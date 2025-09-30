ETV Bharat / state

જામ ખંભાળિયાના આ ગામે સવા પાંચ ફૂટનો ગરબો બન્યો આકર્ષણનું કેન્દ્ર, પારંપરીક ગરબે રમતી બાળાઓ

આ વર્ષે સૌરાષ્ટ્રમાં પહેલીવાર સવા પાંચ ફૂટની ઊંચાઈ ધરાવતો માતાજીનો વિશાળ ગરબો આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2025 at 10:09 AM IST

Updated : September 30, 2025 at 10:37 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

દેવભૂમિ દ્વારકા: દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના જામ ખંભાળિયાના હર્ષદપુર ગામે નવરાત્રી મહોત્સવનું અનોખું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અહીં છેલ્લા 27 વર્ષથી શ્રી રાંદલ માં ગરબા મંડળ દ્વારા નવરાત્રીનું ભવ્ય આયોજન થાય છે. આ વર્ષે સૌરાષ્ટ્રમાં પહેલીવાર સવા પાંચ ફૂટની ઊંચાઈ ધરાવતો માતાજીનો વિશાળ ગરબો બનાવાયો છે. ખાસ વાત એ છે કે અહીં માત્ર બાળાઓ જ પરંપરાગત વેશભૂષામાં પ્રાચીન ગરબા રમીને માં જગદંબાની ભક્તિ કરે છે.

હર્ષદપુર ગામે શ્રી રાંદલ ગરબા મંડળ હાપીવાડી દ્વારા છેલ્લા અઢી દાયકાથી નવરાત્રીની ભક્તિમય ઉજવણી કરવામાં આવે છે. દર વર્ષે બાળાઓ પરંપરાગત પહેરવેશમાં ગરબે ઘૂમે છે અને માં જગદંબાની ભક્તિમાં લિન થાય છે. આ પરંપરા આજેય યથાવત્ ચાલી રહી છે.

પાંચ ફૂટનો ગરબો બનાવી ગરબે ઝૂમતી બાળાઓ (Etv Bharat Gujarat)

આ વર્ષે વિશેષ આકર્ષણ રૂપે સવા પાંચ ફૂટની ઊંચાઈ ધરાવતો ગરબો તૈયાર કરાયો છે. માતાજીનો આ વિશાળ ગરબો દીવો સાથે પ્રજ્વલિત થતાં ભક્તિ ભાવના નું અનોખું દૃશ્ય સર્જાય છે. તેને નિહાળવા મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ અહીં ઉમટી રહ્યા છે.

આ ગરબા મહોત્સવમાં માત્ર બાળાઓ જ ગરબે ઘૂમે છે. પરંપરાગત રાસ-ગરબા સાથે તેઓ માં જગદંબાના ગુણગાન ગાય છે. આયોજકોનો હેતુ એ છે કે નવી પેઢીમાં સાંસ્કૃતિક વારસાનું સંવર્ધન થાય અને પ્રાચીન ગરબાની પરંપરા જળવાઈ રહે. શ્રદ્ધાળુઓ આયોજકોની ભક્તિને બિરદાવે છે અને આ અનોખા ગરબાની સૌરાષ્ટ્રભરમાં ચર્ચા થઈ રહી છે.

Last Updated : September 30, 2025 at 10:37 AM IST

