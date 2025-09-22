ETV Bharat / state

નવરાત્રી 2025: ગરબા આયોજકો માટે ગુજરાત પોલીસની નવી માર્ગદર્શિકા

નવરાત્રી મહોત્સવ શાંતિપૂર્ણ અને સુરક્ષિત માહોલમાં સંપન્ન થાય તે માટે ગરબા આયોજકો માટે ગુજરાત પોલીસે માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે.

નવરાત્રી 2025
નવરાત્રી 2025 (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2025 at 1:24 PM IST

અમદાવાદ : નવરાત્રી 2025 ના ભવ્ય આયોજન પૂર્વે ગુજરાત પોલીસે ગરબા આયોજકો માટે કડક સુરક્ષા માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે. આ નિયમોનો ઉદ્દેશ નવરાત્રી મહોત્સવ શાંતિપૂર્ણ અને સુરક્ષિત માહોલમાં સંપન્ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. જો કોઈ આયોજક આ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરશે તો તેની સામે ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ, 1951 હેઠળ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

સમય મર્યાદા અને અવાજનું નિયમન : આ વર્ષે 22 સપ્ટેમ્બર, 2025 થી 2 ઓક્ટોબર, 2025 સુધી ગરબાના કાર્યક્રમો રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી જ ચલાવવાની પરવાનગી આપવામાં આવી છે. આ સમય પછી માઈક અને સાઉન્ડ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરી શકાશે નહીં. આ સિવાયના દિવસોમાં, કાર્યક્રમો રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી જ ચાલુ રાખી શકાશે. આયોજકોએ આ સમયમર્યાદાનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું પડશે.

ગરબા આયોજકો માટે માર્ગદર્શિકા
ગરબા આયોજકો માટે માર્ગદર્શિકા (Gujarat Police)

સુરક્ષા અને પ્રવેશ વ્યવસ્થા : આયોજકોએ ગરબાના સ્થળે પ્રવેશ અને બહાર નીકળવા માટે અલગ ગેટ રાખવા પડશે. મહિલાઓ અને પુરુષો માટે પણ અલગ પ્રવેશદ્વાર રાખવા અને તેને સ્પષ્ટ રીતે માર્ક કરવા જરૂરી છે. પ્રવેશદ્વાર પર ડોર ફ્રેમ મેટલ ડિટેક્ટર, હેન્ડ મેટલ ડિટેક્ટર અને શંકાસ્પદ વ્યક્તિની શારીરિક તપાસ માટે સિક્યુરિટી સ્ટાફ રાખવો ફરજિયાત છે. આ ઉપરાંત, મહિલાઓની સુરક્ષા માટે મહિલા સુરક્ષા કર્મચારીઓ પણ તૈનાત કરવા પડશે.

CCTV અને વોચ ટાવર : આયોજકોએ દરેક ગેટ પર CCTV કેમેરા લગાવવાના રહેશે. ગરબાના સ્થળ અને પાર્કિગ વિસ્તારમાં પણ ક્લોઝ સર્કિટ કેમેરા (HD CCTV) લગાવવા પડશે. પોલીસ બંદોબસ્ત પોઈન્ટ પરથી નિરીક્ષણ કરી શકાય તે માટે ટીવી ગોઠવવાની પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, ગરબાના સ્થળે ચારેય દિશામાં ચાર વોચ ટાવર ઊભા કરવા પડશે, જ્યાંથી દરરોજ વિડીયો શૂટિંગ કરવાનું રહેશે.

ગરબા આયોજકો માટે માર્ગદર્શિકા
ગરબા આયોજકો માટે માર્ગદર્શિકા (Gujarat Police)

પાર્કિંગ અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા : મોટા પાયે આયોજન થતું હોય અને મોટી સંખ્યામાં લોકો આવવાની શક્યતા હોય તો વિશાળ વાહન પાર્કિંગની વ્યવસ્થા કરવી ફરજિયાત છે. વાહન પાર્કિંગ અને ગરબા સ્થળ વચ્ચે સલામત અંતર જાળવીને યોગ્ય બેરિકેડિંગ રાખવું પડશે. પાર્કિંગમાં પ્રવેશતા દરેક વાહનના નંબર, પ્રકાર અને ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ જેવી વિગતો રજિસ્ટરમાં નોંધવાની રહેશે.

આરોગ્ય અને અન્ય નિયમો : આયોજકોએ પ્રાથમિક સારવાર અને મેડિકલ સુવિધાઓ તાત્કાલિક ઉપલબ્ધ બને તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવવી પડશે. ગરબા સ્થળે એમ્બ્યુલન્સ અને સ્ટેન્ડ-બાય જનરેટરની વ્યવસ્થા રાખવાની રહેશે. ધૂમ્રપાન કરનાર વ્યક્તિને પ્રવેશવા દેવાશે નહીં, અને આ અંગેના સૂચના બોર્ડ પણ લગાવવા પડશે. કોઈપણ વ્યક્તિ નશાની હાલતમાં જણાય તો તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરવી. આયોજકોએ ગંદકી અને રોગચાળો ન ફેલાય તે માટે પણ આગમચેતીના પગલા ભરવા પડશે.

