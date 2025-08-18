ETV Bharat / state

બીલીમોરા: મેળામાં "ટાવર રાઈડ" તૂટી પડતાં અફરાતફરી, 5 ઘાયલ, સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ પર સવાલ ઊઠ્યા - FAIR RIDE ACCIDENT

બીલીમોરામાં શ્રી સોમનાથ મહાદેવ મંદિરે યોજાતા શ્રાવણ મેળામાં ભયાનક અકસ્માત સર્જાતા પાંચ લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે.

ટાવર રાઈડ તૂટી પડતાં અફરાતફરી
ટાવર રાઈડ તૂટી પડતાં અફરાતફરી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2025 at 9:47 AM IST

2 Min Read

નવસારી: જિલ્લાના બીલીમોરા શહેરમાં આવેલ ઐતિહાસિક શ્રી સોમનાથ મહાદેવ મંદિર, જેને દક્ષિણ ગુજરાતના સોમનાથ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ત્યાં શ્રાવણ માસ દરમિયાન દર વર્ષે વિશાળ મેળાનું આયોજન થાય છે. ભક્તિ અને મનોરંજનનો સંગમ બનતા આ મેળામાં, ખાસ કરીને શ્રાવણના છેલ્લા સોમવારે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ભેગા થાય છે.

રાઈડ જમીન પર ધડામથી તૂટી પડી: ત્યારે ગત મોડી રાત્રે, શ્રાવણના અંતિમ સોમવારની પૂર્વ રાત્રે, ભક્તિ અને આનંદ વચ્ચે એક દુખદ ઘટના બની હતી. આશરે 50 ફૂટ ઊંચી "ટાવર રાઈડ", જે મેળામાં મુકાયેલી એડવેન્ચર રાઈડ હતી, એ અચાનક તૂટી પડતાં લોકોમાં અફરાતફરી મચી ગઈ. રાઈડ ચાલુ હતી ત્યારે ઉપર ગયા બાદ પાછા નીચે આવતા સમય દરમિયાન કેબલ તૂટી જતા આખી રાઈડ જમીન પર ધડામથી તૂટી પડી હતી.

બીલીમોરામાં શ્રાવણ મેળામાં ટાવર રાઈડ તૂટી પડતાં અફરાતફરી (Etv Bharat Gujarat)

આ ઘટના રાત્રે લગભગ 11:45 વાગ્યે બની હતી, ત્યારે રાઈડમાં અંદાજે 10 જેટલા લોકો સવાર હતા. અચાનક થયેલા આ દુર્ઘટનામાં બે મહિલા, બે બાળકો અને રાઈડ ઓપરેટર સહિત કુલ પાંચ વ્યક્તિઓ ગંભીર રીતે ઘવાયા હતા. અન્ય લોકોને પણ નાની મોટી ઈજાઓ પહોંચી હતી.

ટાવર રાઈડ તૂટી પડતાં અફરાતફરી
ટાવર રાઈડ તૂટી પડતાં અફરાતફરી (Etv Bharat Gujarat)

ઘાયલ થયેલા લોકોમાં જશ રાજીવ ટંડેલ (ઉમર 14), દીર્ઘ હેમંત ટંડેલ (ઉમર 14), રોશની વિકાસ પટેલ (ઉમર 30), અને દિશા રાકેશ પટેલ (ઉમર 21)ને તાત્કાલિક બીલીમોરા નજીકની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. રાઈડ ઓપરેટરને ગંભીર ઇજાઓ થતાં તેને વધુ સારવાર માટે સુરતની ખાનગી હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યો છે.

ઘાયલ લોકો
ઘાયલ લોકો (Etv Bharat Gujarat)

મેળામાં હાજર લોકોમાં દોડધામ મચી ગઈ: આ ઘટના બનતાની સાથે જ મેળામાં હાજર લોકોમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતા તરત જ બીલીમોરા ફાયર બ્રિગેડ અને સ્થાનિક પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. ફાયર વિભાગે તાત્કાલિક ઇજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં મદદરૂપ રહી. બીજી તરફ પોલીસે હાલ ચારેય ઘાયલોના નિવેદનો લઈ, આરોપીઓ સામે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી આગળની તપાસ શરૂ કરી છે.

સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ પર સવાલ ઊઠ્યા
સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ પર સવાલ ઊઠ્યા (Etv Bharat Gujarat)

આ દુર્ઘટનાને લઈને સ્થળ પર અને શહેરભરમાં મેળાની રાઈડ્સની સલામતી અંગે અનેક પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. સામાન્ય રીતે આવા મેળાના આયોજન માટે જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીના મનોરંજન વિભાગ પાસેથી મંજૂરી લેવી જરૂરી હોય છે. સાથે સાથે, રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા SOP મુજબ તમામ સલામતીના નિયમોનું પાલન પણ આવશ્યક હોય છે.

