ધરમપુરમાં નેશનલ સ્પેસ ડેની ઉજવણી, વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ખાતે ચંદ્રયાન-૩ પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન - NATIONAL SPACE DAY

દેશભરમાં આજે નેશનલ સ્પેસ ડે ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવવામાં આવ્યો. ધરમપુર વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ખાતે આ અવસરે વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

Published : August 23, 2025 at 7:28 PM IST

વલસાડ: દેશભરમાં આજે નેશનલ સ્પેસ ડે ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવવામાં આવ્યો. ધરમપુર વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ખાતે આ અવસરે વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ધારાસભ્ય અરવિંદભાઈ પટેલે અવકાશ વિજ્ઞાન સંબંધિત આકર્ષક પ્રદર્શનનું રિબન કાપી ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું.

પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન:

આ પ્રદર્શન નિહાળવા માટે ધરમપુર અને આસપાસના વિસ્તારોની વિવિધ શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઈસરો દ્વારા અવકાશમાં મોકલવામાં આવેલા ઉપગ્રહો, ખગોળીય ગણિતની ભારતીય પૌરાણિક પદ્ધતિઓ તથા આધુનિક યુગની સિદ્ધિઓ અંગેની માહિતી આકર્ષક રીતે રજૂ કરવામાં આવી હતી. ખાસ આકર્ષણ તરીકે ચંદ્રયાન-૩ મિશનના વિક્રમ લેન્ડર અને પ્રજ્ઞાન રોવરની આબેહૂબ કૃતિઓએ વિદ્યાર્થીઓને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા.

નેશનલ સ્પેસ ડેની શરૂઆત:

ઉલ્લેખનીય છે કે 23 ઓગસ્ટ, 2023ના રોજ ભારતે ચંદ્રયાન-૩ના વિક્રમ લેન્ડર દ્વારા ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર સફળ ઉતરાણ કરી ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. આ યાદગાર સિદ્ધિને ઉજવવા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ દિવસને 'નેશનલ સ્પેસ ડે' તરીકે જાહેર કર્યો હતો. 2024થી શરૂ થયેલી આ ઉજવણીનો હેતુ યુવાનોમાં અવકાશ વિજ્ઞાન પ્રત્યે જાગૃતિ અને પ્રેરણા ફેલાવવાનો છે.

વિદ્યાર્થીઓમાં પ્રેરણા:

આ પ્રસંગે વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહપૂર્વક પ્રદર્શન નિહાળ્યું અને ભારતીય અવકાશ મિશનો વિશે નવી જાણકારી મેળવી. આયોજકોના જણાવ્યા અનુસાર, આવા કાર્યક્રમો દ્વારા ભવિષ્યમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ અવકાશ વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે આકર્ષાય અને દેશનું નામ રોશન કરે તેવી અપેક્ષા છે.

ભારતની વૈજ્ઞાનિક પરંપરા:

ધરમપુરના ધારાસભ્ય અરવિંદભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આગેવાનીમાં 23 ઓગસ્ટ, 2023ના રોજ ચંદ્રયાન-૩ના વિક્રમ લેન્ડરે ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર સફળ ઉતરાણ કર્યું હતું, જેની યાદમાં આજે નેશનલ સ્પેસ ડે ઉજવાય છે. તેમણે ઉમેર્યું કે ભારત પૌરાણિક કાળથી ઋષિ-મુનિઓના ખગોળીય ગણિત અને વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે આગળ રહ્યું છે અને ભવિષ્યમાં પણ આગળ રહેશે. તેમણે સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક અને પાકિસ્તાન સાથેના સંઘર્ષમાં ઉપગ્રહોની મદદથી દુશ્મનોના ઠેકાણા શોધવામાં મળેલી સફળતાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જે ભારતના વૈજ્ઞાનિકોની દૂરદૃષ્ટિ અને ટેકનોલોજીના વિકાસને આભારી છે.

પ્રદર્શનની વિશેષતાઓ:

પ્રદર્શનમાં ચંદ્રયાન, મંગળયાન, પીએસએલવી, એસએસએલવી અને ભવિષ્યની ખગોળીય ઘટનાઓ પર નજર રાખવા માટેના મોડલોની વિગતો રજૂ કરવામાં આવી હતી. ઉપરાંત, પૌરાણિક કાળમાં ઋષિ-મુનિઓ દ્વારા સૂર્યમંડળના ગ્રહોની ગણતરી અને ગાણિતિક ચોકસાઈની માહિતી પણ પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી, જે યુવા વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ ઉપયોગી બની રહી.

ગગનયાન મિશન અને વ્યોમમિત્રા:

ઈસરો દ્વારા પ્રાણીઓને અવકાશમાં ન મોકલવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. તેના બદલે, વજનહીનતા અને વિકિરણની માનવ શરીર પર અસર સમજવા માટે 'વ્યોમમિત્રા' નામના હ્યુમનોઇડ રોબોટને ગગનયાન મિશનમાં મોકલવામાં આવશે. હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં બોલી શકતો આ રોબોટ માઇક્રો-ગુરુત્વાકર્ષણ પ્રયોગો, મોડ્યુલના પરિમાણો માપવા અને અવકાશયાત્રીઓને મદદ કરવા સક્ષમ છે. તે કેબિનના વાતાવરણમાં ફેરફાર થાય તો ચેતવણી આપવા સહિત આપમેળે કામ કરી શકે છે. આ અંગેની વિગતો પણ પ્રદર્શનમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી.

ધરમપુરના વલસાડ જિલ્લા વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ખાતે નેશનલ સ્પેસ ડેની ઉજવણીના ભાગરૂપે યોજાયેલા આ વિશેષ પ્રદર્શનમાં બ્રહ્માંડ અને અદ્યતન ટેકનોલોજીને લગતી માહિતી સભર રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, જે વિદ્યાર્થીઓ અને ઉપસ્થિત લોકો માટે પ્રેરણાદાયી બની રહી.

