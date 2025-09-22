નવરાત્રી 2025: નવસારીના સ્વયંભૂ આશાપુરી માતાજીના મંદિરે ભક્તોનું ઘોડાપૂર

ETV Bharat / state

નવરાત્રીના પ્રારંભે નવસારીના સ્વયંભૂ આશાપુરી માતાજીના મંદિરે હજારો માઈભક્તોએ માતાજીના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2025 at 8:14 PM IST

નવસારી : ભારતમાં ક્યાંય ન જોઈ હોય એવી માંની મૂરત નવસારીના આશાપુરી માતાજી મંદિરમાં બિરાજિત છે. અહીં માતાજીએ પોતાના પ્રિય ગણપતિજી અને માર્કન્ડેય ઋષિને પોતાની આજુબાજુમાં બેસાડ્યા છે. નવરાત્રીના પ્રારંભે નવસારીના સ્વયંભૂ આશાપુરી માતાજીના મંદિરે હજારો માઈભક્તોએ માતાજીના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી.

નવસારીના મધ્યમાં આશરે 400 વર્ષ પુરાણુંમાં આશાપુરીનું મંદિર સ્થિત છે. નવરાતની શરૂઆત થતા જ આજે વહેલી સવારથી આશાપુરી માતાજીના દર્શનાર્થે માઈભક્તો આવી રહ્યા છે. ભક્તો માં આશાપુરીને શ્રદ્ધા પૂર્વક વંદન કરી, પોતાની આશા પૂર્ણ કરવા પ્રાર્થના કરે છે. માં આશાપુરી પ્રત્યે ભક્તોની આસ્થા એટલી વધુ છે, કે તાપીથી વાપી સુધી સહિત ગુજરાત અને દેશ વિદેશથી પણ નવરાત્રી દરમિયાન લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો માતાજીના દર્શને ઉમટી પડે છે.

નવસારીમાં સેંકડો વર્ષ પૂર્વ ગાયકવાડી રાજના સુબાને સપનું આવ્યું હતું. જેમાં માતાજી દુધિયા તળાવ નજીક જમીનમાં હોવાની વાત કરી, માતાજીએ તેમનુ મંદિર બનાવવા આદેશ કર્યો હતો. સુબાએ અન્યોને વાત કરી અને માતાજીને બહાર કાઢી તેમની વિધિ વિધાન સાથે સ્થાપના કરી હતી. સ્વયંભૂ પ્રગટ થયેલા માતાજીની સાથે ગણપતિજી અને માર્કન્ડેય ઋષિ પણ હતા. જો કે માતાજીનું નામ ત્યારે પાડ્યુ ન હતું. દરમિયાન સુરત રહેતી સૂવાની પત્નીને પુત્રરત્ન પ્રાપ્ત થયું, પણ તેને મળવા જવાનું મુશ્કેલ હતું. પૂર્ણા નદીમાં પૂર હતું અને સામે કાંઠે જઈ શકાય એવું ન હતું.

માઈભક્તોએ માતાજીના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી

સુબાએ માતાજીને પ્રાર્થના કરી, અને માં એ પુર શાંત કરતા સુબો પોતાના પુત્રને જોવા સુરત જઈ શક્યો હતો. ત્યારથી માતાજીનું નામ આશાપુરી માતાજી પડ્યું. સમગ્ર ભારતમાં નવસારીનું આશાપુરી માતાજી મંદિર જ એવું છે, જ્યાં પ્રથમ પૂજ્ય ગણેશજી અને દેવી ભાગવત, માતાજીની આરતી, દેવી પુરાણ જેવા મહાન હિન્દુ શાસ્ત્રોનું સર્જન કરનારા માર્કેન્ડેય ઋષિ બંનેને માતાજીએ પોતાની સાથે બેસાડ્યા છે.

જેના કારણે આશાપુરી માતાજીના મંદિરની માહાત્મ્ય સૌથી વધુ છે, અને કારણ માતાજીએ પોતાના બંને પ્રિય પુત્રોને પોતાની સાથે બેસાડ્યા છે. આશાપુરી માતાજી મંદિર માં અને પુત્રના વચ્ચેના પ્રેમનું પ્રતીક પણ છે. ભક્તિ અને શ્રદ્ધાના કેન્દ્ર સમા મા આશાપુરી માતાજી મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા અહીં મળતા દાનનો આરોગ્ય અને શિક્ષણ અર્થે ઉપયોગ કરી, માં ની મમતાના આશીર્વાદ જન જન સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

