દેશી ગરબા સામે થાનના ગરબાની માંગ, જાણો કેમ ઘટી રહી છે સ્થાનિક કુંભારોની રોજીરોટી
ભાવનગરમાં દેશી ગરબાઓની માંગ ઘટતા કુંભારભાઈઓને રોજીરોટીમાં પણ ઘટાડો આવ્યો છે, ત્યારે કુંભાર ભાઈઓનું શું કહેવું છે જાણીશું વિસ્તારથી...
Published : September 20, 2025 at 8:10 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં વર્ષોથી કુંભારવાડામાં રહેતા કુંભાર ભાઈઓ દેશી ગરબા બનાવી રહ્યા છે. પરંતુ લોકોમાં શણગાર વાળી ચીજ વસ્તુઓ વધુ આકર્ષિત કરતી હોવાથી ચિનાઈ માટીની બનેલા ગરબાઓની માંગ વધી છે. જેથી દેશી ગરબાઓની માંગ ઘટતા કુંભારભાઈઓને રોજીરોટીમાં પણ ઘટાડો આવ્યો છે, ત્યારે કુંભાર ભાઈઓનું માનવું છે કે લોકોમાં જાગૃતિ આવે તો દેશી ગરબાઓની માંગ આપોઆપ વધી શકે છે.
દેશી ગરબા કરતાં થાનના ગરબા વધુ આકર્ષક
22 સપ્ટેમ્બર થી નવલા નોરતાનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે ગુજરાતીઓ નવલા નોરતામાં રાસ ગરબા માત્ર લેવાનું મહત્વ નથી ધરાવતા. પરંતુ ધાર્મિક રીતે માતાજીનો ગરબો મંદિરમાં પધરાવવાની વર્ષો જૂની પરંપરા ચાલી આવે છે. ત્યારે ભાવનગર શહેરમાં વર્ષોથી કુંભારવાડામાં રહેતા કુંભાર ભાઈઓ દ્વારા ગરબાઓ બનાવવામાં આવી રહી છે. પરંતુ દેશી ગરબાની માંગ સામે થાનની ગરબીની માંગ વધુ જોવા મળે છે. આખરે દેશી ગરબા કરતાં થાનની ગરબા કેમ આકર્ષિત બનતી જાય છે.
થાનના આકર્ષક ગરબા
ભાવનગર શહેરના કુંભારવાડામાં વર્ષોથી રહેતા કુંભાર ભાઈઓ હાલમાં નવરાત્રી આવી રહી છે. ત્યારે થાનની ચિનાઈ માટીમાંથી બનેલા ગરબાઓ લાવીને વહેંચી રહ્યા છે. ત્યારે સચીનભાઈ વોરાએ જણાવ્યું હતું કે, માટી તો અમે ખારમાંથી લાવીને મહિના સુધી અમારી મહેનત હોય છે. મોટી સંખ્યામાં સાદા ગરબાની માંગ ઓછી થતી જાય છે લોકોને શણગારવાળા વધારે ગમે છે. તેમાં ટિક્કી, મોતી અને કલર કરેલી ગરબાઓ હોય છે. જો કે આ ગરબાઓ અમે થાન થી ચિનાઈ માટીની લાવીએ છીએ. અત્યારે તેની કિંમત 50 થી 70 અને 100 માં વેચીએ છીએ. જો તેનો કાચો માલ લાવીએ તો અમને 20 થી 25 રૂપિયા પડે છે.
દેશી ગરબાઓની માંગ ઘટી
પહેલા નોરતે દરેક હિન્દુ ઘરોમાં મંદિર પાસે માતાજી સમક્ષ ગરબો ધરાવવામાં આવે છે, ત્યારે આ માટીનો ગરબો બનાવતા કુંભાર ભાઈઓ તેમાંથી પોતાની રોજી રોટી મેળવતા હોય છે. ત્યારે જગદીશભાઈ પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે, અમે હાલમાં 8થી 9 જેટલા જ લોકો રહ્યા છે કે જેઓ દેશી ગરબા બનાવીએ છીએ. પહેલા 5000 જેટલી ગરબાઓ બનતા હતા. પરંતુ હવે થાનથી બહારથી ગરબાઓ આવવા લાગ્યા છે, એટલે દેશી ગરબાઓનું મહત્વ ઘટી ગયું છે. હાલમાં અમે મળીને કુલ 2000 જેટલા દેશી ગરબાઓ બનાવીને વેચીએ છીએ.
દેશી અને ચિનાઈ માટીની ગરબાના ભાવમાં તફાવત
ભાવનગરના કુંભારવાડામાં રહેતા કુંભાર ભાઈઓ ખારની માટી લાવીને મહેનત કરી દેશી ગરબાઓ બનાવે છે. ત્યારે દેશી ગરબાના ભાવ માત્ર 50 રૂપિયા મળી રહ્યા છે. જો કે થાનથી આવતી ચિનાઈ માટીના ગરબી 50,70,100 કે 150 રૂપિયા જેવી કિંમતમાં પણ વેચાઈ જાય છે. તેની પાછળનું કારણ ચિનાઈ માટીની ગરબીને કલર થઈ શકે છે ,અને તેમાં શણગાર, ટીકા, મોતીનો થતો હોવાથી વધુ આકર્ષિત લાગે છે, અને લોકો તેને વધુ પસંદ કરી રહ્યા છે. જેથી દેશી ગરબાની માંગ ઘટતી જાય છે.