ઘાયલ લોકો
ઘાયલ લોકો (Etv Bharat Gujarat)

રાઈડ્સની સલામતી અંગે અનેક પ્રશ્નો: હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થયો છે કે, આ તમામ નિયમોનું પાલન ખરેખર કરવામાં આવ્યું હતું કે નહીં ? શું રાઈડ્સ શરૂ કરતા પહેલાં તંત્ર દ્વારા યોગ્ય ચકાસણી કરવામાં આવી હતી કે નહીં ? કે પછી આ બધું માત્ર કાગળ પર પૂરતું જ રહી ગયું? આવા અનેક પ્રશ્નો હવે સ્થાનિક લોકો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવી રહ્યાં છે.

આરોપીઓ સામે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી આગળની તપાસ શરૂ
આરોપીઓ સામે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી આગળની તપાસ શરૂ (Etv Bharat Gujarat)

તહેવારોના સમયમાં આવી ગંભીર દુર્ઘટનાનું બનેલું હોવું એક ચેતવણીરૂપ ઘટના છે. તાત્કાલિક મોજશોખ માટે લોકો એવા મિકેનિકલ રમતોમાં સામેલ થાય છે જેની પાછળ સાચી ટેકનિકલ ચકાસણી કે વ્યવસ્થિત મેન્ટેનન્સ ન હોય તો આવા ભયાનક દુર્ઘટનાઓ સર્જાઈ શકે છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે વહીવટી તંત્ર ઘટનાને કેવી ગંભીરતાથી લે છે અને રાઈડ ઓપરેટર તથા મેળા આયોજક સામે કઈ પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. આ ઘટનાએ શાસન તંત્ર અને લોકો બંનેને સુરક્ષા બાબતે ચિંતન કરવા માટે મજબૂર કર્યા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. લખતરથી સુરેન્દ્રનગર તરફ જતી સ્વિફ્ટ ડિઝાયર અને હેરિયર વચ્ચે ભીષણ ટક્કર, બાળક સહિત 8ના મોત
  2. જૂનાગઢ શહેરમાં ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો, બે કલાકમાં બે ઇંચ વરસાદ કૃષિ પાકો માટે ઉપયોગી

નવસારી: જિલ્લાના બીલીમોરા શહેરમાં આવેલ ઐતિહાસિક શ્રી સોમનાથ મહાદેવ મંદિર, જેને દક્ષિણ ગુજરાતના સોમનાથ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ત્યાં શ્રાવણ માસ દરમિયાન દર વર્ષે વિશાળ મેળાનું આયોજન થાય છે. ભક્તિ અને મનોરંજનનો સંગમ બનતા આ મેળામાં, ખાસ કરીને શ્રાવણના છેલ્લા સોમવારે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ભેગા થાય છે.

રાઈડ જમીન પર ધડામથી તૂટી પડી: ત્યારે ગત મોડી રાત્રે, શ્રાવણના અંતિમ સોમવારની પૂર્વ રાત્રે, ભક્તિ અને આનંદ વચ્ચે એક દુખદ ઘટના બની હતી. આશરે 50 ફૂટ ઊંચી "ટાવર રાઈડ", જે મેળામાં મુકાયેલી એડવેન્ચર રાઈડ હતી, એ અચાનક તૂટી પડતાં લોકોમાં અફરાતફરી મચી ગઈ. રાઈડ ચાલુ હતી ત્યારે ઉપર ગયા બાદ પાછા નીચે આવતા સમય દરમિયાન કેબલ તૂટી જતા આખી રાઈડ જમીન પર ધડામથી તૂટી પડી હતી.

બીલીમોરામાં શ્રાવણ મેળામાં ટાવર રાઈડ તૂટી પડતાં અફરાતફરી (Etv Bharat Gujarat)

આ ઘટના રાત્રે લગભગ 11:45 વાગ્યે બની હતી, ત્યારે રાઈડમાં અંદાજે 10 જેટલા લોકો સવાર હતા. અચાનક થયેલા આ દુર્ઘટનામાં બે મહિલા, બે બાળકો અને રાઈડ ઓપરેટર સહિત કુલ પાંચ વ્યક્તિઓ ગંભીર રીતે ઘવાયા હતા. અન્ય લોકોને પણ નાની મોટી ઈજાઓ પહોંચી હતી.

