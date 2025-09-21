ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં નવરાત્રી પૂર્વે ગરબાની બોલી રમઝટ, મહિલાએ માથે ગ્લાસ અને તેના પર હેલ મૂકીને લીધા જગદંબાના ગરબા

નાની એવી ગરબાની સ્પર્ધામાં ત્રણ કેટેગરીમાં 100 કરતાં વધારે મહિલાઓએ નવરાત્રી પૂર્વે ગરબાની જમાવટ ઉભી કરી હતી.

Published : September 21, 2025 at 10:16 AM IST

જુનાગઢ: 22 સપ્ટેમ્બરથી નવલી નવરાત્રી શરૂ થઈ રહી છે, ત્યારે નવરાત્રી પૂર્વે જુનાગઢની મહિલાઓએ મા જગદંબાના ગરબા મન મૂકીને માણ્યા હતા. નાનકડી એવી ગરબાની સ્પર્ધામાં ત્રણ કેટેગરીમાં 100 કરતાં વધારે મહિલાઓએ નવરાત્રી પૂર્વે ગરબાની જમાવટ ઉભી કરી હતી.

જેમાં 50 વર્ષીય હર્ષાબેન દવે નામના એક મહિલાએ માથા પર ગ્લાસ રાખીને તેના ઉપર સ્ટીલની આખી હેલ મુકીને ગરબા કર્યા હતા. વર્ષ 1984થી સતત આ પ્રકારે તેઓ ગરબા કરી રહી છે. તેમના આ ગરબાએ સૌ કોઈમાં આકર્ષણ ઊભુ કર્યુ હતુ.

જુનાગઢમાં નવરાત્રી પૂર્વે ગરબાની બોલી રમઝટ (Etv Bharat Gujarat)

નવરાત્રી પૂર્વે ગરબાની રમઝટ

સોમવારથી નવલી નવરાત્રી શરૂ થઈ રહી છે, ત્યારે જુનાગઢની મહિલા ખેલૈયાઓનો ઉત્સાહ વધે તે માટે સંહિતા મહિલા મંડળ દ્વારા વેલકમ નવરાત્રી અંતર્ગત ગરબાની એક લઘુ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સ્પર્ધામાં ત્રણ કેટેગરીમાં સ્પર્ધા યોજાઈ હતી. જેમાં દસ વર્ષથી લઈને 70 વર્ષ સુધીની મહિલાએ ગરબા કરીને માં જગદંબા પ્રત્યે પોતાની આસ્થા પ્રગટ કરી હતી. નવરાત્રી પૂર્વે નવરાત્રીમાં ગરબાનો થનગનાટ પણ એક અનોખું વાતાવરણ સર્જતુ હોય છે. ત્યારે ખાસ મહિલા ખેલૈયાઓ કે જે જીવનના 50 કરતાં વધારે વર્ષ પૂરા કરી ચૂક્યા છે, અને તેઓ નવરાત્રીના આ દિવસો દરમિયાન ગરબાના થતા આયોજનમાં પોતાની સક્રિય ભાગીદારી નોંધાવી શકતા નથી આવી તમામ સિનિયર મહિલાઓએ પણ એકદમ વેલ્ડ ડ્રેસ બનીને ગરબા કર્યા હતા.

100 કરતાં વધારે મહિલાઓએ નવરાત્રી પૂર્વે ગરબાની જમાવટ ઉભી કરી
100 કરતાં વધારે મહિલાઓએ નવરાત્રી પૂર્વે ગરબાની જમાવટ ઉભી કરી (Etv Bharat Gujarat)

આદ્યશક્તિ આરાધના અને અઘરો ગરબો

હર્ષાબેન દવેએ 1984થી આ પ્રકારે માથા પર ગ્લાસ અને તેના ઉપર આખી હેલ મૂકીને ગરબો કરવાની એક પરંપરા શરૂ કરી હતી. જે આજે 56 વર્ષની ઉંમરે પણ જોવા મળે છે. કુમારિકાના સમયે શરૂ થયેલી આ પરંપરા હર્ષાબેન આજે 50 વર્ષ પછી પણ જાળવતા જોવા મળે છે. અર્વાચીન ગરબામાં આ પ્રકારનું આયોજન આજથી બે ત્રણ દાયકા પૂર્વે એકદમ વિશેષ અને અસામાન્ય માનવામાં આવતુ હતું. ત્યારે જૂની પેઢીની મહિલાઓ આ જ રીતે અર્વાચીન ગરબા દાંડિયા ના તાલમાં ખોવાઈ ન જાય તે માટે પણ આ જૂની પરંપરાઓને સતત નવરાત્રીના દિવસો દરમિયાન પ્રસ્તુત કરીને નવરાત્રીને એક અનોખી રીતે ઉજવવાનો પ્રયાસ કરે છે.

