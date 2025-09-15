ખેલૈયાઓમાં નવરાત્રીનો ઉત્સાહ: અમદાવાદના લૉ ગાર્ડન બજારમાં ચણિયા-ચોળીનો ધમધમાટ
લૉ ગાર્ડન બજાર, જે તેની પરંપરાગત ચણિયા-ચોળી માટે જાણીતું છે, ત્યાં હાલ ખરીદીનો ભારે
Published : September 15, 2025 at 2:21 PM IST
અમદાવાદ : જેમ જેમ નવરાત્રીનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે, તેમ અમદાવાદના બજારોમાં રોનક વધી રહી છે. શહેરનું પ્રખ્યાત લૉ ગાર્ડન બજાર, જે તેની પરંપરાગત ચણિયા-ચોળી માટે જાણીતું છે, ત્યાં હાલ ખરીદીનો ભારે ધમધમાટ જોવા મળી રહ્યો છે. વેપારીઓ અને ગ્રાહકો બંનેમાં અનેરો ઉત્સાહ છે.
નવરાત્રીમાં ધમધમતું બજાર 'લૉ ગાર્ડન'
વેપારી નીલાબેન ઘનશ્યામભાઈ ખાવડીયાના જણાવ્યા કે,"આ વર્ષે ખાસ કરીને હેન્ડવર્ક કરેલા ચણિયા-ચોળી, બ્લાઉઝ અને દુપટ્ટાની ખૂબ માંગ છે. લોકો પરંપરાગત છતાં આધુનિક ડિઝાઇન પસંદ કરી રહ્યા છે. આ વખતે હેન્ડવર્કનો ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે. નીલાબેને તેમની દુકાનમાં મળતા વસ્ત્રોના ભાવ વિશે પણ માહિતી આપી. તેમની દુકાનમાં ચણિયા-ચોળીની કિંમત રૂ. 1,000 થી શરૂ થઈને રૂ. 7,000 સુધીની છે. જ્યારે બ્લાઉઝ રૂ. 1,000 થી લઈને રૂ. 2,500 સુધીના ભાવે ઉપલબ્ધ છે. ગ્રાહકોને ખરીદીમાં સરળતા રહે તે માટે તેમણે એક-ભાવ રાખ્યો છે, જેથી ભાવતાલ કરવાની જરૂર પડતી નથી.
નીલાબેને ગ્રાહકોના ઉત્સાહ વિશે વાત કરતા જણાવ્યું કે, "હાલમાં દરરોજ અંદાજે 300 થી 400 ગ્રાહકો તેમની દુકાને આવે છે. ગ્રાહકોમાં નવરાત્રી માટે અનોખો ઉત્સાહ જોવા મળે છે, અને મોટાભાગના લોકો ખુશી-ખુશીથી ખરીદી કરીને જાય છે. આ દર્શાવે છે કે આ વર્ષે ધંધો ખૂબ સારો ચાલી રહ્યો છે, અને નવરાત્રીનો તહેવાર અમદાવાદના વેપારીઓ માટે ખુશીઓ લઈને આવ્યો છે.
યુવા પેઢી માટે ફેશન ટિપ્સ
નવરાત્રિની ખરીદી કરવા આવેલ રિંકલ દિનેશભાઈ પ્રજાપતિએ જણાવ્યું કે, "નવરાત્રી માટે કપડાં પસંદ કરતી વખતે આરામદાયક અને સુરક્ષિતતાને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ. તેઓ કહે છે કે તેમણે એક બ્લાઉઝ ખરીદ્યો છે, અને તેને મેચિંગ ચણિયાની શોધમાં હતા. જે તેમને અહીં મળી ગયો. અહીં સારું ડિસ્કાઉન્ટ અને સરસ કલેક્શન મળી રહે છે. આ વખતે ઇકત પ્રિન્ટ, અજરક પ્રિન્ટ, સાદી પ્રિન્ટ અને ભરેલી પ્રિન્ટવાળા પોશાકોની પણ માંગ છે.
આ પણ વાંચો :