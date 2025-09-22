પ્રથમ નોરતે પાવાગઢમાં ઉમટ્યું માઈભક્તોનુ ઘોડાપુર, જય મહાકાળીના જય ઘોષથી ગુંજ્યુ મંદિર પરિસર

ETV Bharat / state

51 શક્તિપીઠ પૈકીના પાવાગઢ સ્થિત મહાકાળી માતાજીના મંદિર નવરાત્રીના પ્રથમ નોરતે દર્શન કરવા માટે ભાવિકોનો મહાસાગર છલકાયો હતો.

ETV Bharat Gujarati Team

September 22, 2025

હાલોલ,પંચમહાલ: પંચમહાલ જિલ્લામા આવેલા શક્તિપીઠ પાવાગઢ ખાતે આસો નવરાત્રીના પ્રથમ નોરતે માઈભક્તોનું મહેરામણ ઉમટ્યું હતું. લાખોની સંખ્યામાં ભક્તોએ માતાજીના ચરણોમાં શીશ નમાવી ધન્યતા અનૂભવી હતી. 51 શક્તિપીઠ પૈકીના એક શક્તિપીઠ એટલે પંચમહાલ જિલ્લાના હાલોલ તાલુકામાં આવેલા પાવાગઢ ડુંગર પર બિરાજમાન જગતજનની શ્રી મહાકાળી માતાજીનું મંદિર.

આ યાત્રાધામ ખાતે માતાજીના ભક્તો વર્ષ દરમિયાન લાખોની સંખ્યામાં આવતા હોય છે. તેમાં પણ ખાસ કરીને ચૈત્રી નવરાત્રી,આસો નવરાત્રી, તેમજ આઠમ, પૂનમનું અનેરું મહત્વ હોય છે. જાહેર રજાના દિવસોમાં ભક્તો મોટી ભીડ પાવાગઢનો વિકાસ અને મંદિર પરિસરના આધ્યાત્મિક નિર્માણ થયા પછી દેશના પ્રધાનમંત્રી દ્વારા ઐતિહાસિક ધ્વાજરોહણ બાદ યાત્રાળુઓનો ધસારો ઉત્તરોતર વધી રહ્યો છે. તેમાં પણ આજથી શરુ થયેલી આસો નવરાત્રીના પ્રથમ નોરતે માતાજીના દર્શનાર્થે ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા.

પ્રથમ નોરતે પાવાગઢમાં ઉમટ્યું માઈભક્તોનુ ઘોડાપુર (Etv Bharat Gujarat)

નવરાત્રી પર્વને લઈને માઇ ભક્તોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે રવિવારની રાતથી જ મોટી સંખ્યામાં પાવાગઢને જોડતા તમામ માર્ગો પર લોકોનો જનસૈલાબ જોવા મળ્યો હતો. ચારે કોર પગપાળા યાત્રાળુઓના કારણે જય માતાજીના ભારે જયઘોષ સંભળાતા હતા. મધ્યરાત્રીથી મંદિર પરિષદ તેમજ મંદિરના પગથિયા પર ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી, નિજ મંદિરના દ્વાર ખુલે તેની પ્રતીક્ષામાં લોકોએ કલાકો સુધી પ્રતીક્ષા કરી.જ્યારે મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા નિજ મંદિરના દ્વાર માતાજીના દર્શનાર્થે ખુલ્લા મૂકાતા ભાવિકોના જય માતાજીના જયઘોષથી સમગ્ર મંદિર પરિષદ ગુંજી ઉઠ્યું હતું.

મહાકાળી માતાજીના દર્શન કરવા માટે માઈભક્તોનો ધસારો
મહાકાળી માતાજીના દર્શન કરવા માટે માઈભક્તોનો ધસારો (Etv Bharat Gujarat)

બીજી તરફ લોકોની સુરક્ષા અને સલામતીના ભાગ રૂપે પાવાગઢ તળેટીથી લઈને નિજ મંદિર પરિષદ સુધી પોલીસકર્મીઓ ખડેપગે ફરજ બજાવતા નજરે પડ્યા છે. જયારે યાત્રિકોને તળેટીથી માંચી સુધી આવવા જવા માટે એસ.ટી.વિભાગ દ્વારા એસટી બસો ચલાવવામાં આવી રહી છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે, ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યો જેવા કે, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર સહિત અન્ય રાજ્યોમાંથી મોટી સંખ્યામા ભાવિકો પાવાગઢ મંદિર ખાતે દર્શનાર્થે આવે છે.

