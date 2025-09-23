ETV Bharat / state

અમદાવાદની દાંડિયા બજારમાં આજે પણ દાંડિયાની એટલી જ ડિમાન્ડ, જાણો દાંડિયાના પ્રકાર અને ભાવ

નવરાત્રી દરમિયાન અમદાવાદના બજારમાં પણ દાંડિયાનું મહત્વ વધી જાય છે. ત્યારે અમદાવાદના બજારમાં આપણે જાણીએ કે દાંડિયા કેટલા અને ક્યાં પ્રકારના આવે છે.

દાંડિયાની આજે પણ એટલી જ માંગ
દાંડિયાની આજે પણ એટલી જ માંગ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2025 at 4:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: દાંડિયાને નવરાત્રીના ગરબાનું અભિન્ન અંગ ગણવામાં આવે છે. રંગબેરંગી ભરતકામ કરેલા આ દાંડિયા જ્યારે ખેલૈયાઓના હાથમાં હોય છે, ત્યારે તેમના ધ્વનિથી આખી રાત ગુંજી ઉઠે છે. નવરાત્રીના તહેવાર દરમિયાન ગુજરાતમાં દાંડિયા રાસનું અનેરું મહત્વ છે.

જ્યાં લોકો એક વર્તુળમાં ફરતા હોય છે અને સંગીતના તાલે દાંડિયાઓ વડે એકબીજા સાથે તાલબદ્ધ ધ્વનિ ઉત્પન્ન કરે છે. નવરાત્રી દરમિયાન અમદાવાદના બજારમાં પણ દાંડિયાનું મહત્વ વધી જાય છે. ત્યારે અમદાવાદના બજારમાં આપણે જાણીએ કે દાંડિયા કેટલા અને ક્યાં પ્રકારના આવે છે.

અમદાવાદના બજારમાં દાંડિયાનું વેચાણ પૂરજોશમાં (Etv Bharat Gujarat)

દાંડિયાના પ્રકાર અને ભાવ

નવરાત્રીને લઈને અમદાવાદના બજારમાં, ચણીયાચોલી, શૃંગારની આઈટમો, જેવી ચીજ વસ્તુઓની માંગ બજારમાં જોવા મળતી હોય છે. ત્યારે પાર્ટી પ્લોટના જમાનામાં પણ, શેરી અને પોળોમાં દાંડિયાથી ગરબા રમવામાં આવે છે. ત્યારે અમદાવાદમાં પાનકોરનાકા મા મળતા વિવિધ પ્રકારના દાડિયાની દુકાનો આવેલી છે. આપણે વિવિધ પ્રકારના દાડિયાની વાત કરીએ તો, લાકડાના દાંડિયા, સ્ટીલના દાંડિયા, નાના બાળકોના દાંડિયા થોડા અલગ આવે, દાંડિયાના પ્રકારમાં પણ ઓરીજનલ સંખેડાના દાંડિયા, લેસ પટ્ટી વાળા દાંડિયા, લાકડા ઉપર વર્ક કરેલા દાંડિયા, અજવેરી દાંડિયા, બાંધણી દાંડિયા, ગોલ્ડન મીણાના દાંડિયા, આ વર્ષે નવા દાંડિયાની વાત કરીએ તો, બેરિંગ વાળા દાંડિયા પણ માર્કેટમાં આવ્યા છે.

દાંડિયા બજારમાં અવનવા દાંડિયા
દાંડિયા બજારમાં અવનવા દાંડિયા (Etv Bharat Gujarat)

15 રૂપિયાથી શરૂ થઈને 120 રૂપિયાથી વધુના દાંડિયા

નવરાત્રીના સમયમાં લાઈટિંગમાં વધારે ઉપયોગ થાય છે, અત્યારે નવા આધુનિક દાંડિયામાં લાઈટો વાળા પણ દાંડિયા માર્કેટમાં જોવા મળે છે. દાંડિયાઓના ભાવની વાત કરીએ તો 15 રૂપિયાથી શરૂ થઈને 120 રૂપિયા સુધીમાં સારામાં સારા માર્કેટમાં દાંડિયા મળી શકે છે. દાંડિયા બનાવવાનો બિઝનેસ મોટાભાગે ગોધરામાં ચાલે છે. ત્યાંથી જ બીજા બધા શહેરોમાં દાંડિયા જાય છે.

અમદાવાદના બજારમાં દાંડિયાનું વેચાણ પૂરજોશમાં
અમદાવાદના બજારમાં દાંડિયાનું વેચાણ પૂરજોશમાં (Etv Bharat Gujarat)

દાંડીયાની ડિમાન્ડ

પાનકોરનાકામાં છેલ્લા દસ વર્ષથી દુકાન ધરાવતા શૈલેષભાઈ એ કહ્યું કે, નવરાત્રીના સમયમાં દુકાનોમાં ગ્રાહકોની ભારે ભીડ હોય છે. અમારે ત્યાંથી રિટેલ અને હોલસેલ બંને ગ્રાહકો દાંડિયાઓ લેવા આવતા હોય છે. દાંડિયાના બિઝનેસથી વાત કરીએ તો 15 દિવસથી લઈને 1 મહિના સુધી આ દાંડિયાનો બિઝનેસ માર્કેટમાં ચાલતો હોય છે. અમદાવાદમાં, પાનકોરનાકા, ટંકશાળમાં દાંડિયાની દુકાનો આવેલી છે. સીઝનની વાત કરીએ તો નવરાત્રી દરમિયાન બે થી ત્રણ હજાર દાંડીઓની પેર વેચાતી હોય છે. અમદાવાદમાં ભલે અત્યારે આધુનિક સમયમાં પાર્ટી પ્લોટનો જમાનો ચાલી રહ્યો છે, તો પણ શેરી ગરબા અને મંડળી ગરબાઓમાં હજી પણ દાંડિયાનો ઉપયોગ થાય છે.

  1. ભાવનગરમાં માતાજીની ચૂંદડી અને હારની બોલબાલા: ભાવ વધુ હોવા છતાં માખમલની ચૂંદડી અને સોનાના હારની માંગ
  2. DJના ઘોંઘાટમાં પરંપરાગત વાજિંત્રોનો અવાજ ઘૂંટાયો, અમદાવાદના ડબગરવાડની સ્થિતિ દયનીય, વેપારીઓ ચિંતિત

For All Latest Updates

TAGGED:

DANDIYA MARKET OF AHMEDABADAHMEDABAD DANDIYA MARKETAHMEDABAD NEWSDANDIYA DEMAND DURING NAVRATRINAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.