ETV Bharat / state

નવરાત્રી 2025: મહેસાણાના ઉંઝામાં મા ઉમિયાના મંદિરે માનવ મહેરામણ, ભક્તિનો અનોખો માહોલ છવાયો

ઉંઝાના ઉમિયાધામમાં શ્રદ્ધાળુઓનો મહેરામણ ઉમટ્યો હતો. દૂર-દૂરથી હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો મા ઉમિયાના દર્શને પહોંચ્યા હતા.

ઉંઝામાં મા ઉમિયાના મંદિરે માનવ મહેરામણ
ઉંઝામાં મા ઉમિયાના મંદિરે માનવ મહેરામણ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2025 at 4:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા : આજે, માતાજીના પવિત્ર પર્વ નવરાત્રીનો શાનદાર પ્રારંભ થયો છે. ઠેર ઠેર મંદિરોમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે, પરંતુ પાટીદાર સમાજની કુળદેવી મા ઉમિયાના ધામ ઊંઝામાં ભક્તિનો અનોખો માહોલ છવાયો છે. વહેલી સવારથી જ ઉંઝાના ઉમિયાધામમાં ભક્તોનો અવિરત પ્રવાહ શરૂ થયો હતો, અને આખો દિવસ મંદિર પરિસર ભક્તોના જયઘોષથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.

ઉંઝાના ઉમિયાધામમાં શ્રદ્ધાળુઓનો મહેરામણ

આ વર્ષે નવરાત્રીની શરૂઆત થતાં જ, ઉંઝાના ઉમિયાધામમાં શ્રદ્ધાળુઓનો મહેરામણ ઉમટ્યો હતો. દૂર-દૂરથી હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો મા ઉમિયાના દર્શને પહોંચ્યા હતા. ભક્તોએ માના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી અને આ પવિત્ર પર્વની શરૂઆત માના આશીર્વાદ સાથે કરી હતી. આ નવ દિવસ દરમિયાન, મા ઉમિયાના ધામમાં ભક્તિ અને આસ્થાનો અનોખો સંગમ જોવા મળશે. નવરાત્રી એ ભક્તિ અને શક્તિનો મહાપર્વ છે. આ 9 દિવસ દરમિયાન, ભક્તો માતાજીની આરાધના કરીને આધ્યાત્મિક શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

ઉંઝામાં મા ઉમિયાના મંદિરે માનવ મહેરામણ (ETV Bharat Gujarat)

ઉંઝામાં બિરાજમાન મા ઉમિયાની વિશેષ કૃપા મેળવવા માટે પાટીદારો અને અન્ય સમાજના લોકો પણ મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા. ઘણા શ્રદ્ધાળુઓ માના દર્શન કરીને મન શાંતિ અને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા માટે આવ્યા હતા. મંદિરના પૂજારીઓએ જણાવ્યું કે, આ વર્ષે પણ ભક્તોનો ઉત્સાહ ગયા વર્ષની જેમ જ જબરદસ્ત છે, અને આગામી દિવસોમાં આ સંખ્યામાં વધારો થશે. મંદિર પરિસરમાં ભક્તોની ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ કડક કરવામાં આવી છે.

ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત

પોલીસ અને સ્વયંસેવકોએ ભક્તોની સુવિધા અને સુરક્ષા માટે વ્યવસ્થા જાળવી રાખી છે. ભક્તોને શાંતિપૂર્ણ રીતે દર્શન થઈ શકે તે માટે ખાસ દર્શનાર્થી કોરીડોર પણ બનાવવામાં આવ્યો છે. આ નવરાત્રીમાં, ઉમિયાધામમાં રાત્રિ દરમિયાન ભવ્ય આરતી અને ગરબાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સાંજે થતી આરતીમાં પણ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો જોડાય છે અને માની ભક્તિમાં લીન થઈ જાય છે. મંદિરના પટાંગણમાં ગરબાનું આયોજન પણ થાય છે, જેમાં સ્થાનિક કલાકારો અને ભક્તો ઉત્સાહભેર ભાગ લે છે.

ઉંઝામાં મા ઉમિયા
ઉંઝામાં મા ઉમિયા (ETV Bharat Gujarat)

પાટીદારો માટે મા ઉમિયા માત્ર એક દેવી નથી, પરંતુ તેમની ઓળખ, આસ્થા અને સંસ્કૃતિનું પ્રતીક છે. આ કારણે, નવરાત્રી દરમિયાન ઉમિયાધામમાં આવનારા ભક્તોની સંખ્યા લાખોમાં પહોંચી જાય છે. આ નવ દિવસ દરમિયાન, આખું ઉંઝા નગર ભક્તિમય વાતાવરણમાં ડૂબી જાય છે.

આ પણ વાંચો...

  1. માત્ર નવરાત્રીના નવ દિવસ ખુલતો હીરાગર માતાજીનો મઢ, માઈભક્તો માટે અનન્ય આસ્થાનું કેન્દ્ર
  2. નવરાત્રી 2025: ગરબા આયોજકો માટે ગુજરાત પોલીસની નવી માર્ગદર્શિકા

For All Latest Updates

TAGGED:

NAVRATRI 2025MAA UMIYA TEMPLEMEHSANA NAVRATRI 2025UNJHANAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.