ETV Bharat / state

જુનાગઢના ઉપરકોટ પર ખેલૈયાઓનો થનગનાટ, નવરાત્રી પૂર્વે યુવા ખેલૈયાઓ મન મુકીને ગરબે રમ્યા

નવરાત્રીને આવકારવા માટે યુવા ખેલૈયાઓએ જુનાગઢના ઉપરકોટ જેવા ઐતિહાસિક સ્થળ પર ગરબા કરીને નવરાત્રી પૂર્વે નવરાત્રીનો માહોલ ઉભો કર્યો હતો.

જુનાગઢના ઉપરકોટ પર યુવા ખેલૈયાઓ ગરબે ઘૂમ્યા
જુનાગઢના ઉપરકોટ પર યુવા ખેલૈયાઓ ગરબે ઘૂમ્યા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2025 at 9:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: આજથી શરૂ થઈ રહેલા નવલા નોરતાને લઈને ખેલૈયાઓમાં જબરદસ્ત ઉત્સાહ છે, દસ દિવસ સુધી મન મૂકીને ગરબે ઘૂમવા માટે ખેલૈયાઓમાં આતુરતા છે.

ત્યારે જુનાગઢના ઐતિહાસિક એવા ઉપરકોટમાં પણ ખેલૈયાઓએ નવરાત્રી પૂર્વે ગરબાની મોજ માણી હતી. યુવા ખેલૈયાઓએ ઉપરકોટ જેવા ઐતિહાસિક સ્થળ પર ગરબા કરીને નવરાત્રી પૂર્વે નવરાત્રીનો માહોલ ઉભો કર્યો હતો.

ઉપરકોટ પર ખેલૈયાઓએ કર્યા ગરબા (Etv Bharat Gujarat)

નવ દિવસ નવરાત્રી અને ઐતિહાસિક સ્થળનું મિલન

નવ દિવસ સુધી ખેલૈયાઓ ગરબે ઘૂમતા જોવા મળશે. નવરાત્રીના આ નવ દિવસ સુધી ખેલૈયાઓ અવનવા સ્ટેપ વેશ પરિધાન અને ગરબાની અવનવી સ્ટાઈલ સાથે ગરબે ઘૂમતા જોવા મળશે. જેના માટેની તૈયારી છેલ્લાં એક મહિનાથી ખેલૈયાઓ કરી રહ્યા હતા. જેમાં કેટલાક નવા સ્ટેપ અને ગરબાને કઈ રીતે શીખી શકાય અને નવરાત્રીના આ દિવસો દરમિયાન ગરબા કરી શકાય તે માટેની તાલીમ છેલ્લી મિનિટો સુધી મેળવી હતી.

જુનાગઢના ઉપરકોટ પર યુવા ખેલૈયાઓએ કર્યા ગરબા
જુનાગઢના ઉપરકોટ પર યુવા ખેલૈયાઓએ કર્યા ગરબા (Etv Bharat Gujarat)

ત્યારે જુનાગઢના કેટલાક ખેલૈયાઓએ પણ આ વખતે નવરાત્રીને ખાસ વિશેષ અને નવરાત્રી પૂર્વે નવરાત્રીનો માહોલ ઉભો કર્યો હતો અને તે પણ ઐતિહાસિક સ્થળે. જુનાગઢના ખેલૈયાઓએ ઉપરકોટના ઐતિહાસિક સ્થળ પર ગરબા કરીને નવરાત્રી પૂર્વે ઉપરકોટને પણ જીવંત કરી દીધો હતો.

ગરબાની સાથે હવે ગરબાની યાદો પણ મહત્વની

જેમ જેમ સમય બદલાતો રહ્યો છે, તેમ તેમ ગરબાના પ્રકારો ખેલૈયાઓએ ધારણ કરેલા વસ્ત્ર પરિધાન અને અવનવા સ્ટેપ દર વર્ષે થોડા ઘણા ફેરફાર સાથે નવા રૂપમાં આવી રહ્યા છે. બિલકુલ આ જ રીતે ખેલૈયાઓ પણ હવે ગરબાને ન માત્ર એક પરંપરા અને ધાર્મિક ઉત્સવની સાથે દર વર્ષની નવરાત્રીને કંઈક અલગ રીતે ઉજવી શકાય, નવરાત્રી પર કંઈક અલગ કરી શકાય તેવો અનુભવ અને તેની યાદો દર વર્ષે અલગ અલગ પ્રકારે સાચવી શકાય તે માટે પણ વિચારતા થયા છે.

જુનાગઢમાં આવેલા ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવતા ઉપરકોટના કિલ્લામાં પણ ખેલૈયાઓના એક જુથે નવરાત્રી પૂર્વે નવરાત્રીનો માહોલ ઉભો કર્યો હતો. તમામ ખેલૈયાઓ એવું માની રહ્યા છે કે, નવરાત્રી અને ગરબા હવે એકદમ સામાન્ય રીતે દરેક સ્થાન પર થઈ રહ્યા છે. ઠેર ઠેર ગરબાનું આયોજન પણ થાય છે. જેમાં ખેલૈયાઓ મન મૂકીને ગરબે ઘૂમતા હોય છે.

ઉપરકોટ પર ખેલૈયાઓએ કર્યા ગરબા (Etv Bharat Gujarat)

પરંતુ ગુજરાતની આ પરંપરા અને સૌથી લાંબા ઉત્સવને એક યાદગીરીના રૂપમાં પણ સાચવી શકાય છે, તે માટે ઐતિહાસિક અને એવા સ્થળો કે જેનું ભારતના ઇતિહાસ સાથે મહત્વ છે. આવા સ્થળો પર ગરબા કરીને ન માત્ર ગરબા કે નવરાત્રીની પરંપરા પરંતુ આવા ઐતિહાસિક સ્થળ સાથે ગરબાને જોડીને વર્ષોના વર્ષો સુધી ગરબાને જીવંત રાખવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

  1. જુનાગઢમાં નવરાત્રી પૂર્વે ગરબાની બોલી રમઝટ, મહિલાએ માથે ગ્લાસ અને તેના પર હેલ મૂકીને લીધા જગદંબાના ગરબા
  2. જૂનાગઢમાં નવરાત્રિના દિવસોમાં મા નવદુર્ગાના વસ્ત્રો અને આભૂષણોની ધૂમ

For All Latest Updates

TAGGED:

UPARKOT FORT OF JUNAGADHJUNAGADH NEWSJUNAGADH NAVRATRIGARBA AT UPARKOT FORTNAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.