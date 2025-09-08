'સેપ્ટ ગરબા' ને બાય બાય, આ નવરાત્રિએ ફરી ગુંજશે બે તાળીના સૂર!
ગુજરાતીઓના પ્રિય તહેવાર નવરાત્રી આડે હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે. ત્યારે જાણો આ વર્ષનો ગરબા ટ્રેન્ડ અને ગરબા ક્લાસમાં ચાલતી તૈયારી...
Published : September 8, 2025 at 10:35 AM IST|
Updated : September 8, 2025 at 10:57 AM IST
અમદાવાદ : નવરાત્રીનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે, ત્યારે અમદાવાદના ગરબા ક્લાસીસમાં ધૂમ મચી છે. આ વર્ષે લોકોમાં ટ્રેડિશનલ અને જૂના ગરબા શીખવાની ઉત્સુકતા જોવા મળી રહી છે. અત્યાર સુધી જે સેલ્ફી સ્ટેપ અને એક જ પ્રકારના ગરબાનો ક્રેઝ હતો, તેમાંથી બહાર નીકળીને લોકો ફરી એકવાર બે તાળી અને ત્રણ તાળી જેવા કોર ગરબા તરફ વળ્યા છે.
બે તાળી અને ત્રણ તાળી ગરબાનો ક્રેઝ : આ અંગે વાત કરતાં ગરબા ક્લાસના સંચાલક જય મોદીએ જણાવ્યું કે, "આ વખતે ગરબાનો ક્રેઝ ઘણો છે, પણ લોકો એકનું એક સ્ટેપ જોઈને કંટાળી ગયા છે. એટલે તેઓ હવે ટ્રેડિશનલ ગરબા શીખવા આવે છે. અમારી બે મહિનાથી ગરબાની બેચ ચાલી રહી છે અને મોટાભાગના લોકો જૂના અને ઓથેન્ટિક ગરબા શીખવાના ઇરાદા સાથે જ આવ્યા છે."
જય મોદીના પત્ની સંજના મોદી પણ આ વાત સાથે સહમત છે. તેઓ કહે છે કે, "અમારી પાસે આવનારા ઘણા યુવાનોને બે તાળી અને ત્રણ તાળી ગરબા વિશે ખાસ જાણકારી નથી. તેઓએ માત્ર શેરી ગરબા જ જોયા છે, જે એક જ સ્ટેપમાં થતા હોય છે. પરંતુ આ વખતે તેઓ બે તાળીના ગરબા શીખવા માટે ખૂબ ઉત્સુક છે."
ગરબા ક્લાસ, ફી અને ટ્રેન્ડ : પરંપરાગત રીતે, નવરાત્રીના ગરબા ક્લાસ નવરાત્રીના બે મહિના પહેલા શરૂ થઈ જાય છે. લોકો સામાન્ય રીતે જૂન-જુલાઈ મહિનાથી જ ગરબા શીખવાનું શરૂ કરી દે છે. આ વર્ષે પણ આ ટ્રેન્ડ યથાવત રહ્યો છે.
ગરબા ક્લાસીસની ફી વિશે વાત કરીએ તો, તે ક્લાસના કદ અને સુવિધા પર આધાર રાખે છે. મોટાભાગના ગ્રાઉન્ડ ક્લાસીસમાં ફી ઓછી હોય છે, જ્યાં 1500 થી 2000 જેટલી ફીમાં 200-250 લોકો સાથે ગરબા શીખે છે. જ્યારે જય અને સંજના જેવા નાના ક્લાસીસ, જ્યાં ઓછા લોકો પર ધ્યાન આપવામાં આવે છે, ત્યાં ફીઝ 3000 રૂપિયા સુધીની હોય છે. તેમ છતાં, લોકો ઓછા ક્રાઉડ અને પર્સનલ ધ્યાન માટે આવા ક્લાસીસ પસંદ કરી રહ્યા છે.
પરંપરા અને આધુનિકતાનું સંગમ : આ વર્ષે નવરાત્રી માત્ર નવા ગીતો અને ટ્રેન્ડી સ્ટેપ્સ પૂરતી સીમિત નહીં રહે, પરંતુ તેમાં જૂના ગરબાની મીઠાશ અને પરંપરાનો સ્પર્શ પણ ઉમેરાશે. આ નવરાત્રીમાં યુવાનો અને સિનિયર્સ બંને એક સાથે જૂના ગરબાની મજા માણતા જોવા મળશે. આ નવરાત્રી ખરા અર્થમાં પરંપરા અને આધુનિકતાનું સંગમ બનશે.
