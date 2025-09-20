ETV Bharat / state

નવરાત્રી પર્વે જુનાગઢ પોલીસનું વિશેષ આયોજન, નશામુક્ત ગુજરાત અને અસામાજિક તત્વો રહેશે ખાસ નજર

ગરબામાં મહિલા સુરક્ષા, સુરક્ષીત સુચારૂ આયોજન, કોઈ અનિચ્છનિય ઘટના ન બને તેમજ ટ્રાફિક પણ સંતુલિત રહે તે માટે જુનાગઢ પોલીસે એક વિશેષ આયોજન કર્યુ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2025 at 11:01 AM IST

જુનાગઢ: આગામી 22 તારીખથી નવરાત્રીનો તહેવાર શરૂ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે નવરાત્રીના તહેવારને લઈને જુનાગઢ પોલીસે ગરબા શરૂ થાય તે પૂર્વે જ ખાસ એક્શન પ્લાન બનાવ્યો છે. જે અંતર્ગત ગરબા આયોજકો સાથે બેઠક કરીને નશામુક્ત ગુજરાતની સાથે નવરાત્રીના આ દિવસો દરમિયાન ધાર્મિક વાતાવરણમાં લોકો નવરાત્રીનો તહેવાર ઉજવી શકે તે માટેની વિશેષ વ્યવસ્થા પોલીસ અને ગરબા મંડળ દ્વારા કરવામાં આવી છે.

જેમાં કેટલીક સેવાઓ ગરબા મંડળના સ્વયંસેવકો પાસેથી પણ લેવાની વિચારણા જુનાગઢ પોલીસ કરી રહી છે, સાથે સાથે કોઈ પણ અસામાજિક તત્વોને પકડી પાડવા અને આવા તત્વો ગરબા પંડાલ સુધી ન પહોંચે તે માટે વિશેષ ટીમ બનાવીને આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

નવરાત્રી પૂર્વે જુનાગઢ પોલીસનુ વિશેષ આયોજન

22 તારીખ અને સોમવારથી નવરાત્રીનો તહેવાર શરૂ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે આ વર્ષે ગુજરાત પોલીસ દ્વારા નશામુક્ત ગુજરાતની થીમ નીચે નવરાત્રીનો તહેવાર ઉજવવાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી .છે ખાસ નવરાત્રીના તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખીને ગરબાનું આયોજન કરનાર મંડળો સાથે જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકે એક બેઠક કરીને ગરબાનું સુચારૂ અને સામાજિક જાગૃતતા ફેલાઈ તે માટેનું આયોજન થાય તે બાબત પર ખાસ ભાર મૂક્યો હતો.

વધુમાં જુનાગઢ શહેરમાં જે મોટા ગરબા થાય છે, તેમાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થાને જાળવવા માટે પોલીસની સાથે ગરબાનું આયોજન કરનાર જ્ઞાતિ મંડળોના સ્વયંસેવકોને પણ પોલીસ સાથે મદદમાં રાખવાની એક નવી વ્યવસ્થા શરૂ થઈ છે, જેને લઈને ગરબાના દિવસો દરમિયાન ટ્રાફિક વ્યવસ્થાનું સુચારું રૂપે સંલાલન થઈ શકે.

વિવિધ ટીમો દ્વારા કરાશે સુરક્ષા વ્યવસ્થા

નવરાત્રીના નવ દિવસો દરમિયાન વિવિધ ટીમો દ્વારા ખાસ સુરક્ષા વ્યવસ્થાનું એક ચક્ર ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સી ટીમ સહિત દરેક ગરબાના સ્થળ પર મહિલા અને પોલીસ કર્મચારીની નિર્ધારિત કરેલા સમય સુધી હાજરી અનિવાર્ય બનાવવામાં આવી છે. નવરાત્રીના દિવસો દરમિયાન કોઈપણ મહિલા કે યુવતી એકલી હોય આવી તમામ મહિલા અને યુવતીને તેમના ઘર સુધી પહોંચાડવા માટે પોલીસના જવાનો અને તેના વાહનોનો ઉપયોગ કરવાનું આયોજન પણ જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.

વધુમાં ગરબામાં ચુસ્ત પોલીસ સુરક્ષા રહે તે માટે વર્દી સાથે જવાનો અને અલગ પોષાકમાં પણ મહિલા અને પુરુષ પોલીસ જવાનોને ગરબાના સ્થળ પર ડ્યુટી સોંપવામાં આવી છે. જેનાથી કોઈપણ અસામાજિક તત્વ ગરબામાં ન ઘુસી જાય અને અસામાજિક પ્રવૃત્તિ કરતો કોઈ પણ વ્યક્તિ તેની આસપાસમાં પોલીસની હાજરી છે, તેનો અહેસાસ કર્યા વગર ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ આચરે તો ખાસ સિવિલ કપડામાં ઉપસ્થિત પોલીસના જવાનો તેને દબોચીને કાયદાનો પાઠ ભણાવે.

