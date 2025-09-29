ખેડા જીલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ, નડીયાદમાં ધોધમાર વરસાદને પગલે ગરબા કરાયા રદ
Published : September 29, 2025 at 2:32 PM IST
નડીયાદ, ખેડા: નડીયાદમાં રવિવારના રોજ બે ઈંચ કરતાં પણ વધારે વરસાદ પડતા ગરબા ગ્રાઉન્ડ સહિત વિવિધ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવા પામ્યા હતા.જેને કારણે ગરબા આયોજકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. ભારે વરસાદના કારણે પાણી ભરાઈ જતા શહેરના મુખ્ય ત્રણ ગરબા ગ્રાઉન્ડ પર ગરબા રદ કરવામાં આવ્યા હતા. ખેલૈયાઓમાં નિરાશા જોવા મળી હતી.
દિવસ દરમિયાન નડીયાદ સહિત જીલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ વરસ્યો હતો. રવિવારે બપોર બાદ જીલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ શરૂ થયો હતો.છુટા છવાયા વરસાદી ઝાપટા બાદ સાંજે નડીયાદ સહિતના વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો.નડીયાદમાં સૌથી વધુ બે ઈંચ ઉપરાંત વરસાદ વરસ્યો હતો.
ત્રણ મુખ્ય ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પાણી ભરાતા ગરબા રદ કરાયા
વરસાદના કારણે નડિયાદના નવરંગ બીટ્સ,નવદુર્ગા અને વૃંદાવન ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પાણી ભરાઈ જવા પામ્યા હતા. સ્થાનિક ધારાસભ્ય પંકજભાઈ દેસાઈની દેખરેખ હેઠળ ચાલતા ત્રણ ગરબા ગ્રાઉન્ડ પર સમગ્ર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. શહેરના મુખ્ય ત્રણ ગરબા ગ્રાઉન્ડ પર પાણી ભરાવાના કારણે ગરબા આયોજકો દ્વારા ગરબા રદ કરવામાં આવ્યા હતા.જેને લઈ ખેલૈયાઓમાં નિરાશા વ્યાપી ગઈ હતી.
ખેડા જીલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં વરસાદ વરસ્યો હતો.જેમાં નડીયાદમાં સૌથી વધુ 59 એમએમ વરસાદ નોંધાયો હતો. નડિયાદના ધારાસભ્ય પંકજ દેસાઈએ ત્રણેય ગરબા ગ્રાઉન્ડની મુલાકાત લઈ આયોજકો સાથે ચર્ચા કરી હતી.
ખેડામાં મેઘમહેર
- કપડવંજ 5 મીમી
- કઠલાલ 23 મીમી
- મહેમદાવાદ 17 મીમી
- ખેડા 15 મીમી
- માતર 17 મીમી
- નડીયાદ 59 મીમી
- મહુધા 46 મીમી
- ઠાસરા 10 મીમી
- ગળતેશ્વર 12 મીમી
- વસો 23 મીમી