઅપ અને ડ્રેસિંગની સાથે નેઈલ આર્ટનો વધતો ટ્રેન્ડ (Etv Bharat Gujarat)
Published : September 26, 2025 at 10:43 AM IST

જુનાગઢ: નવરાત્રી તેના મધ્યાહને જતી જોવા મળી રહી છે, નવરાત્રીના આ દિવસો દરમિયાન ખેલૈયાઓ દ્વારા વિવિધ વસ્ત્ર પરિધાનની સાથે મેકઅપ અને પાછલા કેટલાક વર્ષોથી નવરાત્રીના નવ દિવસો દરમિયાન કપડા અને મેકઅપ ને અનુરૂપ નેઈલ આર્ટ કરાવવાને લઈને પણ ખેલૈયાઓ ખૂબ જ ઉત્સુક જોવા મળતા હોય છે. આ વખતની નવરાત્રીમાં પણ ખાસ કરીને મહિલા ખેલૈયાઓ દ્વારા પોતાના કપડા અને મેકઅપને અનુરૂપ નેઈલ આર્ટ કરાવીને ગરબામાં અન્ય ખેલૈયાઓથી અલગ દેખાવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. જેની પાછળ સામાન્ય રીતે પ્રતિ દિવસે 200થી લઈને હજાર રૂપિયા સુધીનો ખર્ચ પણ કરી રહ્યા છે.

આકર્ષક નેઈલ આર્ટ

નવરાત્રીના નવ દિવસો દરમિયાન ખેલૈયાઓ પોતાના અવનવા વસ્ત્ર પરિધાનની સાથે આધુનિક સમયમાં ટ્રેન્ડમાં રહેલા મેકઅપને પણ ગરબાનો એક ભાગ બનાવતા જોવા મળે છે, પરંતુ આધુનિક સમયમાં કપડાં અને મેકઅપ કોઈપણ ખેલૈયા માટે પોતાની પ્રતિભા અને ખાસ કરીને એક ગરબા રમતા ખેલૈયા તરીકેની ઓળખ ઊભી કરવા માટે હવે નેઈલ આર્ટનો પણ સહારો લઈ રહ્યા છે. કપડાં અને મેકઅપને અનુરૂપ મહિલા ખેલૈયાઓ દ્વારા નેઈલ આર્ટ પણ કરાવવામાં આવી રહી છે. જેની પાછળ મહિલા ખેલૈયાઓ 200 રૂપિયાથી લઈને હજાર રૂપિયા સુધીનો ખર્ચ પણ કરી રહી છે.

નવરાત્રીમાં મેકઅપ અને ડ્રેસિંગની સાથે નેઈલ આર્ટનો વધતો ટ્રેન્ડ (Etv Bharat Gujarat)

નવરાત્રીના નવ દિવસો અને અલગ-અલગ નેઈલ આર્ટ

નવરાત્રીના નવ દિવસો દરમિયાન ખેલૈયા દ્વારા જે નેઈલ આર્ટ કરાવવામાં આવે છે, તેમાં મોટે ભાગે પીળો, લીલો, ગ્રે, ઓરેન્જ, સફેદ, લાલ, રોયલ બ્લુ અને પર્પલ કલરની પસંદગી કરવામાં આવતી હોય છે. મોટેભાગે આ કલરો એકદમ પ્રભાવશાળી અને નખની સાથે હાથને એક નવું રંગ રૂપ આપવામાં મદદરુપ બનતા હોય છે. જેથી પણ આ પ્રકારના કલરની નેઈલ આર્ટ નવરાત્રીના દિવસોમાં ખૂબ પ્રચલિત પણ બનતી હોય છે.

નવરાત્રીમાં મેકઅપ અને ડ્રેસિંગની સાથે નેઈલ આર્ટનો વધતો ટ્રેન્ડ
નવરાત્રીમાં મેકઅપ અને ડ્રેસિંગની સાથે નેઈલ આર્ટનો વધતો ટ્રેન્ડ (Etv Bharat Gujarat)

આ સિવાયમા દુર્ગાના ચહેરાની સાથે સાથીયો અને દુર્ગાના ચરણની ડિઝાઇન પણ નખમાં બનાવતા હોય છે. આ સિવાય કેટલાક ખેલૈયાઓ દ્વારા નખ પર વિશેષ અને આધુનિક પદ્ધતિથી બનાવવામાં આવેલા વિવિધ ડિઝાઇનના સ્ટીકરો પણ લગાવવામાં આવતા હોય છે, જે કોઈ પણ મહિલા ખેલૈયાના નખને એક અનોખું રૂપ આપવામાં મદદરૂપ બનતા હોય છે. જેના માટે નેઈલ સ્ટૂડિયો ધરાવતા આર્ટિસ્ટો દ્વારા સ્ટેમ્પિંગ ટેપિંગ અને ગેડિયન્ટ ટેકનિકનો સહારો કરીને પણ કોઈ પણ મહિલા ખેલૈયાના નખને એક અનોખું રૂપ આપતા હોય છે.

નખની સુંદરતા વધારતું નેઈલ આર્ટ
નખની સુંદરતા વધારતું નેઈલ આર્ટ (Etv Bharat Gujarat)

સોશિયલ મીડિયા થકી પણ નેઈલ આર્ટમાં વધારો

આધુનિક સમયમાં ચારે તરફ સોશિયલ મીડિયાનો પ્રભાવ જોવા મળે છે, તેમાં પણ આવતા કેટલાક અવનવા ટ્રેન્ડ અને ટેકનિક્સને ખેલૈયાઓ વાસ્તવિક રૂપ આપવા માટે પણ ખૂબ ઉત્સાહિત બનતા હોય છે, જેને કારણે સોશિયલ મીડિયામાં આપવામાં આવેલી અવનવી આર્ટ અને ડિઝાઇનને પણ ખેલૈયાઓ પસંદ કરીને પોતાના નખ પર બનાવતા હોય છે. જે રીતે નવરાત્રીના દિવસો દરમિયાન મહિલા ખેલૈયાઓ દ્વારા વસ્ત્ર પરિધાન મેકઅપને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવતું હતું, તેવી જ રીતે હવે ધીમે ધીમે નવરાત્રીના દિવસો દરમિયાન નેઈલ આર્ટને પણ એકદમ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવી રહ્યું છે.

