સજના હૈ મુજે.... નવરાત્રી દરમિયાન મેકઅપ અને ડ્રેસિંગ પાછળ 2થી 5 હજાર ખર્ચી નાખે છે યુવતીઓ
નવરાત્રી દરમિયાન ગરબે ઘુમતી ઘણી યુવતીઓ કે મહિલાઓ આકર્ષક અને વધુ સુંદર દેખાવા માટે મેકઅપ અને ડ્રેસિંગ માટે ઘણા બધા પૈસાનો ખર્ચ કરતી હોય છે.
Published : September 24, 2025 at 10:16 AM IST|
Updated : September 24, 2025 at 10:47 AM IST
જુનાગઢ: નવરાત્રીના આ દિવસો ખાસ કરીને મહિલા ખેલૈયાઓ માટે એકદમ વિશેષ બનતા હોય છે. વર્ષમાં એક વખત આવનારો અને વિશ્વનો સૌથી લાંબો ચાલનારો તહેવાર નવરાત્રી કંઈક ખાસ બને તે માટે મહિલા ખેલૈયાઓ નવરાત્રીના આ દિવસો દરમિયાન 2થી લઈને 5 હજાર રૂપિયા સુધીનો ખર્ચ મેકઅપ અને તૈયાર થવાની અન્ય સામગ્રી પાછળ કરતી હોય છે.
વર્ષમાં એક વખત અને તે પણ નવ દિવસ સુધી આ રીતે અલગ અલગ પ્રકારે તૈયાર થઈને યુવતીઓ અને મહિલા ખેલૈયાઓ ગરબે ઘૂમીને તેમની સાથે ગરબા કરતી અન્ય મહિલા ખેલૈયાઓથી કઈ રીતે અલગ અને આકર્ષક દેખાય તે માટે સતત પ્રયત્નશીલ હોય છે, જેમાં તેઓ મેકઅપ અને વિવિધ પ્રકારના ડ્રેસનો સહારો લેતી હોય છે.
'સુંદર' નવરાત્રી
નવરાત્રીનો નવ દિવસનો તહેવાર મહિલા ખેલૈયો માટે ખાસ બનતો હોય છે. દર વર્ષે અવનવા સ્ટેપ ડ્રેસ અને મેકઅપમાં ફેરફારો સાથે મહિલા ખેલૈયાઓ ગરબે રમતી જોવા મળતી હોય છે. ત્યારે દર વર્ષની માફક આ વખતે પણ મહિલા ખેલૈયાઓ પોતાની જાતને અન્ય ખેલૈયાઓથી અલગ અને આગવી દર્શાવવા માટે મેકઅપ અને વિવિધ વસ્ત્ર પરિધાનનો સહારો લેતી હોય છે.
આ વસ્ત્રો અને મેકઅપ પ્રત્યેક ગરબે ઘૂમતી યુવતી કે મહિલાને અન્ય વ્યક્તિથી અલગ અને આકર્ષક દેખાવા માટે પણ મદદરૂપ બનતો હોય છે. જેની પાછળ નવરાત્રીના આ નવ દિવસો દરમિયાન 5 થી 10 હજાર રૂપિયાનો સામાન્ય ખર્ચ કરતા હોય છે, જેમાં મેકઅપ થી લઈને હેર સ્ટાઇલનો સમાવેશ થતો હોય છે.
દર વર્ષે મેકઅપ અને ડ્રેસિંગમાં નાના-મોટા ફેરફાર
છેલ્લાં દર વર્ષથી મેકઅપ ક્ષેત્રે જોડાયેલા હેમાલીબેન જણાવે છે કે, દર વર્ષે નવરાત્રીના આ દિવસો દરમિયાન મેકઅપ અને હેર સ્ટાઈલમાં થોડા ઘણા પરંતુ લોકોનું ધ્યાન ખેંચે તે પ્રકારના ફેરફારો આવતા હોય છે.
વધુમાં કોઈ મહિલા કે યુવતી કે જેમણે તેમની પસંદગી અનુસાર મેકઅપ કે હેર સ્ટાઈલ પોતે તૈયાર કરી હોય આવી હેર સ્ટાઇલ અને મેકઅપ પણ કરાવવા માટે યુવતી અને મહિલાઓ નવરાત્રીના આ દિવસો દરમિયાન ખાસ આવતી હોય છે. જેની પાછળ તેઓ પોતાની ઈચ્છા અનુસાર ખર્ચ કરીને ગરબા પંડાલમાં પોતે અન્ય ખેલૈયાઓ થી કઈ રીતે અલગ દેખાય તે માટે પ્રયાસ પણ કરતી હોય છે.
સામાન્ય રીતે ગરબે રમવા માટે મહેનત કરવી પડે છે, જેથી પરસેવા થી મેકઅપ અને હેર સ્ટાઈલ ખરાબ ન થાય તે માટે પણ ખાસ કાળજી રાખવામાં આવતી હોય છે. ગરબાની શરૂઆત થાય તેના બે થી ત્રણ કલાક પૂર્વેજ તમામ મહિલા ખેલૈયાઓ કે જે વેલ ડ્રેસ મેકઅપ અને હેર સ્ટાઇલ સાથે ગરબા કરવા ઉત્સુક છે તેને તૈયાર કરવામાં આવે છે.