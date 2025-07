ETV Bharat / state

ઢીંગલા-ઢીંગલીના લગ્ન, હળપતિ આદિવાસી સમાજની અનોખી પરંપરા, વધારે વાંચો... - HALAPATI TRIBAL COMMUNITY

હળપતિ આદિવાસી સમાજની અનોખી પરંપરા ( Etv Bharat Gujarat )

નવસારી : સામાન્ય રીતે લગ્નમાં ખાસ આમંત્રણ આપવામાં આવે છે, પણ નવસારીના મોલધરા ગામમાં દરેક વર્ષે એવો લગ્નોત્સવ ઉજવાય છે. જ્યાં કોઈને બોલાવવાની જરૂર પડતી જ નથી. લોકો પોતે પોતાની રીતે ઉમટી પડે છે. નવસારીમાં હળપતિ-રાઠોડ સમાજ દ્વારા ઢીંગલા બાપા અને ઢીંગલી માતાના ભવ્ય અને અનોખા લગ્ન યોજાય છે. જેને જોવા માટે દક્ષિણ ગુજરાતથી હજારો આદિવાસી ભક્તો હાજર રહે છે. આ પરંપરા છેલ્લા 100 વર્ષથી વધુ સમયથી હળપતિ-રાઠોડ સમાજ દ્વારા જીવંત રાખવામાં આવી રહી છે. લોકકથાઓ અનુસાર, પ્લેગ અને કોલેરા જેવી મહામારીઓથી બચવા પૂર્વજોએ માનતા માનીને ઢીંગલા-ઢીંગલીના લગ્ન હિન્દુ વિધિ અનુસાર કરાવવાનું શરૂ કર્યું હતું. આ પરંપરા હવે ભવ્ય તહેવારનું રૂપ ધારણ કરી ચૂકી છે. હળપતિ આદિવાસી સમાજની અનોખી પરંપરા (Etv Bharat Gujarat)

