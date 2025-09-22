જુનાગઢના ઉપરકોટ પર ખેલૈયાઓનો થનગનાટ, નવરાત્રી પૂર્વે યુવા ખેલૈયાઓ મન મુકીને ગરબે રમ્યા
નવરાત્રીને આવકારવા માટે યુવા ખેલૈયાઓએ જુનાગઢના ઉપરકોટ જેવા ઐતિહાસિક સ્થળ પર ગરબા કરીને નવરાત્રી પૂર્વે નવરાત્રીનો માહોલ ઉભો કર્યો હતો.
Published : September 22, 2025 at 9:48 AM IST
જુનાગઢ: આજથી શરૂ થઈ રહેલા નવલા નોરતાને લઈને ખેલૈયાઓમાં જબરદસ્ત ઉત્સાહ છે, દસ દિવસ સુધી મન મૂકીને ગરબે ઘૂમવા માટે ખેલૈયાઓમાં આતુરતા છે.
ત્યારે જુનાગઢના ઐતિહાસિક એવા ઉપરકોટમાં પણ ખેલૈયાઓએ નવરાત્રી પૂર્વે ગરબાની મોજ માણી હતી. યુવા ખેલૈયાઓએ ઉપરકોટ જેવા ઐતિહાસિક સ્થળ પર ગરબા કરીને નવરાત્રી પૂર્વે નવરાત્રીનો માહોલ ઉભો કર્યો હતો.
નવ દિવસ નવરાત્રી અને ઐતિહાસિક સ્થળનું મિલન
નવ દિવસ સુધી ખેલૈયાઓ ગરબે ઘૂમતા જોવા મળશે. નવરાત્રીના આ નવ દિવસ સુધી ખેલૈયાઓ અવનવા સ્ટેપ વેશ પરિધાન અને ગરબાની અવનવી સ્ટાઈલ સાથે ગરબે ઘૂમતા જોવા મળશે. જેના માટેની તૈયારી છેલ્લાં એક મહિનાથી ખેલૈયાઓ કરી રહ્યા હતા. જેમાં કેટલાક નવા સ્ટેપ અને ગરબાને કઈ રીતે શીખી શકાય અને નવરાત્રીના આ દિવસો દરમિયાન ગરબા કરી શકાય તે માટેની તાલીમ છેલ્લી મિનિટો સુધી મેળવી હતી.
ત્યારે જુનાગઢના કેટલાક ખેલૈયાઓએ પણ આ વખતે નવરાત્રીને ખાસ વિશેષ અને નવરાત્રી પૂર્વે નવરાત્રીનો માહોલ ઉભો કર્યો હતો અને તે પણ ઐતિહાસિક સ્થળે. જુનાગઢના ખેલૈયાઓએ ઉપરકોટના ઐતિહાસિક સ્થળ પર ગરબા કરીને નવરાત્રી પૂર્વે ઉપરકોટને પણ જીવંત કરી દીધો હતો.
ગરબાની સાથે હવે ગરબાની યાદો પણ મહત્વની
જેમ જેમ સમય બદલાતો રહ્યો છે, તેમ તેમ ગરબાના પ્રકારો ખેલૈયાઓએ ધારણ કરેલા વસ્ત્ર પરિધાન અને અવનવા સ્ટેપ દર વર્ષે થોડા ઘણા ફેરફાર સાથે નવા રૂપમાં આવી રહ્યા છે. બિલકુલ આ જ રીતે ખેલૈયાઓ પણ હવે ગરબાને ન માત્ર એક પરંપરા અને ધાર્મિક ઉત્સવની સાથે દર વર્ષની નવરાત્રીને કંઈક અલગ રીતે ઉજવી શકાય, નવરાત્રી પર કંઈક અલગ કરી શકાય તેવો અનુભવ અને તેની યાદો દર વર્ષે અલગ અલગ પ્રકારે સાચવી શકાય તે માટે પણ વિચારતા થયા છે.
જુનાગઢમાં આવેલા ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવતા ઉપરકોટના કિલ્લામાં પણ ખેલૈયાઓના એક જુથે નવરાત્રી પૂર્વે નવરાત્રીનો માહોલ ઉભો કર્યો હતો. તમામ ખેલૈયાઓ એવું માની રહ્યા છે કે, નવરાત્રી અને ગરબા હવે એકદમ સામાન્ય રીતે દરેક સ્થાન પર થઈ રહ્યા છે. ઠેર ઠેર ગરબાનું આયોજન પણ થાય છે. જેમાં ખેલૈયાઓ મન મૂકીને ગરબે ઘૂમતા હોય છે.
પરંતુ ગુજરાતની આ પરંપરા અને સૌથી લાંબા ઉત્સવને એક યાદગીરીના રૂપમાં પણ સાચવી શકાય છે, તે માટે ઐતિહાસિક અને એવા સ્થળો કે જેનું ભારતના ઇતિહાસ સાથે મહત્વ છે. આવા સ્થળો પર ગરબા કરીને ન માત્ર ગરબા કે નવરાત્રીની પરંપરા પરંતુ આવા ઐતિહાસિક સ્થળ સાથે ગરબાને જોડીને વર્ષોના વર્ષો સુધી ગરબાને જીવંત રાખવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.