ઉનામાં યોજાયો આહીર સમાજનો રાસોત્સવ, પારંપરિક પોશાકમાં સજીને મહિલાઓ ગરબે ઘૂમી
વ્યાજપુર ગામે આહીર સમાજ દ્વારા ભવ્ય ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં સમાજના અગ્રણી ગરબે ઘૂમ્યા હતા.
Published : September 30, 2025 at 1:06 PM IST
ગીર સોમનાથ : ઉના-ગીર ગઢડા આહીર સમાજ દ્વારા વ્યાજપુર આહીર સમાજ વાડી ખાતે નવરાત્રીની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. આ નોરતા નિમિત્તે માતા નવદુર્ગાના સાનિધ્યમાં પારંપરિક પોશાકમાં રાસ ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
આહીર સમાજના ગરબાનું આયોજન : આહીર સમાજ દ્વારા આયોજીત એક દિવસીય નવરાત્રીમાં આહીર સમાજની બહેનોએ પારંપરિક આહીર પહેરવેશ પહેરીને રાસ લીધો હતો, જે એક આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું હતું. ગરબા આયોજનમાં સમગ્ર આહીર સમાજના બાળકો, યુવાનો, વડીલો, ભાઈઓ અને બહેનો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા, અને માતાજીના ગરબે રમ્યા હતા.
આહીર સમાજ હિલોળે ચડ્યો : આ કાર્યક્રમના આયોજન માટે આયોજકો દ્વારા ખૂબ મહેનત કરવામાં આવી હતી. જેમાં મંડપ શણગાર, લાઇટિંગ, સાઉન્ડ સાથે તાલુકાનો આહીર સમાજ જાણે હિલોળે ચડ્યો હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. ઉના અને ગીર ગઢડા તાલુકા સિવાય કોડીનાર અને વેરાવળથી પણ આહીર અગ્રણીઓ હાજર રહ્યા હતા.
આદ્યશક્તિની આરતીથી પ્રારંભ : સૌપ્રથમ આદ્યશક્તિ નવદુર્ગા માતાજીની આરતી કરી કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ આહીર સમાજની બહેનો અને બાળકો દ્વારા પહેલા રાઉન્ડમાં રાસ કરવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં બીજા રાઉન્ડમાં ભાઈઓનો રાસ અને છેલ્લે યુગલો રાસ રમ્યા. જે બાદ માતાજીના આશિર્વાદ આહીર સમાજે મેળવ્યા હતા.
રાસોત્સવમાં જનમેદની ઉમટી પડી : ઉના શહેર સાથે ગીર ગઢડા તાલુકાના ગામોમાંથી પણ આહીર સમાજના ભાઈ-બહેનોની જનમેદની ઉમટી પડી હતી. માતાજીના સાનિધ્યમાં જાણે બ્રહ્માંડ રચાયું હોય એમ આખું મેદાન જનમેદનીથી ભરચક થયું અને રાસમાં મગ્ન બની ગયા હતા. આયોજકો દ્વારા ચા, પાણી અને નાસ્તાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ રાસોત્સવની યાદી ઉના-ગીર ગઢડા આહીર સમાજ પ્રમુખ મેરુભાઈ રામ દ્વારા આપવામાં આવી.