ટાવર રાઈડ તૂટી પડતાં અફરાતફરી
ટાવર રાઈડ તૂટી પડતાં અફરાતફરી (Etv Bharat Gujarat)

ઘાયલ થયેલા લોકોમાં જશ રાજીવ ટંડેલ (ઉમર 14), દીર્ઘ હેમંત ટંડેલ (ઉમર 14), રોશની વિકાસ પટેલ (ઉમર 30), અને દિશા રાકેશ પટેલ (ઉમર 21)ને તાત્કાલિક બીલીમોરા નજીકની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. રાઈડ ઓપરેટરને ગંભીર ઇજાઓ થતાં તેને વધુ સારવાર માટે સુરતની ખાનગી હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યો છે.

ઘાયલ લોકો
ઘાયલ લોકો (Etv Bharat Gujarat)

મેળામાં હાજર લોકોમાં દોડધામ મચી ગઈ: આ ઘટના બનતાની સાથે જ મેળામાં હાજર લોકોમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતા તરત જ બીલીમોરા ફાયર બ્રિગેડ અને સ્થાનિક પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. ફાયર વિભાગે તાત્કાલિક ઇજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં મદદરૂપ રહી. બીજી તરફ પોલીસે હાલ ચારેય ઘાયલોના નિવેદનો લઈ, આરોપીઓ સામે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી આગળની તપાસ શરૂ કરી છે.

સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ પર સવાલ ઊઠ્યા
સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ પર સવાલ ઊઠ્યા (Etv Bharat Gujarat)

આ દુર્ઘટનાને લઈને સ્થળ પર અને શહેરભરમાં મેળાની રાઈડ્સની સલામતી અંગે અનેક પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. સામાન્ય રીતે આવા મેળાના આયોજન માટે જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીના મનોરંજન વિભાગ પાસેથી મંજૂરી લેવી જરૂરી હોય છે. સાથે સાથે, રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા SOP મુજબ તમામ સલામતીના નિયમોનું પાલન પણ આવશ્યક હોય છે.

ઘાયલ લોકો
ઘાયલ લોકો (Etv Bharat Gujarat)

રાઈડ્સની સલામતી અંગે અનેક પ્રશ્નો: હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થયો છે કે, આ તમામ નિયમોનું પાલન ખરેખર કરવામાં આવ્યું હતું કે નહીં ? શું રાઈડ્સ શરૂ કરતા પહેલાં તંત્ર દ્વારા યોગ્ય ચકાસણી કરવામાં આવી હતી કે નહીં ? કે પછી આ બધું માત્ર કાગળ પર પૂરતું જ રહી ગયું? આવા અનેક પ્રશ્નો હવે સ્થાનિક લોકો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવી રહ્યાં છે.

આરોપીઓ સામે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી આગળની તપાસ શરૂ
આરોપીઓ સામે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી આગળની તપાસ શરૂ (Etv Bharat Gujarat)

તહેવારોના સમયમાં આવી ગંભીર દુર્ઘટનાનું બનેલું હોવું એક ચેતવણીરૂપ ઘટના છે. તાત્કાલિક મોજશોખ માટે લોકો એવા મિકેનિકલ રમતોમાં સામેલ થાય છે જેની પાછળ સાચી ટેકનિકલ ચકાસણી કે વ્યવસ્થિત મેન્ટેનન્સ ન હોય તો આવા ભયાનક દુર્ઘટનાઓ સર્જાઈ શકે છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે વહીવટી તંત્ર ઘટનાને કેવી ગંભીરતાથી લે છે અને રાઈડ ઓપરેટર તથા મેળા આયોજક સામે કઈ પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. આ ઘટનાએ શાસન તંત્ર અને લોકો બંનેને સુરક્ષા બાબતે ચિંતન કરવા માટે મજબૂર કર્યા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. લખતરથી સુરેન્દ્રનગર તરફ જતી સ્વિફ્ટ ડિઝાયર અને હેરિયર વચ્ચે ભીષણ ટક્કર, બાળક સહિત 8ના મોત
  2. જૂનાગઢ શહેરમાં ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો, બે કલાકમાં બે ઇંચ વરસાદ કૃષિ પાકો માટે ઉપયોગી

For All Latest Updates

TAGGED:

SOMNATH FAIR RIDE ACCIDENTTOWER RIDE COLLAPSESFAIR RIDE SAFETY CONCERNS RAISEDRIDE ACCIDENT IN FAIRFAIR RIDE ACCIDENT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.