ETV Bharat / state

ખેડા જીલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ, નડીયાદમાં ધોધમાર વરસાદને પગલે ગરબા કરાયા રદ

ભારે વરસાદના કારણે પાણી ભરાઈ જતા શહેરના મુખ્ય ત્રણ ગરબા ગ્રાઉન્ડ પર ગરબા રદ કરવામાં આવ્યા હતા. ખેલૈયાઓમાં નિરાશા જોવા મળી હતી.

ખેડા જીલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ
ખેડા જીલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2025 at 2:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નડીયાદ, ખેડા: નડીયાદમાં રવિવારના રોજ બે ઈંચ કરતાં પણ વધારે વરસાદ પડતા ગરબા ગ્રાઉન્ડ સહિત વિવિધ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવા પામ્યા હતા.જેને કારણે ગરબા આયોજકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. ભારે વરસાદના કારણે પાણી ભરાઈ જતા શહેરના મુખ્ય ત્રણ ગરબા ગ્રાઉન્ડ પર ગરબા રદ કરવામાં આવ્યા હતા. ખેલૈયાઓમાં નિરાશા જોવા મળી હતી.

દિવસ દરમિયાન નડીયાદ સહિત જીલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ વરસ્યો હતો. રવિવારે બપોર બાદ જીલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ શરૂ થયો હતો.છુટા છવાયા વરસાદી ઝાપટા બાદ સાંજે નડીયાદ સહિતના વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો.નડીયાદમાં સૌથી વધુ બે ઈંચ ઉપરાંત વરસાદ વરસ્યો હતો.

નડીયાદમાં ધોધમાર વરસાદને પગલે ગરબા રદ કરાયા (Etv Bharat Gujarat)

ત્રણ મુખ્ય ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પાણી ભરાતા ગરબા રદ કરાયા

વરસાદના કારણે નડિયાદના નવરંગ બીટ્સ,નવદુર્ગા અને વૃંદાવન ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પાણી ભરાઈ જવા પામ્યા હતા. સ્થાનિક ધારાસભ્ય પંકજભાઈ દેસાઈની દેખરેખ હેઠળ ચાલતા ત્રણ ગરબા ગ્રાઉન્ડ પર સમગ્ર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. શહેરના મુખ્ય ત્રણ ગરબા ગ્રાઉન્ડ પર પાણી ભરાવાના કારણે ગરબા આયોજકો દ્વારા ગરબા રદ કરવામાં આવ્યા હતા.જેને લઈ ખેલૈયાઓમાં નિરાશા વ્યાપી ગઈ હતી.

ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પાણી ભરાતા ગરબા કરાયા રદ
ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પાણી ભરાતા ગરબા કરાયા રદ (Etv Bharat Gujarat)

ખેડા જીલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં વરસાદ વરસ્યો હતો.જેમાં નડીયાદમાં સૌથી વધુ 59 એમએમ વરસાદ નોંધાયો હતો. નડિયાદના ધારાસભ્ય પંકજ દેસાઈએ ત્રણેય ગરબા ગ્રાઉન્ડની મુલાકાત લઈ આયોજકો સાથે ચર્ચા કરી હતી.

ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં ભરાયા પાણી
ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં ભરાયા પાણી (Etv Bharat Gujarat)

ખેડામાં મેઘમહેર

  • કપડવંજ 5 મીમી
  • કઠલાલ 23 મીમી
  • મહેમદાવાદ 17 મીમી
  • ખેડા 15 મીમી
  • માતર 17 મીમી
  • નડીયાદ 59 મીમી
  • મહુધા 46 મીમી
  • ઠાસરા 10 મીમી
  • ગળતેશ્વર 12 મીમી
  • વસો 23 મીમી
  1. નવસારીમાં વાવાઝોડાએ સર્જી તારાજી, વાંસદા અને ચીખલીની શાળાઓમાં 25 લાખનું નુકસાન
  2. સુરતમાં રેડ એલર્ટ વચ્ચે ધોધમાર વરસાદ, નવરાત્રીના આયોજનો પર પાણી ફેરવાયું, કોઝ-વે ભયજનક સપાટી પર

For All Latest Updates

TAGGED:

GARBA CANCELLED DUE TO HEAVY RAINKHEDA RAINNADIAD RAINKHEDA NEWSNAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.